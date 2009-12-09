

سمير هزيم

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 13:33

المحور: الادب والفن









قصة قصيرة جداً

-------------

لوحة من دمي



صنعت من قلبي ريشة ..

رسمت بها لوحة من دمي ..

تكوين بحروف من احببت ..

شاركت بها بأحد المعارض .. كانت السيدات تقفن أمامها معجبة بها ..

أعجبت اللوحة احدى السيدات الجميلات العابرات

: كتبت على سجل الشرف الموضوع على منضدة عند باي الخروج ....

يا ليتني المعنية بهذه اللوحة ...

جاءني من يشتري تلك اللوحة .. فرفضت ..

لانني قررت ان أهدي لوحتي الى التي عنيتها ...

بعد نهاية المعرض

قدمت اللوحة الى صاحبة الاسم . ...

أخذتها ...

خزقتها ..

وقالت :

اللوحة ضعيفة فنياً ...