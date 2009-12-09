

الإنس والجن .. ليعبدونِ ..!

خالد كروم

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 04:10

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







بداية :_



الاسم الذي يجمع بين الانس والجن ... هـــو ... { ..الثقــــلان ..}...يقول الله سبحانه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات:56)....



فالجن هم جنس من المخلوقات ... والشياطين المردة منهم... الشيطان وذرية المردة... وهكذا شياطين الإنس مثل ذلك... فالشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس... فالشيطان الإنسي والشيطان الجني داخلون في الشياطين...والشيطان الذي هو أبو الجن ؟! وهكذا من تمرد من ذريته وتعدى الحدود هو شيطان..؟!



قال تعالى- في الجن: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً) (الجـن:11) وقال أيضا عن الجن: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً*وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) (الجـن:14-15) ..



اسماء ابناء الشيطان و ادوارهم.. الــــ 13



:_ هفاف:_ .. وظيفته ايذاء الناس و تخويفهم بالظهور علي هيئه حيوانات مخيفه و مرعبه... زلمبور :_ ..موكل علي من في السوق ، بتزيين افعالهم من اللغو و الكذب و القسم الكاذب و مدح البضاعه لبيعها... ولها:_ .. الوسوسه في الطهاره و في الصلاه ... أبيض :_..للوسوسه الي الأنبياء ؟! و اثاره الغضب ..



ثبر:_ ..ليزين للمصاب بمصيبه خمش الوجه و شق الجيب و لطم الخد ..أعور:_ ..لتحريك الشهوات لدي الرجال و النساء و دفعهم للزنا ..داسم:_ ..اثاره الفتن في البيت الواحد و بين الاهل ...مطرش :_..اشاعه الاخبار الكاذبه ..



دهااار..:_ ايذاء المؤمنين في النوم بواسطه الأحلام المرعبه و الاحتلام مع النساء الأجنبيات ..تمريح :- اشعال وقت الناس عن اداء و اجباتهم ..لاقيس :_ وهي بنت ابليس التي علمت نساء قوم لوط السحاق بعد ان اشتغل الرجال بالرجال و مازالت الي الآن تضلهم بالسحاق..



مقلاص:_لتزيين امر القمار و المتقامرين ثم ايقاع العداوه و البغضاء بينهم....اقبــض :_وهو يضع البيض ، في اليوم 30 بيضه ، منهم 10 في المشرق و 10 في المغرب و 10 في وسط الارض ..فيخرج من كل منها عدد من الشياطين و الجان و جميعها أعداء للأنسان ..؟!من كتاب شمس المعارف .. الصغري .. والكبري ..





العجز العلمي ؟ الجن يكرة التمر بانواعه.؟!





أكل التمر أو البلح يولد هالة زرقاء اللون حول جسم الإنسان...ووجد أن تلك الهالة الطيفية ذات اللون الأزرق تشكل درعا واقيا وحاجزا مانعا لعديد من الأمواج الكهرومغناطيسية اللامرئية ?



من الجن والحسد والسحر والعين الحاسدة وخلافه ..ومن المعروف ان لمركبات هذا العنصر اشعاعات تألقية فوسفورية تدعم الطيف الأزرق ...وتمنع اختراق الجن لهذا الحاجز الطيفي في حين أنهم قادرون على اختراق كافة الأطياف والتعامل معه.؟! لذلك أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نأكل 3-5-7 تمرات في الصباح؟..النصّ جاء بِالتصبّح بِسَبْع تمرات مِن تمر المدينة . الاعجاز العلمي فى القرآن ؟!





قال الإمام القرطبي :ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر، والمطلق من الأحاديث محمول على القيد...



لكن قد قال علماءُ آخرون أنه إن لم يجد تمرًا من تمر المدينة فليستخدم من أيِّ تمرٍ عنده حملاً للمقيد على المطلق، وهي قاعدة أصولية رجح الكثير من العلماء العمل بها...



صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطبح على الريق سبع تمراتٍ عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر، فقد أخرج الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح سبع تمراتٍ عجوة لم يضره ذلك اليوم سُمٌّ ولا سحر...الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5769 ..خلاصة حكم المحدث: صحيح ..



من قال أن الجن يكره التمر؟ الجن من علم الغيب... أي ادعاء حولهم من دون دليل شرعي يعتبر تخريفا على العقول..من اكتشف ان التمر يولد هالات زرقاء؟ أين المصدر؟ أين البحث العلمي؟ وما هي العناصر الموجودة في التمر والتي تولد هذه الهالات؟ و هل هذه العناصر موجودة في التمر فقط؟



من قال أن الجن والحسد موجات كهرومغناطيسية؟ من قال أن الجن يحب الشحنات الموجبة؟ هذه الأمور من علم الغيب؟!..





