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اختطاف السيدة الصحفية افراح شوقي وتداعياته


طارق عيسى طه
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 03:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أختطاف السيدة ألصحفية أفراح شوقي وتداعياته
السيدة أفراح شوقي تمثل الصحفية ألملتزمة بحرية ألرأي وألرأي ألأخر وقوانين حقوق ألأنسان ألدولية وألعراقية بما يضمنه ألدستور العراقي , ان عملية اختطافها هي تفنيد لأقوال وتصريحات قادة سلطة ألأسلام السياسي ألتي تدعي المحافظة والدفاع عن هيبة الدولة عندما تتحرك ألجماهير العراقية ألغاضبة في تظاهرات سلمية رافعة فيها صور قادة العملية السياسية مطالبة تقديمهم للقضاء العراقي لغرض أرجاع ألألف مليار دولار أمريكي المفقودة وبنفس الوقت محاسبة هيئات النزاهة وما توصلت اليه من نتائج في التحقيقات بعد مرور الثلاثة عشر عاما من النهب والفساد, وما قامت به السيدة الصحفية هو كتابتها مقالة تطالب فيها بابعاد المسلحين عن حرمات المدارس , وبعد نشر المقالة الموسومة بساعات جاءت عصابة مسلحة وملثمة تقلهم ثلاثة سيارات بيك أب بيضاء بدون أرقام بعد ان قامت العصابة المذكورة بتعطيل الكاميرات في منطقة السيدية حيث تسكن الصحفية السيدة افراح شوقي ليلا واخرجوها بالقوة بعد ان ضربوها الى درجة ألأغماء وسحلوها الى احدى سيارات العصابة , ان طريقة ألأختطاف تدل على ان هؤلاء المسلحون ألجبناء اناس متنفذون بحيث عبروا مواقع التفتيش وعطلوا الكاميرات وبالرغم من ان سياراتهم بدون ارقام لكنهم عبروا مواقع التفتيش دخولا وخروجا . ان طريقة الكاوبوية التكسانية سوف لا تستطيع أسكات أفواه وأقلام الصحفيين بل تزيدهم أصرارا على ألمضي قدما والى ألأمام من اجل فضح ألدواعش ألداخليين ألذين يعشعشون في مفاصل الدولة العراقية وبيدهم قرارات أصدار ألأوامر , ان بسالة وأقدام ألجيش ألعراقي وألشرطة ألأتحادية وقوات مكافحة ألأرهاب في أنتصاراتهم في عملية تحرير نينوى غير كافية ,وتحتاج الى عملية مكملة لتطهير وفضح الفاسدين وابعادهم عن مفاصل الحكومة والسلطة وهم باعمالهم المنحطة يعتبرون عاملا موازيا و مرادفا لأرهاب ألدواعش ألظلاميين , ان طريقة خطف الصحفية المناضلة هي مشابهة لما يقوم به الدواعش الظلاميين , أن أحتجاجات منظمات المجتمع المدني ومطالبتها السلطة بالقيام بالتفتيش وباسرع وقت يجب ان تكملها تظاهرات صاخبة لها تاييد دولي من قبل هيئة الامم المتحدة التي استنكرت وبكل شدة عملية الخطف الدنيئة وأذا أرادت الحكومة المحافظة على جزء من سمعتها امام الرأي العام الدولي فعليها تحشيد كل قواها ألأمنية جيشا وشرطة ومخابرات لأجل هذا الغرض النبيل , وستكون عملية الخطف هذه أضافة وتاكيد على ان اكثر دولة في العالم فسادا هي العراق بلاد الرافدين كنتيجة لسلطة ألأسىلام السياسي .





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طارق عيسى طه

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق عيسى طه - اختطاف السيدة الصحفية افراح شوقي وتداعياته