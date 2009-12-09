أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سرسبيندار السندي - ** فكر حر (9) ...{ كفر الذين قالوا ... ليس للإرهاب دين } **





اخر الافلام











المزيد.....

** فكر حر (9) ...{ كفر الذين قالوا ... ليس للإرهاب دين } **


سرسبيندار السندي
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 22:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



المقدمة
إن معظم كوارث وويلات المسلمين والديار التي غزوها ولم تزل هى بسبب الاسلام ، ومن ثم وعاظ الشياطين والسلاطين والحكام منذ 1437 عام ؟


المدخل
يقولون : إن الاعتراف سيد ألأدلة
لذا من ينكرون حقائق ووقائع هى أسطع من شمس الظهيرة ، ماهم إلا منافقون أو فاقدي ضمير وبصر وبصيرة ؟


التدليل
ثلاثة أدلة تثبت أن للإرهاب دين وهو ألاسلام ، بشهادة {القرأن والاحاديث والواقع والتاريخ} وهى ليست مجرد حقائق ووقائع مدونة بل هى نهج وسلوك غالبية المسلمين ويتباهى بها معظم الشيوخ الارهابيين ؟


* شهادة القران
عندما تكون أكثر من نصف أيات القرأن إرهابية (96 أية تدعو للقتل) فما حاجتنا بعد لشهود أخرى لتحسم القضية ، أيات ثلاث ؟

1: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...}الانفال : 60 ؟

2: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ...} التوبة : 29 ؟

3: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ...} الانفال : 39 ؟

وهذا كلام إله الاسلام وليس كلام محمد أو أبو هُريرة ، رغم أن من أوتوا الكتاب كانوا ولا زالوا يعبدون ألله ويؤمنون به وبالاخرة وبشهادة عشرات الايات القرانية وبشهادة كتبهم قبل أن ينقلب عليهم محمد الغدار ؟
لذا عليكم أن تسألوا أنفسكم مالذي تغير فجاة يا رسول الله (هل هو إلهك ، أم منزل وحيك ، أم شَيْطانك ، أم ألاجواء والاحوال ) ؟


2: شهادة الأحاديث
{أمرت أن أقاتل الناس جميعاً ، والله لقد جئتكم بالذبح ، جعل رزقي تحت سن رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري} أحاديث كلها صحيحة ؟


3: شهادات الواقع والتاريخ

1: ألم يسلب وينهب ويقتل ويغزو ويسبي ويغتصب محمد نفسه ، وبشهادة القرأن وكتب السيرة ؟

2: ألم يسلب وينهب ويقتل ويغزو ويسبي ويغتصب صعاليك محمد وأتباعه من بَعْدِه بداً مَن الخلفاء الراشدين ؟

3: ألم يكن هذا نهج معظم حكام وسلاطين المسلمين والمسلمين وليومنا هذا عدى الطيبين والمتنورين ؟

4: طيب أين مقولة {الاسلام دين محبة ورحمة وسلام} ومقولة {وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين} ؟

للعالمين يعني لكل البشر يا مجرمين بحق الله وأنفسكم والعالمين يا هالكين ، فإن لم يكن الاٍرهاب دين المسلمين فدين من يكون ؟
أليس من في الازهر المعتدل العن الملاعين ووكراً للارهابيين المجرمين ، حالهم حال من في مكة وقم من المعممين ؟

لذا لم يعد في الحديث بقيّة ، فلقد بانت حقيقة الاسلام ودعاة الوسطية ، فكفى تزيفاً للحقائق والوقائع وتجميل القبيح بالتقية ، وطمر الرؤوس في رمال البداوة والخرافات الاسلامية ، فمن يقول عكس مانقول فهذا شانه وبكل حرية ، ولكنه لن يستطيع تغير ثوابت الاسلام المخزية والملوية ؟

وأخيراً ...؟
من يؤمنون بإله يجازي القتلة والسفلة والمجرمين بغلمان كاللؤلؤ المنثور وحور عين ، مكانهم السجون أو أحد المصحات العقلية ، سلام ؟


سرسبيندار السندي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سرسبيندار السندي

إجمالي القراءات: 341,489
المقالات المنشورة: 152
- ** فكر حر ( 8 ) تناقض ألأيات القرآنية ... سبب ألإنفصام والاز ...
- ** شلالات الدّم في الاسلام ... بين الحقيقة والتزيف الأوهام * ...
- ** ** تقرير خطير جداً ... العراق مابعد داعش **
- ** فكر حر ( 7 ) ... قصة الاسلام والمسيحية .. من وجهة نظر حيا ...
- ** فكر حر (6) .. هل فكت قيود المسلمين .. لتغزو عقول دواعش ال ...
- ** ما سر العشق البرزاني ... للملا أردوغان **
- ** فكر حر (5) ... قالو إنما القرأن وحي .. وليس سرقات ادبية * ...
- ** فكر حر (5) ... قالو إما القرأن وحي ... وليس سرقات أدبية * ...
- ** فكر حر (4) ... قالو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم **
- ** ماذا تعني صفعة الكونكرس ... للسعودية **
- ** فكر حر (3) ... قالو إن الدين عند ألله ألإسلام **
- ** الدول المستعربة ... مصيرها التقسيم أو الفناء**
- ** من أسقط مدن السنة بيد داعش ولماذا ... الموصل نموذجا **
- ** أوباما والهروب إلى الجحيم ... قبل فوز ترامب **
- ** فكر حر (2) أي القرأنين أصدق { قرأن ما قبل محمد أم قران ما ...
- ** فكر حر (1) { جدلية المادة بين الخلق والعدم } **
- ** بعض ألاديان زبالة ... وبعض تابعيها حثالة **
- **. داعش ... على نهج الخرافة **
- ** لماذا المسلمين والشياطين فقط ... يرتعبون من علامة الصليب ...
- ** إقضو على وعاظ السلاطين .. تنظف السياسة وتسلم ألامة ويستقي ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- بوكو حرام تنفي إعلان نيجيريا القضاء عليها
- إمام عراقي -سُنيٌّ- أنقذ أبناء قريته الشيعية من -داعش-.. كيف ...
- مصر ترفض القانون الأميركي لترميم الكنائس
- نيجيريا: من قبضة بوكو حرام إلى براثن الجوع
- كتلة مسيحية تتحدث عن تقسيم سهل نينوى وتدعو أمريكا للتدخل
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- منظمات يهودية تعتصم بنيويورك تأييدا لوقف الاستيطان
- مراد هوفمان.. الإسلام بديلا.. رؤية كاشفة
- مشروع قانون أمريكي حول -ترميم الكنائس المصرية- يثير غضب القا ...
- مصر تستنكر مشروع قانون أميركي حول الكنائس القبطية

المزيد.....
كتب ودراسات
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
- تحرير الفكر / سامح عسكر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سرسبيندار السندي - ** فكر حر (9) ...{ كفر الذين قالوا ... ليس للإرهاب دين } **