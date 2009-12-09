

مقدمات تدارس لسندرومات وكشف ماتعنيه .....في منطق العقل اليساري

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 04:11

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الحقن المجهري للجرثوميات السبورية آلية ليست وليدة زمنا محددا في المنظور التاريخي . جميع الامبراطوريات سعت الى إفرازات سمية كجزء من الملكة المكيفة للتمكين من إخضاع المسيطرعليه المحتل وتطورت التقانة بتطور أشكال ومضامين الحراك الامبراطوري ، الدارس للسلوك الإستعماري يتوصل الى ان تماثليات للقوى الإستعمارية بغض النظر عن كينونتها . تتمظهر شكلانيا بإختلافات تتجه هذه القوة الى ذلك المسلك والأخرى الى سواه ...ولكن ما سيخرج به المتعمق ان جميع القوى الإستعمارية وخصوصا ما بعد العصر الكولونيالي وخلاله ان زرعا عميقا في البنة الجسدية الى الاعماق السحيقة... وكلما اقتربنا من القرن التاسع عشر وهو تغول الإستعمار وتحولاته التي أملتها المتغيرات الكونية ومابعد الحروب الكونية طفت على الجسد السطحي او الأدمي للبلدان المستقلة سند رومات خطيرة عززتها الاشكال السابقة بالتلاعب بالنسيج المجتمعي وأشاعت الفساد والتكريس الثقافي الذي الى الان هوالمتحكم في البلدان المحتلة وان تحت الرعاية الامريكية باعتبارها الوارث المنوط به تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر بنرمان مع اضافة متطلبات الولايات المتحدة الخاصة . أقسى دلالاتها انها تشير الى أعتلالات عضوية جوهرية. المتصدي لها وجد ان منها أصلا من متلازمة مع الكيانات التاريخية التي اعيد تفريزها مقسمة او موحدة مستقلة او تحت وصاية ، ولم يكن من المستغرب ان تظهر عوارض سندرومية إكليكية على الغالب من الكيانات المفرزة مابعد الحرب الاولى والثانية الكونيتين ....لا مكان الا لتلك البلدان التي أصلا تكونت من تناسل لا جنسي من البلدان المستعمرة كالولايات المتحدة او كندا اواستراليا او نيوزلاندا .... ولكن لنبسط خارطة المعمورة ونقتفي بصمات الاستعمار لن يكون ثمة مكان لا تظهر عليه علامات متلازمية كعلامات لامراض جد خطيرة ... الفاحص للمسار والواقف على مؤشرات ما رسمت في مؤتمر بنرمان عام 1905-1907يكتشف ان ما سوق من قرن وكان المعسكر الشرقي يسفر عن دراسات معمقة . وان اليسار أخرج عقولا أنتجت دراسات عميقة وواسعة لظاهرة السندرومات المستمدة من البنى التحتية والبادية للعيان طفحا غريبا على أجساد البلدان التي أصطلح على تسميتها العالم الثالث... واي من يتعرض لكشف خيوط أتصال لا يمكن ان يكون تصادفيا بين السندرومات كونيا ينبري العديد بقيادة أعلام الغرب وعقول الراسمالية وذيولها الثقافية والفكرية والسياسية بالقول ان كل ذلك اضغاث نظرية المؤامرة ...قضية الهند وباكستان في كشمير الخلاف على التبت الصراع الحدودي في كل العالم الموصوف بالثالث.. جاء خروج المعسر الشرقي ...