الأديان ملأى بالخرافات والخزعبلات ..



من أكثر خرافات الأديان موضوع الجن والشياطين .. تعرِف المرويات الإسلامية الجن بأنهم ذرية الشيطان وأبناءه في الأرض وهم عالم مستتر لا ترى... قد خلقهم الله من نار ...(والجان خلقناه من قبل من نار السموم)... بينما يقول في موضع آخر أنه جعل من الماء كل شيء حي...والجن أحياء... وهذا يعني أن الله قد قام بمزج النار بالماء عند خلق الجن دون أن تنطفيء النار ولا يتبخر الماء...



قال تعالي ... ( وإذ قال بك اني جاعل في الأرض خليفة ) !هذه الآية التي قالها الرسول على لسان رب العالمين .. ووطدت لخلافة الإنسان على الآرض ... فأين كان الجن من هذا الاستخلاف ؟! .. لم يستخلفهم الله ..ولم يذكرهم مطلقاً في تلك الحادثة ... بل أن ممثلهم في ذلك الاجتماع وهو إبليس ؟! قد وقف معارضاً وبقوة لهذا الاستخلاف ... ولا نعرف على وجه الدقة متى غير الله رأيه ... وأضاف الجن لقائمة المخلوقات المأمورة بعبادته !!



ولكن الجن كفكرة متأصلة فى كل الاديان ...وكل الثقافات و كل الحضارات... الجن وفق تسميات مختلفة راسخة في الثقافة الجمعية للبشر بشكل أو بآخر لا أنكر؟! ولكن هل هذا يعطيها حقيقة دامغة؟! وإذا كان فهل يعني أنها مكلفة مثل البشر وسوف تؤانسنا في الجنة وجهنم أيضاً؟!



اين يعيش الجن ؟ في كون متواز او في موجة محددة لا يمكن لنا البشر الكشف عنها ؟ يورد أحمد في مسنده ( صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد، ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا:اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها ..



فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: " إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم " قال: فانطلق، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وقال الشعبي : سألوه الزاد ..



وكانوا من جن الجزيرة، فقال: " كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، قال- فلا تستنجوا بهما ، فإنهما زاد إخوانكم من الجن) .. إخوانكم من الجن؟!



المضحك أنه ذكر مكان لقاءه بالجن حيث وجدت آثار نيرانهم؟! يبدو أن الجن الذين من نار بحاجة إلى النار خلال الإجتماع الهام مع الرسول فاشعلوا نيران وبينوا للتعارف أنهم من جن الجزيرة وبدلاً من أن يستغلوا هذه الفرصة النادرة ليتلقوا فية ؟! بما يتناسب مع عالمهم الجني قالوا له أنهم جوعى وعليه أن يتصرف!



فـ الجن او الاشباح او الارواح او اي قوى خفيه ...ان كانت موجوده فرضا ما دخلها في الاديان عموما حتى لو كانوا قد ذكروها؟!! الارواح او الجن معروفه وشهيره جدا ما قبل عشرات الالوف من السنين ...في العصر الجليدي كانوا يؤمنون بالارواح الشريره ...



وكيف تخرج وتمس الانسان وتسبب له المرض وفي افريقيا مهووسون بالارواح الشريره والسحر الاسود قبل ان يظهر الاسلام وكل الاديان الابراهيميه...وايضا في بابل معروف لديهم السحر البابلي والبابليون كانوا مهووسون بالجن والعفاريت ولديهم عفريتان شهيران اسمهما رابيسو وبزوزو .؟!



والاديان يعتبرون لصوص دائما" يسرقون خرافات وقصص من الحضارات القديمه... فمؤكد ان الاديان قد سرقت هذه الخرافه من البابليين... الاديان مجرد تراث يتوارث هذه الخرافات القديمه..



المهم أن الجن فيهم اليهودي والمسيحي والمسلم ....وربما الملحدين أيضاً كالبشر سواء بسواء يثاب مؤمنهم ويعاقب كافرهم... أي أنهم مكلفين ويجب أن يقوموا بأعمال معينة حتى يتمكنوا من الدخول إلى الجنة... وإلا فإن النار في انتظارهم مع أبيهم...



وروى مثله عن قتادة، قال مجاهد: إن كيفية إيجاد النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً، وفي اليسرى فرجاً، فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له في كل يوم عشر بيضات، يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة...



