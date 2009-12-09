

علي دريوسي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:26

المحور: الادب والفن









قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ

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قام ستة من الهاربين السوريين الوحوش ليلة عيد الميلاد في ارتكاب جريمة إضرام النار في جسد رجل ألماني في العاصمة برلين، بينما كان الفقير يغفو على مقعد في محطة المترو.

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في المبدأ وبحسب المادة الأولى من اتفاقية جنيف لا تُعتبر الحروب والصراعات الأهلية سبباً كافياً للحصول على حق اللجوء أو حق حماية هارب.

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في القانون الدولي ليس ثمة حق أساسي يكفل "حياة أفضل" للإنسان.

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خذ 4200 يورو معك وارحلْ!

عرض الحكومة الألمانية للهاربين قاطبةً.

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لماذا لا تُستخدم صالات وردهات الجوامع/المساجد في سوريا في الفترات الزمنية الفاصلة بين الصلوات بهدف ممارسة الرياضة والرقص والهوايات الأخرى؟

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الكنيسة في ألمانيا كالمسرح.

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أرجو ألا تعتاد جماعات الإرهاب الإسلامي على استخدام فكرة الشاحنات الثقيلة لممارسة المزيد من الإجرام.

أرجو ألا تستبدلها بالقطارات!

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حاولت أسرة هاربة الاستظراف وإرسال طرد بريدي للسيدة المستشارة ميركل، لوحة تعبيرية عن الوحدة العضوية والتلاحم بين ألمانيا والثورة السورية الكبرى، في دائرة البريد طلبت الموظفة قسم مكافحة الإرهاب اِعتقاداً منها بعدم نظافة الطرد المُرسل إلى بيت المستشارة. وتوقف الإرسال...

علبة الطرد هي علبة كارتون موز صومالي! من أين أتوا بها؟

ما يهمنا هنا هو رسالة مفادها أنّ بعض البشر يتمتعون بسلوك انتهازي رخيص، بغض النظر عن المنبت الجغرافي، وأنا أحتقر أن يكون إنسان ما بهذه الصفات.

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وضعت ألمانيا اليوم البرنامج الأول بقيمة 15 مليون يورو وذلك لتمويل عمل 1000 طبيب وممرض في مدينة حلب لمدة سنتين ونصف.

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ستقوم الرأسماليات المتطورة كما هو واقع الأمر في ألمانيا وشبيهاتها بتجهيز وتمويل برامج متكاملة لإعادة بناء سوريا قريباً على كافة الصعد. وهنا يأتي دور الهاربين الذين تحتويهم حكومات هذه البلدان بشكلٍ مؤقت، سيكونون خير عون لشركات البناء، كما نتمنى.

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تمحور جوهر الصراع في سوريا في بداية الثمانينات حول اِمتلاك القرار السياسي. كان صراعاً بين البرجوازية التجارية التقليدية التي تمتلك القرار الاِقتصادي ورأس حربتها تنظيم الإخوان المسلمين بجناحه العسكري وبين برجوازية الدولة البيروقراطية التي تمتلك القرار السياسي ورأس حربتها النظام الدكتاتوري العسكري.

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السياسي الحقيقي هو الشخص الذي يواكب الحدث، يحلِّله في لحظة وقوعه وسياق تطوره، لا بعد اِنقضائه...

هنا تأتي مهمة المُؤَرِّخ.

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المفردات التي تزعجني في سياق الكارثة السورية كثيرة، منها مثلاً: عمليات اِحتلال وتحرير!

لو كان لدينا بعض الأكاديميين المختصين في السياسة لرفضوا حتماً اِستخدام هاتين المفردتين ولوجدوا البديل اللغوي-سياسي المناسب.

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أعتقد أنّه من الخطأ توصيف طبيعة النظام السوري بكونها رأسمالية!

الرأسمالية في أبسط أشكالها تحتضن الفن والأدب والتعددية الثقافية، تشجع الحريات الشخصية وحرية التعلم والتعليم، تؤمن بالتداول الديمقراطي للسلطة، ...الخ.

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لماذا تعتقدون أن السوري هو وحده من يُكتب عنه؟

يعيش في ألمانيا بشر ينتمون إلى أكثر من 170 جنسية.

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العبقرية سيف ذو حدين.

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تعميق الوَعْي بضرورة الحِقْد الطبقيّ مشروع، لا يجوز تناسيه.

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والماركسي هو الشخص الذي يُوسِّع قطرَ دائرةِ اِعترافه بالصراع الطبقي ليدخل في حَيِّزِ الدائرةِ الأكبر، دائرة الإِقرار بديكتاتورية الطبقة العمَّالية.

لينين

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من يذكر منكم مصاصات السحبة وبداخلها تربح ليرة مثلاً؟

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لماذا تركتم الباب مفتوحاً للغرباء؟

لا تفتح باب (كتاب الوجه) إلا لمن يستحق الدخول!

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الشيوعيون لا يحبون الملح،

ملح الطعام!

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