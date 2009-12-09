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قصيدة قصيرة جدا / رجوع


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:10
المحور: الادب والفن
    


قصيدة قصيرة جدا
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رُجُوعٌ
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هَا قَدْ رَجَعْنَا مِنْ جَدِيـدْ

يَا أَيُّهَـا الْغِــرُّالْـفَـقِــيــدْ

وَالشَّاهِدُ ، الْخَطْوُالْعَنِيدْ


بويعلا وي عبد الرحما ن ( بُويَا رَحْمَا نْ )

وجدة - المغرب

دجنبر2016





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصيدة قصيرة جدا / رجوع