وتفكك الاتحاد السوفياتي ليسمح بفرجات كشف عن أوراق لا تقل عما كشفه البلاشفة عما خطط من فرنسا وبريطانيا ومن بعد ذلك التحاق امريكا بهم للعالم ....وتوالت وكيلكسات عن ما اعتمد من دوائر ومراكز دراسات في الغرب وامريكا ومن اور اق موضوعة على الطاولات .. تعجل اليمين المتطرف لينزع قناع ما كا ن يضمر للعالم .. وما خطط من ان يفرخ الغرب كائنا هجينا مخبريا هائل القوة جبار يطيل عمر الحضارة والمدنية الغربية الى قرون اخرى بشرط أخراج المعرقلات وكان عندالدارس المتمعن ليس شذوذا برغماتيا امريكيا بل منتج طبيعيا كل ما حصل انه أدخل الى مخبر وحصن وطور وهجن ليكون متمكنا من إنجاز مهمة الغرب الكونية وما دفع للكشف الاعتقاد ان إنتهاء اليسار وأنهيار المعسكرالشرقي . وان الصين يمكن أحتواء خطوط تقدمها والتغلغل فيها ان لم تفكك كما اريد لروسيا فالربط بالعجلة الرأسمالية كفيلة في لي العنق قبل الذراع ...ما يهمنا هنا وهو ماوسيكون منطلق سلسلة مبحثية قادمة ان الوجود الامريكي والطرق على أسفل الجدران واعادة تقسيم المقسم وتغير الخرائط لما اصطلح علية شرق اوسط جديد وسايسبيكو جيدة والتعمل التحييدي لروسيا وتطويق بحر الصين ..ودفع التيارات الدينية التي مراكزها لم تكن قط مصادفة في الغرب بالذات بريطانيا والولايات المتحدة ...ومن افغاستان ايام بابراك الى افغنستان المحتلة بذريعة 11سبتمبر الى احتلال العراق الى محاولات ضرب روسيا بماحصل في الشيشان وجورجيا واوكرانيا ...و اشعل اذيال الصين ...وظهور الاخوان من تركيا الى مصر وتونس وتسليم العراق الى قوى اسلامية رغم ظاهر العداء مع ايران الواقع يخدمها وهو ذات ما حصل بعد سقوط الشاه ، ليس سرا ان القوة الاعظمى كانت قوى اليسار وتودة وخلق ....الخ كيف انقلبت المعادلات ... الربيع العربي الدامي وتحطيم الدول وتفكيك بنيتها التحتية والفوفقية بما يسمى كيانات المكونات ...ثبت انها لم تكن مصادفات ...ولقاعدة وداعش ....لم تكن مصادفات ..ولكن تغيرات المعادلات وجاري العمل على تعديل اشتغال السندرومات بعد يقظة الدب الروسي

والكشف عن ان التنين الصيني يسير ببطيء وهدوء ولكن يتقدم وامكانية ايقافه ليست كما كانزيعتقد يشيرة وضربة القرم وحضور روسيا قرب المياه الدافئة ولم يعد طي الكتمان ان روسيا والصين يعرفان ابعد المخطط تشغيل فعل سندرومي لبعث أصل علته لم يكن المقصود الجسم المعلول هو تمهيد كوني ...ترى ما البدائل ما في كم الشيطان الأكبر عل قول الحلفاء الاعداء ....ما مصير سندرومات المنطقة . العراق أين ؟ ما دور بريطانيا المستعان بها لان أصل الورقة الخام المطورة من منتجات حكومة الهند البريطانية وهي من ملفات وزارة المستعمرات .ومن ما ورد في مذكرات الفكتوري الاكبر ونستون تشرشل ...ماذا بعد تعديل المخطط الامريكي واجلاس تر امب؟ ... الاعلان ان أكثر من سنتين حتى يقضى على داعش ما يعني؟ ...تقسيم العراق الى كانتونات وهو حال سوريا الى أين؟ ... الخطأ الجسيم للحزب الشيوعي العراقي في صعود قطار الاحتلال ..ما تاثيره على مستقبله وهل هو من يمثل اليسار في العراق اليوم وغدا ..أين مكانة اليسار في مصر والمغرب العربي المخور ...ما مصير السندروم الأيراني والكويتي على العراق ...الدول الملكية المقيتة من أهل العقل الى أصحاب الجلالة . ما يمكن ان يحصل لهم وهم ثبت انهم الخط المتقدم لتحطيم اليسار .ودورهم في تفكيك المعسكرالشرقي بالامس كان كافرا ملحدا واليوم لماذا العداء .....









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