وقال القرطبي في تفسير الأية :_ (افتتخذونه وذريته أولياء من دوني)..قال رسول الله: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها باض الشيطان وفرخ، وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه، قال مقيدة عفا الله عنه: هذا الحديث إنما يدل أنه يبيض ويفرخ، ولكن لا دلالة فيه على ذلك، هل هي من أنثى هي زوجة له...



إنه إذا كانت الآلهة هي دائماً طاغية ومعادية للإنسان ..؟! فإن أكثرها طغياناً ومعاداة للإنسان هي الآلهة التي ولدت في الأرض... وليست التي ولدت في السماء...



إن الولادة في السماء تعلم التواضع والتسامح والرفق والإحساس بالامان أكثر مما تعلم ذلك الولادة في الأرض.... إن الأرض لتصنع الآلهة المتوحشة الحاقدة أكثر مما تصنعهم السماء.



ويُقْذَفونَ مِنْ كلِّ جانبٍ



عن ابن عباس . وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال : إن الذين قالوا : لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رميت ، أي : لم تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع ، ولكنها كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا ، وترمى من جانب ولا ترمى من جانب ...



يقولون أن الشهب صغيرة الحجم ولا يوجد مانع من استعمالها كصواريخ لرجم الشياطين.؟! ولن تفلح تأكيداتك لهم بأن الشهب معروفة للعلماء ... ومعروف تلك الاوقات التي تكثر فيها والاوقات التي تقل فيها ومعروف اسبابها ومعروف حتى وقت دخولها الى الغلاف الجوي ومحدد كل ذلك بدقة علمية تامة ... فكيف يعرف علماء الفلك بموعد قذف الله للجن مسبقا ؟.



لكن المسلم يجد نفسه بالفعل في ورطة كبيرة جدا ؟! حين تثبت له أن النجوم والكواكب هي التي يتم رجم الجن بها ونحن نعرف ان النجوم اكبر بكثير من الارض ؟! فكيف يقذف الله نجما عظيما وكبيرا اكبر من كوكب الارض ليصيب به شيئا صغيرا وهو الجن ؟ .



وروي في هذا باب أحاديث صحاح ، مضمنها : أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء ، فتقعد للسمع واحدا فوق واحد ، فيتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه ، فيقضي الله تعالى الأمر من أمر الأرض ، فيتحدث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان الأدنى ، فيلقيه إلى الذي تحته ، فربما أحرقه شهاب ، وقد ألقى الكلام ، وربما لم يحرقه على ما بيناه . فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة ، وتصدق تلك الكلمة فيصدق الجاهلون الجميع كما بيناه في { ..الأنعام .}... .



لقد علمتمونا ايها المبلغون عن السماء أن الله قد وهب الشيطان الخلود .؟!ووهبه كل إحتمالات ومزايا القدرة على جعل الناس جميعاً..؟! في كل أجيالهم زنادقة وفساقاً وطغاة ولصوصاً وملوثين.؟!إن أضخم الأكاذيب وأكثرها بشاعة ....وافتضاحاً قد تكون هي أقوى الأكاذيب في كل أسواق التاريخ.... لأن أضخمها هي أكثرها إغراء للسوق ؟!واستجابة لإحتياجاتها وتوافقاً مع أخلاقها وشهواتها...



إن التفوق العقلي والذاتي قد ظل في كل التاريخ يحسب ذنباً أو زندقة..... لقد ظل هذا التفوق يحسب كفراً بالأرباب وبالأنبياء وبالزعماء وبالمعلمين وبالمذاهب والأديان...



الخلاصة :_



إن النصوص التوراتية والإنجيلية والقرآنية .... أنتج بعض أتباعها نظريات في التطرف والكراهية ....أشعلت حروبا طاحنة حصدت أرواح البشر... والإشكال الأعمق هو أن جميع الأديان؟! تدعى أنها موجهة لجميع البشر في كل الأمكنة والأزمنة.



والإشكال الأعمق هو أن جميع الأديان تدعى أنها موجهة لجميع البشر في كل الأمكنة والأزمنة... وأشركوا كذلك ما يدعونة الجن والعفريت والمارد الخ ؟!



نريد تقديم قراءة جديدة للنص الديني تستجيب لمصلحة هذا الإنسان وتستحضر روح ومقاصد الحكمة من خلقة ؟! وليس خزعبلات لا تسمن ولا تغني من جوع ..كيف نجعل العقل يعي تعقله للنصوص ؟كيف نزيل من العقل أنانيته الطائفية الدينية؟! بأن يدرك أن الدينية في عمقها نفي للعقل واغتيال للإنسان ؟









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