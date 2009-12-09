

2/مواربة أبواب آلية السندرومات

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:23

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







2/مواربة أبواب آلية السندرومات .....



لن نتوسع في اضمامة حروفية تلزم ان نبقى فيها .ولكن استكمالا للمقدمة نقول ان تاسيس الفكراليساري ارتبط ليس بالماركسية حصرا فهو ابن غرفة البرلمان الفرنسي . اما الاقتران اللاحق فله دواعيه لسنا فيها هنا .نرغب ان لا ينصرف الذهن الى توصيفات واشتراطات هي تحصيل حاصل وليس مفرز تمايز يمكن ان يمتطى لقتل الفكراليساري ، الاشتراكية مثلا هل كل من حمل الاسم يساريا في الحد الادنى في مقاصدنا الشخصية لا نعدها كذلك فالاشتراكية الدولية والفاشية والنازية بل الفوضوية البرودونية والفابية كلها تزعم القبول بالفكرالاشتراكي ، هل تلك كارت بلانش للعبور فوق قنطرة ارواح سفحت انفاسها دفاعا عن الفكر اليساري ... الدغمائية كانت من لبنات الفهم الماركسي عدوها اللدود النقد هل مارسته احزاب شيوعيةوالنقد البناء ..اما انشطارات او استماتة الدفاع عما هو خطل نظري وعملي مانفع المجلدات التي يستظهرها س او ص .... قادت رجل لا نملك وثائق عن تاصيل اسباب شروع في تقويص دعائم دولة عظمى في ما احدثه من خروقات تنظيمية وادارية وتغيرالقيادات من 1985 الى الانحار ومن هد جداربرلين عبر البيريسترويكا والغلاسنوست التي طرده من الذي هو جاء به يلتسن ورفض نتائج الاقتراع الى اكثرمن 70 %.من بلدان الاتحاد رفضوا الانفصال والتفكك ...أليس ثمة مركزية ديمو قراطية ...أليس النقد متوجبا ..انظر وا للدراسات اسماء لامعة بعشرات الكتب قدح ستالين والاخيار منهم يحملوه اوزار ما حصل ؟؟؟! .....هل هو أنجب غورباتشوف ؟ ..قلعة الفكر وقعت في مأزق الخروج عن التراث الماركسي وعوضا عن ان ينبري العتا ة في التنظير لتبين الاسباب توقفوا عند ما اشاعه الغرب والفكرالرأسمالي. الذي شرب من الماركسية ما جعلته يعيش حتى اليوم وسيستمر الى مالا نعلم ... انحسر المد اليساري الحق وطغت دمامل ما تتسمى باليسار وهو آس تخريبه . الاقتصاد أصل فهم التراكم البدئي أول عمل كبير بعد ترصين الجبهة الداخلية وأحتواء المخاطر والتحالف والقبول بصلح بريست وخطوة الى الامام خطوتين الى الوراء .....كانت مهمة أعادة هيكلة الاقتصاد على اساس الكهرباء من 1920 واستمرت للثلاثينات واستكملها بنجاح الطاغية ستالين!!! ...لم يغفل لينين او ستالين السندرومات بل غطسوا الى العمق الموجع لمعرفة العلل ...ما ارتكبه خروتشوف بداية السقوط من المؤتمر العشرين. انطلق قطار الخروج عن السكة ... ماو الى ان غادر الدنيا يدرس السندرومات وبواعثها في عموم الصين ويضع الحلول للعمل التي أستدل عليها من تلك المتلازمات .. عرف ان الفلاحين يمكن ان يقودوا لم يتخل عن الماركسية ...هل ان تحفظ كتاب رأس المال او الايديولوجيا الالمانيةاو انتي دوهرننك...الخ هكذا تصبح ماركسيا ...او ان تنظم للحزب ...غورباتشوف ويلتسن وشيفانازدة كبار رموز الشيوعية وهم من دمرها وفكك الكيان وهدر دم الفكر ....ما نريد الدخول له الواقع العراقي ... عربيا الم يكن ناصرمن اليسار ماذا دفعه لما قام به حيال الحزب الشيوعي ؟ السودان ...الجزائر..... سوريا ...العراق رجل صعد لحبل المشنقة كان خلاصه ان يقول السلطة ليست عميلة لبيريطانيا هو ورفاقه ...أقصد فهد ... أستفاد رفاق دربه مما حصل ؟ أين الدراسات النقدية ؟ بعد تجربة الجبهة الوطنية في الخمسينات أين الأستفادة من التجربة العراقية ...ايها السادة حتى المؤسسين درسوا المسألة الشرقية ميزها انجلز وعمق البحث ماركس انهاسندرومات تاريخية أين دراساتكم ؟ سيكرس البحث من الان للعراق ...أين القضية الكردية... هل فقط سان ريمو ومندريس وسايكس بيكو؟ الجسم الاعظم في في تركيا وبعده في أيرا ن لماذا المعضلة في العراق ؟ ..التململ والهيجان انطلق من ال نهري في تركيا ... النزاعات العميقة ليست من محمود الحفيد كما من الخانية ... العائلة البرزانية عمرها لايتجاوز القرن الا بعقود وجودها في العراق....لماذا تكالبوا على مهاباد ..مع الشاه ...اين بحوثكم ايها اليسار ..قاسم هو ما اعاد المغفور له الملا وقدم له ما لم يحصل عليه نوري سعيد من عبد الاله ..لماذا انقلب عليه في 1961 ما دور الاغوات ؟ ما دور شركات النفط ؟ ما دور الكويت؟ما دور ايران ؟ ما دور اسرائيل ؟.....الخ أين الدراسات ...اين تشخيص السندروم الى ما يشير ؟ الموضوع الكويت هو من 1889 هناك حراك لا احد ربع

