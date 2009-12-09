

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:10

المحور: الادب والفن









في حديقة بيتنا المتهالك

تقضي النوارس ليلتها

في التهام فئران

خرجت من بين دفاتر

تبحث عن حجر

لتدفن فيها مشيمة

سقطت من بين فخذي أم

حين كانت النجوم

تجاري الغيوم

رحلة السلاطين

إلى رعشات ما قبل الولادة

هناك .. وعلى تخوم اللذة

قبضت على جمرة

من صدر من كانت حبيبتي .. يوما

لأكتب بها على رسغ وليد

يتعربش مهد الحرية

أن الحب وطن

لولا سم الفئران



٣٠/١٢/٢٠١٦