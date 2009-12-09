

سرسبيندار السندي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 22:11

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











المقدمة

إن معظم كوارث وويلات المسلمين والديار التي غزوها ولم تزل هى بسبب الاسلام ، ومن ثم وعاظ الشياطين والسلاطين والحكام منذ 1437 عام ؟





المدخل

يقولون : إن الاعتراف سيد ألأدلة

لذا من ينكرون حقائق ووقائع هى أسطع من شمس الظهيرة ، ماهم إلا منافقون أو فاقدي ضمير وبصر وبصيرة ؟





التدليل

ثلاثة أدلة تثبت أن للإرهاب دين وهو ألاسلام ، بشهادة {القرأن والاحاديث والواقع والتاريخ} وهى ليست مجرد حقائق ووقائع مدونة بل هى نهج وسلوك غالبية المسلمين ويتباهى بها معظم الشيوخ الارهابيين ؟





* شهادة القران

عندما تكون أكثر من نصف أيات القرأن إرهابية (96 أية تدعو للقتل) فما حاجتنا بعد لشهود أخرى لتحسم القضية ، أيات ثلاث ؟



1: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...}الانفال : 60 ؟



2: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ...} التوبة : 29 ؟



3: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ...} الانفال : 39 ؟



وهذا كلام إله الاسلام وليس كلام محمد أو أبو هُريرة ، رغم أن من أوتوا الكتاب كانوا ولا زالوا يعبدون ألله ويؤمنون به وبالاخرة وبشهادة عشرات الايات القرانية وبشهادة كتبهم قبل أن ينقلب عليهم محمد الغدار ؟

لذا عليكم أن تسألوا أنفسكم مالذي تغير فجاة يا رسول الله (هل هو إلهك ، أم منزل وحيك ، أم شَيْطانك ، أم ألاجواء والاحوال ) ؟





2: شهادة الأحاديث

{أمرت أن أقاتل الناس جميعاً ، والله لقد جئتكم بالذبح ، جعل رزقي تحت سن رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري} أحاديث كلها صحيحة ؟





3: شهادات الواقع والتاريخ



1: ألم يسلب وينهب ويقتل ويغزو ويسبي ويغتصب محمد نفسه ، وبشهادة القرأن وكتب السيرة ؟



2: ألم يسلب وينهب ويقتل ويغزو ويسبي ويغتصب صعاليك محمد وأتباعه من بَعْدِه بداً مَن الخلفاء الراشدين ؟



3: ألم يكن هذا نهج معظم حكام وسلاطين المسلمين والمسلمين وليومنا هذا عدى الطيبين والمتنورين ؟



4: طيب أين مقولة {الاسلام دين محبة ورحمة وسلام} ومقولة {وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين} ؟



للعالمين يعني لكل البشر يا مجرمين بحق الله وأنفسكم والعالمين يا هالكين ، فإن لم يكن الاٍرهاب دين المسلمين فدين من يكون ؟

أليس من في الازهر المعتدل العن الملاعين ووكراً للارهابيين المجرمين ، حالهم حال من في مكة وقم من المعممين ؟



لذا لم يعد في الحديث بقيّة ، فلقد بانت حقيقة الاسلام ودعاة الوسطية ، فكفى تزيفاً للحقائق والوقائع وتجميل القبيح بالتقية ، وطمر الرؤوس في رمال البداوة والخرافات الاسلامية ، فمن يقول عكس مانقول فهذا شانه وبكل حرية ، ولكنه لن يستطيع تغير ثوابت الاسلام المخزية والملوية ؟



وأخيراً ...؟

من يؤمنون بإله يجازي القتلة والسفلة والمجرمين بغلمان كاللؤلؤ المنثور وحور عين ، مكانهم السجون أو أحد المصحات العقلية ، سلام ؟





سرسبيندار السندي