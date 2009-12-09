

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:10

المحور: الادب والفن









قصيدة قصيرة جدا

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رُجُوعٌ

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هَا قَدْ رَجَعْنَا مِنْ جَدِيـدْ



يَا أَيُّهَـا الْغِــرُّالْـفَـقِــيــدْ



وَالشَّاهِدُ ، الْخَطْوُالْعَنِيدْ





بويعلا وي عبد الرحما ن ( بُويَا رَحْمَا نْ )



وجدة - المغرب



دجنبر2016