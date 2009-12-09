

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 21:06

المحور: الادب والفن









منْ عامٍ الى عامْ .!

رائد عمر العيدروسي

استوقفتني بعض القنوات الفضائية في عرضها برامجٍ ولقاءاتٍ وما الى ذلك , وفحوى كلّ ذلك يتمحور حول كيف سيودّع العراقيون سنة 2016 ويستقبلون عام 2017 .! , وبمعنىً ومغزىً آخر , كيف سيغدو وضع العراقيين في العام الجديد , خلافاً لهذا العام .!

بالأصالةِ عن نفسي , وبالنيابة عن الكثيرين او القليلين , وخصوصاً من بعض زملائي الأدباء ورجال الإعلام , فأقول : -

سننتقلُ منْ عنفٍ الى عنفْ .. ومنْ خطفٍ الى خطف .. يتجددُّ التفجيرُ والنسف .. قَرَفٌ اقرفُ منْ قرَفْ .. الظرفُ هو الظرفْ .. وكُلُّ ما يُخالفُ العرف .. غَضٌّ لطَرْف .. ودَورانٌ ولفّ .

ونأسف .!