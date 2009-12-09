

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:25

المحور: الادب والفن









سقوط الأقنعة، سقوط الأوجه...!











مصير مأساوي لبروفايلات بائسة:

كما أن مسارات الثورة السورية جعلت كثيرين من "المكولكين" يغيرون بروفايلاتهم، مرات عديدة، من قبل..

الآن، أيضاً، ثمة من هم على وشك تغيير بروفايلاتهم...!!؟

-تزوير التاريخ، لم يعد مجدياً أيها الأبطال الجدد...!





الازدواجيون

يسقطون في مستنقع متوالية هندسية لا متناهية..!



المطلوب: ورشة خطاطين

نوع العمل: تبديل آرمات و واجهات...!

ملاحظة: تلزمنا دفعة فيسبوكيين جدد بعد سقوط ورقة التوت عن عورات المستهلَكين..!



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