متعلم لا يعرف الاتفاقيات مع الساحل المتهادن والعائلة الحاكمة ومقتل مبارك وبعد تاسيس الكيان العراقي

ما حصل في العشرينات ،....ما دافع ياسين الهاشمي ...لماذا لملك غازي وجه اذاعة الزهور لمخاطبة اهل كاظمة ...ألم يصوت برلمانها على ان تنظم للعراق ... قاسم ودور الحصونة ...دور مصر ناصر كم يختلف عن دور مبارك ...الأسباب ...هذا سندروم أين العلة ...اليسار السلطة له واسطة وليس غاية ومن ثم واجبه ان يعرف الفضاء الذي يتحرك فيه ..العراق من شماله الى جنوبه يهتف * حتى الله احمر ياكريم* ماذا حصل لينقلب الناس نعم بضعة ضباط ودعم سوري ومصري . ولكن القرار رقم 13 هل الحاكم العسكري الحاج سري اصدر فتوى الشيوعية كفر وألحاد؟ أين الدروس المستنبطة ؟ أين النقد ؟ألم يكن الأستاذ الفاضل حميد موسى عضو مجلس حكم يديره الحاكم المدني ..الاسم الرسمي له وبقرار من مجلس الأمن أمريكا دولة أحتلال للعراق...كيف سكرتير حزب فيه سلام عادل وفهد وصارم يجلس في مجموعةو يحسب ضمن كتلة الشيعة ....

شيوعي شيعي ؟ اكثر من عقد مضى .. من تصدى بدراسة موضوعية لماذا مقركم من أموال الدولة أستوليتم عليه ...انتم حزب الكادحين ربطات أعناقكم فرنسية لان رواتبكم ملايين ... أين تشخيص السندروم الإيراني هذا من تاسيس العراق يقض المضاجع ...كلما ضعفت السلطة قضم من العراق جزء د. على شريعتي يقول لنا هناك تيار صفوي وأخر علوي في التشيع الإيراني .هذا قبل الثورة الإيرانية أين دراساتكم انتم متحزبون لا يلام مؤرخ ماركسي او فنان او أديب...او حتى مفكر ...هذا عمل اللجنة المركزية هي من تدرس السلطة والعراق ....

