

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:11

المحور: الادب والفن









(مذكرات رجل أعزل)





كلُّ الذينَ عَرِفتُهم

يَسعونَ وَراءَ اللاشيء

فَيجدُونَ ضالتَهم

إلا أنا

اسعى وَراءَ الأشياء

ولا أجدُ شيئاً !!

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مُنتصفُ اللَّيل

أعودُ ثَمِلاْ

من حَاناتِ التَّعب

اسمعُ صَوتَ جَاري

يَتهجدُ كعادتهِ قَائلا :

رَبِّي أن كانَ الصَّباح سَيفاً

فََقطِّعني قبلَ أن استيقظ...

حتَّى سَمعتهُ مُؤخراً يَقول :

يامَن لاتَسمعُني

هذا فراقٌ

بِيني وَبَينك....



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الحُبُّ

يَجعلُنا أناساً من زُجاج

نَتَحطمُ كلَّما وَقعنا فيه

حتَّى لايَتبقى مِنَّا

سِوى شَظايا

تُلملمُها مَكانسُ النِّسيان

وَتَنتهي في مَكبِ الرِّيح.



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العَاداتُ السَّيئة

قَرينٌ يَعتاشُ على الألم

مُهمتهُ ضَربَ مَشاعري

لذا صَيرني طفلاً

أُولدُ بِمُعاناةِ العِشق

وَأنتهي بِسَكَراتِ الإشتياق....



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يُثيرن ثَرثرتي

جَميعَ النِّساء

إلا أنتِ

مَعنى يُحسنُ السُّكوتُ عَليه....



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لا استطيعُ رَدمَ تلكَ القُبل

مادامَ في دَاخلي رجلٌ

يُقدرُ ثروةَ الآثار.....



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كانوا أهلي

يَجعلونَ منِّي ماءً في وِعاءٍ

وَيَتركوني بيدٍ رجلٍ عَجوزٍ ثَمل

وَيُطالبونني بُالثَّبات !!



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كانَ من المُفترض

أن نَموتَ سَوياً بِهذهِ المُناسبة

إلا أنكِ تَأخرتِ قَليلاً

عن نَاصيةِ الحِلم !!



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على هذهِ الأرض



من يَتجرعُ الحُزن

وَهو مُبتسم

وَهناك من هو باكٍ

من فَرط السَّعادة

إلا أنهما على فناءٍ واحدٍ

يَتعازمان..



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كنتُ لا أدركُ سَببَ تَخبطي

وَضياعي الطَّويل !!

حتَّى تَذكرتُ

إنكِ من سَرقَ بَوصلتي



في لَحظةِ اعجابٍ لعينة !!



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بِداخلي يَزدحمُ الألم

على شَكلِ رَصاصٍ كثيف

أيها الحَظ

لِما جَعلتَ جَسدي

سَاحةَ حَربٍ ضَارية !!



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تَعلمتُ من تَراكمِ الجُروح

كيفَّ أكونُ بَلسماً



إلا أن جدتي أخبرتني :



إنَّ بابَ النَّجارَ مَخلوع !!



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المَطر

سَيلٌ من ماءِ التَّعرق

تَصبُّهُ السَّماءُ خجلاً

على رُؤوسِ النَّازحين..



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الَّليلُ هاهنا

مَصابٌ بِالهَلوسة

وَكأنهُ يَتعاطى سَكراتي



كلَّما زَامنَ هطولهُ



مِيقاتَ حَنيني إليك..



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كلُّما حَاولتُ

رَدمَ تلكَ التَّفاصيل

تَذكرتُ أنني مازلتُ مُتهماً بِالحُب

حتَّى وَأن تَظاهرتُ بِالرَّحيل

الفَ مرَّة...



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من الآن وَصاعداَ

سَأقتني الكَثيرَ من الرَّصاص

وَأضعهُ في غُرفتي

قِبالَ مَكتبتي الصَّغيرة

وَأبدأُ بِمَوسمِ العُزلة

وَكلما شَعرتُ بِالإحباط

اطلقتُ رَصاصةً على هذا الشُّعور

رُبما سَينزعجُ أبي

وَتُصابُ أمي بِالقَلق

وَيَذعرُ كلُّ من يُراقُبني

حتَّى أنتِ ..

لكن بِالنِّهاية

سَأكونُ مُبتسماً

على دَكَّةِ المُغتسل

كوني سَأغفل

عن جَيشِ حَظي المُخادع

كالعادةٍ طبعاً

وَأنهي ذَخيرتي

بِوجهِ ظلي المُحبط ....

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أمامُ بَيتِنا الصَّغير

مَسجدٌ صَغير

كلما بَكتْ أمي

تَصدَّعَ جِدارَ المَسجد

وَكلّما بَكى المَسجدُ بَكِينا مَعه

لذا أخذَ المَسجدُ بِالإتساع



وَبَيتِنا يَضيق

وَنحنُ نَبكي

وَالمَسجدُ يَضحكُ بِشراهةٍ

حتَّى إذا سَألَنا المَطر:

_ كيفَّ حالُ بَيتِكُم ؟

نُجيبُهُ بِأبتسامةٍ عريضة:

_ المَسجدُ بِخَير !!