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حلمتُ بأني أقولُ فيكِ شعراً


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 13:33
المحور: الادب والفن
    


حلمتُ أني أقول فيكِ شعراً
ونتشارك معاً كأساً
من خمر أيران
بأننا نورسان
نطير فوق البحر
نعانق الخلجان
إننا غزالان بريان
نجوب مروج شقائق النعمان
حلمتُ بأني أفوز منكِ بقلبةٍ
وأقبل شفة سيدة ألأنسان
وأحضنك
وأبث لك لواعج قلبي
كلماتٍ
ما خطرت بألأذهان
أحلم بكِ وأنا نائمٌ
كما أحلمُ بكِ وأنا يقظان
أحبُ أن أحلم بكِ
تبقي شعلة الهوى متقدةً
في فؤادي الولهان
وأبقى أذرف الدمع على حبيبةٍ
أجمل من كل الحسان
وأنا أحلمُ بكِ
أجدد العهد
بأن لا أسلو هواك
مهما مرت ألأزمان
ومهما جافيتيني
ومهما هجرتيني
سأبقى أحبك
كأننا ألتقينا ألآن





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - حلمتُ بأني أقولُ فيكِ شعراً