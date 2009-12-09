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لماذا لا يعرف الانسان نفسه ؟!!! (2_3)


حسين عجيب
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 13:32
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


من لا يعرف التسامح لا يعرف الصداقة_ فضاء الصداقة وآفاقها المجهولة
....
بحدوده الدنيا_
التسامح مهارتان, تنطوي الأولى على تجاوز الماضي بوعي وقرار والتزام, وفي الثانية نتفهم ونعترف بوجود آخر دائم_ شريك وخصم وشبيه معا وبالتزامن....في كل علاقة اجتماعية.
النسيان مقلوب الثأر, لا مرادف ولا شبيه للتسامح_ اختلاف وانفصال تام.
الغرور مقلوب الثقة بالنفس والأخ غير الشقيق للخجل ولموقف التجنب.
....
التسامح والحكمة متلازمتان ونسيج واحد, بالتماثل مع متلازمة الثأر والجهل.
التسامح نتيجة السعادة وثمرتها الناضجة, الانتقام أبواب الشقاء.
* * *
لماذا يتعذر بناء الثقة الذاتية_ والمتبادلة أكثر؟!
المطلوب ثنائي ومزدوج_ ذاتي وموضوعي....تحقيق نقيضين معا بنفس الحركة.
_ الأمان والالفة, الاستمرارية مع الاتصال.
_ الشجاعة والمبادرة, الاستقلال مع الانقطاع.
جانبا الوجود البشري ( قطبان_...دافع مزدوج؟!)
جيئة وذهابا....مغادرة البيت أم العودة للبيت؟!
* * *
موضوع الاهتمام يقابل الأفكار الثابتة....
إدراك الحدث والمشهد العام, عبر منظور الاخر ومن خلاله بالفعل_ كانت وما تزال_ الغاية المشتركة بين اساليب العلاج النفسي الحديثة وبين طرق التحرر المشرقية القديمة كاليوغا والبوذية والتاوية والتصوف الاسلامي ( المظلوم)....
الغاية المشتركة تحقيق الانتقال العاطفي والفكري والسلوكي, من التعصب والانغلاق الذاتي إلى التسامح والاحترام والحب.
الغاية واضحة ومفهومة بالعموم, لكن السبل والتحقق الفعلي لحرية الارادة والوعي_...وصولا إلى حرية التفكير... والتنقل بين موضوعات الاهتمام المتنوعة بسهولة ويسر_ كل ذلك يشكل وإلى يومنا الحاضر عتبة الايمان العقلاني, وبمقدمته احترام ما نجهل وما هو بعيد ومختلف مع الثقة الذاتية والمتبادلة بالحكمة الانسانية والمستقبل المشترك....
يتعذر أن يحدث دون الايمان العقلاني , اكثر من الخضوع وتأجج مشاعر الضغينة والانتقام.
الايمان العقلاني يتأسس عبر التقدير الذاتي المناسب.
الايمان العقلاني , تكامل الثقة بالنفس وبالانسانية وبالمجهول أيضا.
* * *
الانتقال من لعبة البوكر ( الخدعة) المرتكزة مسبقا على القصد والنية لخداع الشريك وغدره, إلى قانون لعبة الشطرنج (الشفافية) حيث الوضوح تام... لحدود والقوانين وبشكل موضوعي ومستقل. ذلك الانتقال يماثل استبدال موضوع الحب بموضوع الاهتمام _ مع النقلة الموازية والمتلازمة من الأفكار الثابتة والمسبقة والموروثة بغالبيتها إلى التفكير الحر....عتبة السعادة للكائن المعرفي_ الثقافي.
* * *
استبدال قواعد البوكر (السرية) بقواعد الشطرنج ( المكشوفة) في العلاقات الانسانية المتنوعة غاية مشتركة بين مختلف جوانب البحث الروحي_ بأشكاله ومستوياته ومدارسه الكثيرة.
السعادة شأن عقلي وعاطفي في النهاية_ وفي البداية أيضا كما توافقت شيمبورسكا مع لا وتسي بصورة فذة ومذهلة.
* * *
مشكلة الصداقة الثابتة ( والمتكررة), أن علاقات :الأخ_ الأخت أيضا الزميل_ الجار, أهم من الصديق ة ثقافيا واجتماعيا وحقوقيا, ايضا والمشكلة الأعمق والأكثر توترا مع الشريك العاطفي_ الذي يدمر صداقات شريكه بحكم الموقع والحاجة ( التنافس على الاهتمام), وبشكل منفصل عن درجة تكامل الشخصية ومستويات النضج....
العلاقة الاجتماعية بطبيعتها مركبة, بشكل دوري ومتناوب, بين مستويين أفقي ونموذجه ومثاله علاقة الأخوة وعمودي نموذجه الأصيل علاقة الآباء والأبناء.....
الصداقة علاقة عابرة تستعصي على التحديد المسبق
* * *
نهاية الغضب_ بعدما يتوقف الانسان عن إسقاط مشاعره المكبوتة (خاصة) في الخارج.
....
نهاية الغضب_ حرية اللعب والتفكير
* * *
"جميع تجاربنا الحسية حالات لجملة العصبية"
من كتاب : العلاج النفسي بين الرشق والغرب , آلان واطس ,ترجمة ثائر ديب





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حسين عجيب

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - حسين عجيب - لماذا لا يعرف الانسان نفسه ؟!!! (2_3)