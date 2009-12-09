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سقوط الأقنعة، سقوط الأوجه...!


إبراهيم اليوسف
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:25
المحور: الادب والفن
    


سقوط الأقنعة، سقوط الأوجه...!





مصير مأساوي لبروفايلات بائسة:
كما أن مسارات الثورة السورية جعلت كثيرين من "المكولكين" يغيرون بروفايلاتهم، مرات عديدة، من قبل..
الآن، أيضاً، ثمة من هم على وشك تغيير بروفايلاتهم...!!؟
-تزوير التاريخ، لم يعد مجدياً أيها الأبطال الجدد...!


الازدواجيون
يسقطون في مستنقع متوالية هندسية لا متناهية..!

المطلوب: ورشة خطاطين
نوع العمل: تبديل آرمات و واجهات...!
ملاحظة: تلزمنا دفعة فيسبوكيين جدد بعد سقوط ورقة التوت عن عورات المستهلَكين..!

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إبراهيم اليوسف

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - إبراهيم اليوسف - سقوط الأقنعة، سقوط الأوجه...!