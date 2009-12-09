

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 04:08

المحور: حقوق الانسان









أنا أكتبُ .. لأنّني خائف





أنا أكتبُ .. لأنّني خائف .

كثيرونَ مثلي يكتبون .. لتبديدِ الخوفِ من شيءٍ ما .

ماذا بوسعي أن أفعل الآن ؟

انا اتحايلُ على روحي .. لكي لا أكتبَ ما أريد .

انا أفعلُ ذلك .. لأنّني خائف .

هذه المرّة .. أنا خائفٌ من الكتابة .

أصبحتْ الكتابةٌ .. خوفاً .

أصبحَ السلامُ المُمكنُ الوحيدُ فخّاً .. لسلامي الممكن الوحيد .

هناكَ من لا يسمحُ لنا بالعبورِ من خوفٍ الى خوف .

نحنُ نكابِرُ بما تبّقى لنا من كرامة الكلمات .

أيُّ جحيمٍ هذا ، ذلكَ الذي نحاولُ أن نجد فيهِ زاويةً قصيّةً ، فيها بنادقَ أقلّ ،

لنكتبَ فيها شيئاً ..عن كلّ هذا الخوف .