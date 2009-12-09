أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - صلاح بدرالدين - سوريا الى أين ؟





اخر الافلام











المزيد.....

سوريا الى أين ؟


صلاح بدرالدين
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:09
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    




تفسيرنا لوقف اطلاق النار ( ان تم التنفيذ ) هو توقف كل من نظام الاستبداد والعدوين المحتلين ايران وروسيا والميليشيات الطائفية عن قصف وتقتيل وتدمير السوريين وبلادهم وهو أمر مطلوب بالحاح أما التسرع الروسي بفرض تسوية سياسية مع فصائل مسلحة كانت – ارهابية – حتى الأمس القريب بنظر موسكو وبتزكية وضمانة تركية بمعزل عن ارادة السوريين ومن دون متسع من الوقت لاجراء المراجعة وترتيب البيت الداخلي واعادة انتاج من يعبر شرعيا عن مطامح الشعب ومنتخبا منه في الأطر المعروفة وباستحضار الجانب المصري وقوى وعناصر قريبة من النظام ففيه مايثير الارتياب وعلى مايبدو فان طغمة بوتين تستعجل الخطى مستغلة الوقت الضائع الأمريكي واخفاق المعارضة السورية وغياب النظام العربي الرسمي لتثبت أقدامها في سوريا المدمرة التي لن تكون الا مقبرة لجميع الغزاة وعلى الأغلب فان الطريقة الروسية هذه لن تحقق السلام في بلادنا .
- * -
مايجري في سوريا هو صراع سياسي بالأساس بين الشعب بأغلبيته الساحقة من أجل الحرية والكرامة والتغيير الديموقراطي في سوريا التعددية الجديدة من جهة ونظام الاستبداد المتشبث بالسلطة من الجانب الآخر أما بعد تطورات أكثر من خمسة أعوام وظهور عوامل جديدة وتدخلات ميليشياوية مذهبية واحتلالات عسكرية أجنبية ايرانية وروسية لمصلحة النظام أدت الى اختلال في موازين القوى وانحسار مجال الفصائل المسلحة المحسوبة على الثورة والمعارضة فانه من الخطورة بمكان معالجة التراجع الحاصل بالمنطق العسكري وتحت عنوان مزعوم باسم الجيش الحر بمعزل عن الجانب السياسي وبغفلة من الحراك الثوري والكتلة الوطنية المستقلة الغالبة وبكلمة أوضح الاستمرار بالمنطق السابق بتنفيذ كل فصيل على حدة توجهات النظام الاقليمي الرسمي الداعم الذي أدى الى الهزيمة العسكرية لذلك على كل فصيل يؤمن بالثورة تسليم أمره للقرار السياسي الشرعي في اطار المؤتمر الوطني المنشود المزمع عقده من جانب الوطنيين السوريين بكل أطيافهم من مدنيين وعسكريي لجيش الحر .
- * -
بعد هزائم فصائل ( الاسلام السياسي ) العسكرية بمختلف أسمائها واماراتها ومرجعياتها الشرعية في معظم المناطق السورية ومن ضمنها جماعات من صنع – الاخوان المسلمين - الذين أبعدوا نشطاء الجيش الحر وفرضوا عليه الحصار المالي والسياسي تعود هذه الفصائل الآن للتغطي باسم الجيش الحر الذي مازال يحظى باحترام الوطنيين السوريين وكأن شيئا لم يكن ومن دون أية مراجعة أو مصارحة أمام الشعب السوري الذي لن يأبه أبدا بكل هذه الأضاليل بل ينتظر اجتماع كل من يؤمن بمواجهة الاستبداد واستمرارية النضال بكل الأشكال المتاحة في اطار المؤتمر الوطني الشامل لوضع البرنامج السياسي المتوافق عليه وانتخاب مجلس سياسي – عسكري لادارة العمل الكفاحي المشترك .
- * -
أمام التزاحم المنقطع النظير في صفوف "البازار " الروسي – التركي – الايراني للحوار مع نظاام الاستبداد الأسدي الذي مازال في نشوة انتصاره المزعوم في تدمير حلب وابادة أهلها فان الأحزاب الكردية في – المجلسين – وكما كنا نتوقع منذ خمسة أعوام ( وبدون أن نظلم أحدا ) تتصدر صفوف التهافت فجماعات – ب ك ك – نفذت شروط النظام حتى بتبديل شعاراته التي ضللت بها الناس أعواما لتحظى بشرف المشاركة أما جماعة – المجلس – فهي ليست ضد الحوار مع النظام من حيث المبدأ ولم ترفضه بل تبحث عن ظرف أفضل يؤهلها لتولي موقع تمثيلي ما اضافة الى انتظار مشاركة – الائتلاف – أما مصالح الشعب السوري ومن ضمنه مستقبل الكرد وحقوقه فآخر ما تفكر فيها أحزاب الم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صلاح بدرالدين

إجمالي القراءات: 3,936,112
المقالات المنشورة: 1,005
- عندما ينجح الفكر في ترسيخ ثقافة قبول الآخر المختلف يمكن انجا ...
- ملاحظات حول ظروف عابرة
- يا أهل - الائتلاف - من دون لف واستخفاف
- أحداث ومواقف ودلالات
- مع صلاح بدرالدين في حوار شامل
- حديث الثورة والمعارضة والبديل
- قضية للنقاش ( 139 )
- أضواء على همومنا المشتركة
- جولة سريعة على مكامن الأحداث
- الرد على- النقد السياسي - لسميرة المسالمة -
- أضواء كاشفة على الأحداث
- نقاط مضيئة من الفيسبوك
- على هامش معركة الموصل
- - وقت ضائع - وفرصة سانحة
- اضاءات حديثة من الفيسبوك
- سوريا وكردها الى أين ؟
- حول مخطط -ممرايراني آمن -الى البحر المتوسط
- مقارنة - سورية - بين الروسي والألماني
- - مؤتمر وطني - للاصلاح أم للتغيير ؟
- مابين التوصيف والتغيير

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- البديل الجذري// ما هي مهمتنا الملحة اليوم؟ معاركنا و-معاركه ...
- عودة الإرهابيين بخطابهم التكفيري وتجربتهم القتاليّة يمثل خطر ...
- كوبا تحظر إطلاق اسم فيدل كاسترو على أي موقع
- قانون كوبي يمنع إطلاق اسم كاسترو على أي شارع أو ميدان تلبية ...
- من أتى بـ«دبّ السياسة» إلى كرم الجامعة اللبنانية؟
- «عامل» الشابّة عشية أربعينها: مؤسسة عابرة للطوائف
- هدنة مفتوحة في سوريا.. ودعم مصري
- صوت الذين اختفى صوتهم..
- خالد حوري.. زَيْنُ الرِّجال
- العين و«الشيوعي» يودّعان حوري

المزيد.....
كتب ودراسات
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
- مصر، كفاح عمالي قوي ، وارث يساري مشوه. / بن حلمي حاليم
- تونس : الانتفاضة والثورة / فريد العليبي
- معالم ومنعطفات الثورة المصرية من 2011 إلى 2014 - الجزء الثال ... / احمد حسن

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - صلاح بدرالدين - سوريا الى أين ؟