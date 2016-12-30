أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - ضربُ مثالٍ ليس بمُحالٍ .!





اخر الافلام











المزيد.....

ضربُ مثالٍ ليس بمُحالٍ .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:45
المحور: الادب والفن
    


.!
رائد عمر العيدروسي
إنهُ في الواقع محالٌ وأشدُّ من محالٍ وِفقَ واقع الحال .!
فلو جيءَ بكافةِ ملوكِ وأمراءِ ورؤساءِ الدول العربية , الى مكّة المكرّمه وتحديداً على بُعدِ ملليمتراتٍ " او أقلّ " منْ حافّةِ ايٍّ منْ جدرانِ الكعبةِ المُشرّفه , لغرضِ او بهدفِ تأديةِ القَسَمْ بعدمِ تدخّلِ أيٍّ منهم في شؤونِ الدولِ العربيةِ الأخرى , فأنا شخصياً " على الأقل " , لا أستبعدُ أن يوجد واحداً منهم , و " قد " يغدو صادقاً فيما يقسم عليه , مع الأخذ بالإعتبار أن ليس بوسعه فعلَ ذلك " وفق امكانياتِ دولتهِ " او لمْ تكن الأوامر او التعليمات الخارجية قد وصلته " لحظتئذٍ " , واستثني هنا اللواتي جرى إيلاجهنَّ الى الجامعةِ العربيةِ التي لا تَحلُّ ولا تربط .!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائد عمر العيدروسي

إجمالي القراءات: 210,072
المقالات المنشورة: 172
- ثقافةُ وزارةٍ وَ وزارةُ ثقافه !
- التشريحُ السياسي .!!!
- قصيدةُ الحكومه .!!
- (( إفتقدتُ غاليةً وعزيزه )) .!!
- عِنوانٌ يبحثُ عن عِنوان ,!!
- عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!
- التسويه .. بعدسةٍ اخرى .!
- تسويه للتسوية .!
- المعاجة الآنيّة في الفلوجة .!؟
- كلماتٌ بلا حروف .!!
- الغموض السياسي في موقف قبرص .!!
- الخاتون .. والخليط والمزيج !!
- تفجيرات بروكسل ونحن والإعلام
- نحن وتفجيرات بروكسل , والإعلام !
- سَلْطَةُ سُلْطَة ..!
- نوروز .. عيد الربيع .. عيد الشجرة
- في فنّ التصريحات .!!
- للتصريحاتِ فن .. لندن - موسكو
- نحنُ وَ TANGO ..!!!
- آخر ما وصلني .!

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- رحلة هذيان تبدأ ولا تنتهي في -حذاء فيلليني-
- بدء عرض فيلم تاريخي عن الأمير فلاديمير في روسيا
- هدم جامعة الموصل ونهب محتوياتها
- وفاة الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز
- وفاة الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز
- أبرز الأفلام في دور العرض عام 2017
- نقل الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز للمستشفى بعد وفاة ابنتها ...
- كريم غلاب: تصريحات شباط مستفزة وتنم عن نزعة وحنين للتوسع
- عرض نقدي لفيلم -عقيدة القاتل المحترف-
- بعد الضجة.. شباط يعتذر لموريتانيا شعبا ورئيسا

المزيد.....
كتب ودراسات
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - ضربُ مثالٍ ليس بمُحالٍ .!