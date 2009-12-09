

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 17:33

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لايبدو أبدا إن نظام الملالي القمعي في إيران يکتفي بما جلبه للشعب الايراني من مصائب و کوارث و أهوال و مآسي بل إنه يعمل و بصورة مضطردة کل مابوسعه من أجل اللإيغال في زيادة تلك المصائب و المآسي و تعميقها، إذ إن الملالي وهم يشهدون معاناة الشعب الايراني من الفقر و المجاعة التي تعصف بهم، فإنهم يتمادون أکثر لجعل حياة هذا الشعب أصعب و أقسى من السابق.

بعد أن کان رئيس بلدية العاصمة الإيرانية طهران محمد باقر قاليباف كشف في أكتوبر/ تشرين الأول2016، أن أكثر من 15 ألفا من المواطنين الفقراء المشردين الذين لا مأوى لهم ينامون في علب الكرتون بالشوارع بينهم 3000 امرأة، فإن التقارير الخبرية الواردة من داخل إيران تتحدث عن المئات من الايرانيين الذين باتوا و بسبب صعوبة الحياة المعيشية في ظل نظام الملالي، يسکنون في المقابر، غير إن المثير للسخرية إن هذا النظام و عوضا عن أن يتحمل مسٶوليته الاخلاقية و يبادر الى توفير مساکن و مأوى يناسبهم فإنه يقوم بمهاجمتهم و طردهم من المقابر و إعتقالهم، هذا في الوقت الذي ينعم فيه الملالي برغد العيش على حساب هذا الشعب.

نظام الملالي الذي لم يرى الشعب الايراني منه سوى المآسي و المصائب و المشاکل و الازمات و الفقر و المرض و المجاعة و ماإليها، أثبت و من خلال نهجه و سياساته المشبوهة المعادية ليس للشعب الايراني وانما للإنسانية کلها بأنه نظام طفيلي بالمعنى الحرفي للکلمة و إنه يعتاش على حساب الشعب الايراني و ليس لديه مايقدمه سوى المزيد و المزيد من الفقر و المجاعة و المشاکل الاجتماعية المختلفة، ومن هنا فإن طرح موضوع إسقاط هذا النظام و تغييره و جعله القضية المرکزية الاولى للمقاومة الايرانية، قد إنطلق أساسا من حقيقة معاداة هذا النظام للشعب الايراني و شعوب المنطقة و الانسانية جمعاء، خصوصا وإنه يسعى من خلال نهج قرووسطائي رجعي متخلف الى إستخدام الدين کوسيلة من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاثار و التداعيات السلبية لذلك على دول المنطقة و العالم خصوصا من حيث تصدير التطرف الاسلامي و الارهاب.

نظام يجعل من 70% من شعبه يعيشون تحت خط الفقر و يدفع 30% الباقين منه الى مواجهة المجاعة، و يصل به الامر الى أن يجعل من هذا الشعب يعيش في بيوت ورقية و في داخل المقابر، هو نظام لايمکن أبدا الاطمئنان منه ذلك إن نظاما يقوم بکل هذه الفجائع يمکن إعتباره الشر بعينه و هو يعادي الانسانية برمتها، ولذلك فإنه لامناص أبدا من دعم و تإييد نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و إسقاط هذا النظام.