... قدموا لنا ورقة ناقشت السندرومات من 60 سنة ... اخذنا الحزب الشيوعي مثلا. الامر ينطبق على من يسمون انفسهم يسار امثال هذه الهامشية الحركة الاشتراكية العربية والحزب القومي والتيار المدني ووووو ليقدموا جردا بالعجلات المستخدمة لديهم و بالدراسات المقدمة من العدد الا صابيعي ، بالاعمال التي تشير الى انهم حركات سياسية تقول: انها يسارية ... بينوشيت في مؤتمر صحفي قال انه يساري ...الجنرال فرانكو من حقه ان يقول انه يساريا أليس هتلر وموسليني يساريان ؟ ليس جلدا ولا تبكيتا لامر لا يعنينا نحن نزعم ان لنا عقل يتجه بالسليقة لليسار ولا نزعم اكثر . تحزبنا لم يكن شيوعيا . ونعتقد ان اليسار ما دام تقدميا ... كان الدين مع الاقطاع والبرجوازية مع من في اوروبا ؟ كفوا عن القوالب والسكولاستيكية في تفسير المفاهيم التي هي تناصب العداء للكراسية الاحتفالات والشعاراتية .... نريد بحوثا لا نصف متعلم يعوزه فهم بوليتزر ولا نصف يساري لم يطالع اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة او ما العمل ؟ .... ومئات المؤلفات الحديثة....انظروا للغرب في النقد الأدبي أستعادوا دروس لوكاتش وغرامشي وغروتشية .. وأستنبطوا من لين بياو وهوشي منه وماو تسي وتش جيفارا وكاستروا ....وباختين ..... ولكن بدرس حداثي للسندرومات في الفكر والأدب .... تمييز الامبريقية عن البراكسيس ...البرغماتية عن الميكافيللية . الان دراسات تعيد لستالين مكانته طاغية حزب واحد كتاب حقل الحيوان لكارليل ...وعام 1984 له انه تخرصات جهات مدعومة ان خلفه نفس داعم فوكس نيوز وباروخ ... انه مع النقد الثقافي ولكن لابد من تسليط الضوء على السندرومات الرأسمالية وجذورها العلية المتاصلة هي المبتغى...لماذا لم نجد دعارة في المعسكر الشرقي ؟ ترى الحرية الجنسية في المعسر الاشتراكي اعظم من ما هي في بلدان الغرب ؟ الباحث في الجندرية وحقوق المراة يتنبه الى حفلات ملاكات الجمال الى تلفزيون الواقع وكم عددلقطات مؤخرة كيم

...اليسار هناك من المعنيون بالمرأة يدرسون تلك كسندرومات ....انتم يسار العرب والعراق اين بحوثكم ... المشكلة هي اكراد ام كرد ؟ يزيدية ام أيزيدية ؟ يتزوج الرجل واحدة او اكثر ؟ ايها المعنيون الناس تريد بحوثا متاصلة في المجتمع أشتغل عليها المحتل ...وضفتها السلطات عبر سنوات ...القضيةالشيعية ...المأزق عند الناس ليتفرغ البعض لدراسة داعش . ولكن هل المشكلة في داعش نظريا اما مالك بن نويرة وعصماء بنت مروان الخطمية ..والفكر الوهابي وابن تيمية ...كما هو في بحار الانوار وكسر ضلع الزهراء ....الخ ما اثار المواجع من نبش القبور؟ من استحضر 1500 سنة بقضها وقضيضها .... هل لامر مخفر الشلامجة مع ايران ؟ الصراع مع الوللوببين، تدمير بابل ، القضاء على آشور، اغراق أور ...طرد ال ساسان وطيسفون بعد 900 سنة تمسى اثرا بعد عين .. التاريخ الموبوء الاسيروي والعام والعربي والعراقي كم من المتلازمات وجد المحتلون من اتراك لفرس الى انكليز الى المفستوفولسي الزومبي الامريكي ...صدقوني انها لا اكثر كاصول من بضعة متلازمات ومن ثم علل ليس بالحجم الكمي والنوعي الذي يسوقه الوحش الهجين ..،اين اليسار ان من تهى الداخل او الخارج ممن هم متحزبون ،وممن هم اهل اختصاص ... كم قتل في بدر ، كم خسر الجيش بريطاني ...قل لماذا لم تقسم بريطانيا العراق واهمل كل ملف كيرزن؟ لماذا منحت امارة الكعبي لايران اتعبروها متلازمة وابحثوا العلل خلفها ... نحن وضعنا برنامجا فيه اربع متلازمات ولكن لاننا نقطن ارض الحرام لن يكون بالمقدور الخوض الى اعالي البحار نتمنى من هم يملكون حصانة ما او هم بعيدون عن الكاتم والملثم وخطأ الاصدقاء ، سنوارب الابواب ولن نركب موجة بعيدة عن الساحل ....ما يراه البعض تشعبا نسي الكثير ان المعرفة حلزونية وما يقوله لينين عن اللف والدوران سموها ما تريدون ونحن لسنا متحزبون المتحزب هذا واجبه الاول وله الاسبقية وليكن مسلك رموزه قدوة له انظروا الى تجربة بيروبيجان في الاتحاد السوفيتي خلفيلتها ...الخ الان عودوا لتدارس من اولى بالتحالف معه ما هو المتوجب الدرس المعمق ...قد ان افلحتم ان يعود لكم بعض الشارع وان الأمل لوجود الأفيون ضعيف ... والمعلم ليس تلك اجندته ....سنتناول القضية الكويتية ....وبعدها الايرانية ...والشيعية ...والكردية ...تلكم متلازمات منها مصنعة بيد خبير هو (ابو ناجي ) واستكمل معهد بروكليينز وواشطن ....الخ الدرس .....









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