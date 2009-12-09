

بير رستم

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 04:09

المحور: القضية الكردية











بير رستم (أحمد مصطفى)

إنني عندما طرحت السؤال ((ما هي الوطنية)) في البوست السابق أردت الوقوف من خلاله على نضج فكرة الوعي السياسي لدى الإنسان الكوردي وقد جاءت النتائج وكما توقعت مخيبة للآمال ولذلك فدعنا نقف بدايةً على تعريف الوطنية ومدلولاتها العامة وذلك بحسب الموسوعة الحرة؛ حيث تقول في ذلك؛ "اختلفت تعريفات الوطنية عند الباحثين باختلاف المناهج الفكرية لديهم فمنهم من جعلها عقيدة يوالي عليها ويعادي , ومنهم من جعلها تعبيرا عاطفيا وجدانيا يندرج داخل إطار العقيدة الإسلامية ويتفاعل معها. ومن ضمن هذه التعاريف:

1_ العاطفة التي تعبر عن ولاء الإنسان لبلده.

2_ انتماء الإنسان إلى دولة معينة يحمل حنينها , ويدين بالولاء لها.

3_ تعبير عن واجب الإنسان نحو وطنه.

4_ الوطنية تعبير قومي يعنى حب الشخص , وإخلاصه لوطنه.

5_ قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام".



وهكذا فإننا نجد في التعبيرات والتعريفات السابقة جميعاً بأن الوطن والوطنية تتمحور حول علاقة الإنسان بمكان الولادة والانتماء إلى جغرافية محددة تشعره بالأمان والارتباط بها.. وبالتالي فهي علاقة عاطفية وجدانية بين المرء ومكان إقامته (دولته)، لكن الدولة نفسها مصطلحاً سياسياً جديداً ومتغيراً معنى وحدوداً؛ حيث الدولة القومية في عصرنا تختلف عن الإمبراطوريات التاريخية السابقة كالعثمانية والرومانية وكذلك فهي غير الاتحاد الأوربي أو دول الخليج العربي والتي في طريقها إلى شكل جديد من أنماط الدولة القادمة وربما تكون فيدرالية أو كونفيدرالية.



وبالتالي وفي حالتنا السورية _وتحديداً نحن الكورد، وبالمناسبة هي حالة كورد الأجزاء الأخرى أيضاً_ ماذا تكون سوريا لنا؛ هل هو وطن أم دولة احتلال وحيث نعلم بأن هناك جزء كوردستاني ملحق بالدولة السورية بموجب اتفاقيات دولية استعمارية. وبالتالي وحسب القانون الدولي تعتبر سوريا دولة احتلال لكوردستان وذلك إن كنا نعتبر قضيتنا في سوريا؛ "قضية أرض وشعب" وليس (مهجرين أو أقلية عرقية مهاجرة تعيش ضمن الأراضي السورية).



وهكذا وفي هذه الحالة فإن سوريا لا تعتبر وطناً لي أنا الكوردي، بل تعتبر دولة احتلال وخاصةً إن سوريا نفسها كجغرافية سياسية لم تلد إلا من خلال مشروع استعماري تقسيمي.. وناهيكم عن السياسات الشوفينية والقوموية التي مورست بحقي كشعب وجغرافية وقضية والتي كانت توجب على الحركة السياسية والثقافية الكوردية أن تقوم ببلورة تلك المفاهيم السياسية في خطابها الفكري.



ولكن يبدو أن كلا الحركتين وتحديداً الحركة السياسية الكوردية خضعت تدريجياً للخطاب المبتور والملقن "أمنياً" _أو على الأقل الخاضع له ولظروفه_ وبالتالي مارست نفاقاً فكرياً وأيديولوجياً بحيث شوهت بعض القيم المفاهيمية ومنها قضية الوطن والوطنية.



ملاحظة؛ هي مقالة قديمة لكنني أعدت النشر مرة أخرى لأذكر الإخوة في الإدارة الذاتية بواقع شعبنا في روج آفاي كوردستان وليس "شمال سوريا".