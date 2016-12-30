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صلاح زنكنه
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:46
المحور: الادب والفن
    


1
أحبكِ ...
قلتها سهوا
كان عليّ أن أتريث قليلا
وأقول ...
... أحتاجكِ
كما يحتاج الأعمى
لعصاه
كي يستدل على سبيله

2
لو لا هن
لما كنتُ عاشقاً
لو لاكِ
لما كنتُ شاعراً
لولاي
لما هن ذكرى
ولا أنتِ قصيدة

3
لا يدرك وجعي
الا موجوع مثلي
أعني عاشقا أحمق
يدرك جيدا
ان العشق غاية الحماقة
ولا يبالي

4
أتجهُ جنوبا
والجنوب يتجهُ
نحو الأقاصي
أقصى الجنوب الناصرية
حيث أنتِ
حيث الجهات كلها

5
كلكِ أنوثةٌ
ورونقٌ واثارةْ
جسدكِ خمرٌ
وشفتاكِ سيكارةْ
سريريكِ حديقةٌ
وبيتكِ حارةْ





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صلاح زنكنه

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