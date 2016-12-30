

صلاح زنكنه

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:46

المحور: الادب والفن









1

أحبكِ ...

قلتها سهوا

كان عليّ أن أتريث قليلا

وأقول ...

... أحتاجكِ

كما يحتاج الأعمى

لعصاه

كي يستدل على سبيله



2

لو لا هن

لما كنتُ عاشقاً

لو لاكِ

لما كنتُ شاعراً

لولاي

لما هن ذكرى

ولا أنتِ قصيدة



3

لا يدرك وجعي

الا موجوع مثلي

أعني عاشقا أحمق

يدرك جيدا

ان العشق غاية الحماقة

ولا يبالي



4

أتجهُ جنوبا

والجنوب يتجهُ

نحو الأقاصي

أقصى الجنوب الناصرية

حيث أنتِ

حيث الجهات كلها



5

كلكِ أنوثةٌ

ورونقٌ واثارةْ

جسدكِ خمرٌ

وشفتاكِ سيكارةْ

سريريكِ حديقةٌ

وبيتكِ حارةْ