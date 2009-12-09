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شمس أوراق على معادن الحطب


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 21:03
المحور: الادب والفن
    


أسمالك شائكة
مثل أسمالي
لا نقتل نجمة قالت الحقيقة
على رماد الجفن-
وفي صدى التأوه الخانق
تموت مرتين-
بداية
ونصف بداية
ولحظة غارقة
تبحث عن وريد الوقت
حين يصبو الاتساع
إلى أشرعة الليل-
بحر بدون شرفة
يعانق حلم السّدِيم ...........
مولاتي:
هكذا يبحث اليم
في نقطة الفراغ
عن بئر الأمواج
في لحظة نسفت
خريف الماء
وشربت معزوفة الظمأ
من حوض الاشتياق-
وارتشفت شهوة السؤال
من حلم الصمت
على أنين الغدير
******
خذ راحتي
خذ شيئا آخر مني
خذ قصيدة من رمادي
في الصوت المغسول بالتراب
خذ سحابتي المتآكلة
في رغوة الدهاليز
خذ شيئا آخر مني
لا تعدّه الأرقام
وكسّر الحروف لتشيّد الكلمات
لتعرف العصافير
أنني مسافر
بدون أجنحة
على دموع نخيل كسّره الجفاف
على أغصان ضائعة في رخيم الشجر
خذ رغيفا مضى في اشتياق الأفواه
ونكسة السغب المجنونة في لعاب الأزقة-
خذ لحن النيروز الخافق
في سماء التياهان-
خذ دمعة ذكرياتي
على ريش الحطام
و شيّد على نعوش الجوري
كواكبك وأغلالي
واشتري من الغيم
عيون المطر
ذ بياض أحمد/ المغرب/





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بياض أحمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - شمس أوراق على معادن الحطب