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بحر موجه سيكار


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 22:18
المحور: الادب والفن
    



هذا الريح جواد
اصغي اليه،كيف يعدو
عبر البحر والسماء
يريد ان ياخذني
استمعي اليه كيف يعربد
وهو يجوب العالم
بابلو نيرودا

1
الهرم الرابع
يدنو منتصف الليل
المحكوم هو:
باشغال المشاعر
المؤبدة مع النفاذ
2
عيناك لله درهما
اكبر فيهما؛
كيف تتسعان للوطن ولي والاشجان؟
3
تسيارة عجائبيا
ينقب قاع الغربة
يتصفح كتاب
المطر
يحفر الريح
ناموس
موت
مورتيخيو
4
أطرق برأسي
أغرق في كأسي
لاأريد ان أعرف اي شيء
التاريخ الزائف
فزاعة
الزرقة الرمادية
أين أحضان كفيك لارا؟
5
البسفور ،
فاتحة على روح آيا صوفيا
آذري حق الرماد :ذكريات
الثورات
شعرات ذقن بكتاش
أزرار قميص مانديﻻ
6
البهجة وانا في طريقي للحانة
يوميا :تضمحل
7
الرفيق الجندي يسير على خطى
بوليفار
تطارده المافيا ونصف العالم
8
الحب نجومه في صدره
يخفي اسراب سنونو:
الكواكب السيارة
في جيبه السري
9
اودعكم واتخلى عن كل شئ
10
تتغرغر بالنسيونال
اساطير سفوح سييرا مايسترا
11
عشقنا الكبير
لم نتعلمه من كتاب او شعر
او التدبير
12
استمع سوناتا القمر
أصغي لتهدج صوتك أهيم فراشة
شفتاك مطبقتان
عيناك مليئتان بالحروف
لسان
العشق العيون
13
هيجوراس
غفلة
النكرة:مايو ثيران
سلب البحر نوارسه
14
كوبا على الطريق ،كل المحطات
تقطع تذاكر لها
15
بدلوا بطاقة هويتك
غيروا اسمك
اختصروا عمرك
سيكارك يابحر باق
16
أعيدوا للحمام الجناح
أثقبوا الرباب
الصوت بلا صدى
لله تعتو الوجوه
17
المناديل خيوط الشمس
نسجتها السنونات
لونها ابيض كقلوب العذراوات
امنحوني منها
لامسح دمعي اﻻسود
18
انا الصارية شعرك الشراع
سنمخر عباب عينيك
نطرق باب الرجاء
خضراء عشقي صارت رماد البرق
أرتد الليل قمص النهار
أزرع عيني على جدار الانتظار:
زنبقة قبلة
19
الكثير مات
او خان
او ارتكن رازونة العنكبوت
20
رحل تشي
من لحم ودم
بقيت الامبريالية
نمر الورق





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سعد محمد مهدي غلام

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