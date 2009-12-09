

مهرائيل هرمينا

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:04

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









"معنى النص العبرى لايبقى دائما ذاته حين يترجم الى لغة اخرى وهذا لاينطبق على هذا الكتاب فقط بل على الشريعة والانبياء وبقية الكتابات فدائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر"يشوع بن سيراخ اصحاح 1:21

وهو سفر موضوع فى الاسفار القانونية الثانية التى تم الاعتراف بها لانها مرفقة ببقية الاسفار لدى الارثوذكس والكاثوليك وتلك هى اولى الايات الواضحة لمن يفكر ويعمل عقله وليس بغبغاء ناقله من دون روح ولا فهم بل وصلت لمرحلة مؤسفة من عدم الادراك يؤسف ان يصل لها من بنى البشر..

كتاب الوضع الالهى لتأسيس الكنيسة بطريرك الاقباط الكاثوليك "ولا ننسى ان الكنيسة الغربي"اى كنيسته هو اى الملكيين وروما"قد جحدت الايمان ثلاث مرات معتنقة مذهب اريوس الاولى 351م فى مجمع ارلس (بعد ان قتلوا اريوس تحديدا القاتلان اسقف الاسكندرية والقسطنطينية بعد ان زاد خطره عليهم مثلما حدث مع نسطور مثلما سنورد بعد قليل)فقد حكموا على اثناسيوس بالجرم وقرروا ارثوذكسية الاساقفة الاريوسين والثانية فى مجمع ميلانو 355م حيث صدق 300 اسقف على خلع اثناسيوس وقبول الاريوسين فى الشركة عدا 3اساقفة و359م مجمع ردينى 400اسقف 80 اريوسين والباقى ارثوذكس(نشكك فى العدد الاخير لان فى النهاية الاريوسين قد قبلوا فى الشركة او ان المشكلة كانت لدى اسقف الاسكندرية المريض فى محاولة السيطرة والتى سحب بساطها منه اريوس مما اثار غيرته)بالاضافة ان ليباريوس اسقف روما اريوسى فى النهاية ..راجع كل تلك الاعداد الاريوسية والتى اوفت اساقفة العالم حينها عدا بعض مال لاثناسيوس ولا مشكلة لديهم فيما لدى اريوس او للاسكندرية سيطرة وهم تابعون فحسب.

اما نسطور فكتب تاريخ الكنيسة القبطية اى الاسكندرية تورد بان كان لدى كيرلس ويطلق عامود الدين !!!بلاسبب برغم انه قاتل ولص وربما من اسوأ من حكموا الاسكندرية فعليا فى وقتها ..بان كان لديه نواب لدى كرسى القسطنطينة اى جواسيس ينقلون اليه اخبار نسطور وهو أمرهم باتباعه واحاطته بكل ما يفعله ..

فعقد مجمع افسس وذهب اليه كيرلس برجاله ووجد ان الاغلبية الحاضرة لنسطور ولم يكن يوحنا الانطاكى قد وصل بعد ومعه اساقفة اخريين نسطوريين فتعلل كيرلس وكتب التاريخ الغريب بان الامبراطور قال له تصرف فلم ينتظرهم!!!لما بلا سبب فى عجلة قرر بدأ المجمع ..راجعوا تاريخ ذلك المجمع للسخرية من التاريخ يكتبه الكاذبون فحسب ولكن الباحث الحقيقى من يخرج سطوره الغامضة الى النور.

واما الشرقيون الشرق باسره قد ارسل للقيصر يشكو من سوء معاملة كيرلس لهم ولخوفه من ان يصل خطابهم دلماتيوس حارس الامبراطور ويقولون قديسا لانه لم يعد يهتم بالمناصب ألم يكن القيصر منذ لحظات يعرفه جيدا !!ارسل رسالة مع اوطاخى فذهب كانه رجل عجوز متنكرا حتى لايعرفه الحرس وكان اوطاخى هو المهرطق صاحب بدعة اوطاخى حاملا الاثوذكسية قى السابق!!!فماذا صنع دلماتيوس جمع رهبان من الاديرة بالقسطنطينة لان له نفوذ عليهم وخرجوا الى الشوارع وهو فى مقدمته فى احتفال!!!(مجموعةمن المجرمين وليس اقل من وصف البلطجة يوصفوا بها )وجمعوا من خلفهم الناس واخذوا يغنون المزامير حتى البلاط فاقتنع ثيودوسيوس !!!!وهم يحاصروه فى الشوارع ويفتعلون اعمال شغب وفوضى فى قلب العاصمة !!من انقذه اكاسيوس اسقف حلب بان يعزل كيرلس وممنون ونسطور وقبض على كيرلس وممنون اسقف افسس فهو الموالى واختيار كيرلس له لذلك ..

اما كذب واستغلال كيرلس الذى اوردته فى المقال السابقة بخصوص تزويره لرسائل منسوبة لاثناسيوس فى حين انها لهرطوقى للجميع فقالوا فى مراجعهم بل ابدلها النسطوريين وزيفوها بادخال كلمات !!!اترى كمية الكذب والتلاعب والمثبوت فى المراجع المعاكسة العكس انه كذب ..ولكن اتباع كيرلس يكملون فى الكتب لمحدودى العقل بل عرفوا ان رسالته صحيحة !! اين لاندرى فالمراجع الاخرى تورد انه مهرطق اى كيرلس

كما ان اساقفة الشرق لم يوافقوا على الاتفاق والصلح معه وكانوا نساطرة !!وهذا لان الجميع كان قد كشف انه تابع لابوليناوس وهو هرطوقى اخر لديهم وان تلك الرسائل له وليست لاثناسيوس وكان هذا راى الشرق كما واضح وراى اسقف روما كليستينوس وظل مفضوح ولا ادعاء بان عكس هذا قد حصل او ان كلماته المتناقضة نجحت فى كسب تعاطف اى شخص معه ولكن المؤرخ يكتب عمود الدين !!! ولكن الحقيقة تفضح عكس ذلك ..



ولاننسى كل قرن يكتب بابا روما للاسكندرية ليستوضح الايمان فهو لغز لااحد يفهم ماهو يسوع ؟ والشجار على طبيعة يهوه !شىء يحتاج 400سنة لتفسيره والكل يسعى لكرسى نفوذه

اوردت هذا المقال تتمه لى للسابق لايضاح صورة التلاعب بالعقل لاجل خدعة غير حقيقة السؤال المقبل هل وجد داود ومتى اصبح القاتل المأجور يشوع بطلا