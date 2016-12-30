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سيرَة أُخرى 43


دلور ميقري
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:46
المحور: الادب والفن
    



1
كان الوقت بمنتصف النهار، عندما أقترحتُ على ابني الصغير ( أقل من سبعة أعوام ) أن يرافقني للمدينة. فقال لي، أنّ ساحة جامع الفنا مملة نهاراً ولكنه مستعد للذهاب ما لو أشتريتُ له طائرة. أنطلقنا إلى موقف التكسي بالقرب من بيت العائلة، فرأيت هناك فتاتين تنتظران قبلنا. وإذا بإحداهن تعرف ابنة سائق التكسي، الذي رفضَ أن يقل أكثر من ثلاثة أشخاص مثلما هو القانون: " دعهما يصعدان معنا، وإذا أوقفك شرطيّ فعلى مسؤوليتي! "، قالت للرجل. خلال الطريق، راحت كلتا الفتاتين تمازحان ابني وهوَ مطأطئ رأسه خجلاً. خاطبته عندئذٍ: " أنتَ تزعم دائماً أنك لا تفهم اللهجة السورية، فلتتكلم معهما الآن باللهجة المغربية! ".

2
ظهراً، أصطحبت أبني إلى المدينة. نزلنا عند مدخل شارع البرنس، ثم رحنا نتمشى ثمة وكان الزحام ملحوظاً بالنظر لأن الأحد عطلة رسمية. مررنا بمحل جديد يحمل يافطة عريضة " المأكولات والحلويات الشامية الشهية "، ولكن أبني أصرّ على الذهاب إلى ماكدونالدز. بعدما أشتريت له طائرة هليكوبتر هذه المرة، أنطلقنا أولاً إلى الحديقة العامة وبعدها تابعنا سيرنا إلى حيّ غيليز. بالصدفة، شاهدنا هناك في مطعم ماكدونالدز قريبتيّ طفل كان ابني يلعب معه في مطار ستوكهولم ومن ثم في الطائرة التي أقلتنا لمراكش. سلمت عليهما، وأخذت مكاني على طاولة بالقرب منهما. بعدما أنهى ابني وجبته، راحَ يثرثر كالعادة. سألتني إحدى المرأتين عن الوضع في حلب، فأجبتها بأن المدينة أضحت شبه خاوية بعد تهجير معظم سكانها. فكم دهشتُ، حين سألني ابني فجأة باللغة السويدية: " بابا، لماذا يقومون بقصف سورية؟! ".

3
صباحاً، نزلت إلى صحن الدار لتناول الفطور. أبني كان نائماً، فيما جدته مشغولة بالمطبخ. كانت طاولة الفطور جاهزة، تنتظر الشاي المنعنع الذي ينضج على نار هادئة. بعد الفطور، صعدت إلى السطح لكي أتمتع بحرارة الشمس. هناك جلست على مقعد حديدي، طويل وواطئ، مفروش بفروة. العمارة المغربية، تخالف ما أعتدناه لدينا في المشرق. إذ أنّ بناء المنزل على شكل مربع، نوافذ حجراته مفتوحة على الداخل. لذلك يستحيل غالباً وجود حديقة في صحن الدار، حيث يستعيضون عنها بفخاريات كبيرة في السطح تحتوي أغراس النخل والزيتون والبرتقال، وعرائش المجنونة واللبلاب والياسمين، فضلاً عن الشوكيات والورود.
عندما كنتُ مقتعداً على السطح ووجهي بين كفيّ، تذكّرت أن هذه حركة أشتهر بها والدي ( الذي توفي بمثل هذه الأيام قبل دزينة من السنين )، وخصوصاً في الصباحات المشمسة شتاءً. كان يجلس في أرض الديار، خلقه عريشة ياسمين تعانق جدار حجرة الضيوف ومقابله عريشة المجنونة المغطية جدار المطبخ جميعاً، فيما حديقته منطوية على نفسها وكأنها ما تفتأ نائمة. حينَ كنت طفلاً، أعتدتُ بدَوري على الإختباء داخل عباءة الأب المبطنة بالفرو، مُستمتعاً برائحة صاحبها الأليفة. أما الفروة التي تفرش على الأرض للجلوس، فكانت بلون أبيض ناصع وندعوها " الجلد ". مساءً، ما أن تبدأ الأم بإعداد مناماتنا، حتى يقفز كل منا إلى فراشها. إذاك كان الواحد منا يرفع اللحاف حتى قمة رأسه، وهوَ يطلق صرخات الانتشاء بعبق الأم المميز والعَطِر.





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دلور ميقري

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