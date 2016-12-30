

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:45

المحور: الادب والفن









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رائد عمر العيدروسي

إنهُ في الواقع محالٌ وأشدُّ من محالٍ وِفقَ واقع الحال .!

فلو جيءَ بكافةِ ملوكِ وأمراءِ ورؤساءِ الدول العربية , الى مكّة المكرّمه وتحديداً على بُعدِ ملليمتراتٍ " او أقلّ " منْ حافّةِ ايٍّ منْ جدرانِ الكعبةِ المُشرّفه , لغرضِ او بهدفِ تأديةِ القَسَمْ بعدمِ تدخّلِ أيٍّ منهم في شؤونِ الدولِ العربيةِ الأخرى , فأنا شخصياً " على الأقل " , لا أستبعدُ أن يوجد واحداً منهم , و " قد " يغدو صادقاً فيما يقسم عليه , مع الأخذ بالإعتبار أن ليس بوسعه فعلَ ذلك " وفق امكانياتِ دولتهِ " او لمْ تكن الأوامر او التعليمات الخارجية قد وصلته " لحظتئذٍ " , واستثني هنا اللواتي جرى إيلاجهنَّ الى الجامعةِ العربيةِ التي لا تَحلُّ ولا تربط .!

