أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عماد عبد اللطيف سالم - أنا أكتبُ .. لأنّني خائف





اخر الافلام











المزيد.....

أنا أكتبُ .. لأنّني خائف


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 04:08
المحور: حقوق الانسان
    


أنا أكتبُ .. لأنّني خائف


أنا أكتبُ .. لأنّني خائف .
كثيرونَ مثلي يكتبون .. لتبديدِ الخوفِ من شيءٍ ما .
ماذا بوسعي أن أفعل الآن ؟
انا اتحايلُ على روحي .. لكي لا أكتبَ ما أريد .
انا أفعلُ ذلك .. لأنّني خائف .
هذه المرّة .. أنا خائفٌ من الكتابة .
أصبحتْ الكتابةٌ .. خوفاً .
أصبحَ السلامُ المُمكنُ الوحيدُ فخّاً .. لسلامي الممكن الوحيد .
هناكَ من لا يسمحُ لنا بالعبورِ من خوفٍ الى خوف .
نحنُ نكابِرُ بما تبّقى لنا من كرامة الكلمات .
أيُّ جحيمٍ هذا ، ذلكَ الذي نحاولُ أن نجد فيهِ زاويةً قصيّةً ، فيها بنادقَ أقلّ ،
لنكتبَ فيها شيئاً ..عن كلّ هذا الخوف .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عماد عبد اللطيف سالم

إجمالي القراءات: 1,535,750
المقالات المنشورة: 662
- في الطريق من الضِفَةِ الشرقيّة ، الى الضِفَةِ الغربيّة لبغدا ...
- كُنْ حيثُ أنتَ .. ولا تخرُجْ الى الناسِ في الهواء الرديء
- مذاقُ الأشياءِ السابقة
- اشياءُ كثيرة .. لا معنى لها في الحروب
- عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب
- القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد
- الوقتُ يموتُ مع الوقتِ
- أنتَ مخذولٌ .. كنخلةٍ في الحرب
- أنا وعشيرتي .. ضدّ جميع القوى العُظمى ، في هذا العالم
- عندما يدخلُ إبرَهَةُ المدينةَ .. قادِماً من الرمل
- الضربةَ التي تقتلكَ ، ستجعلكَ تموتُ على الفور!!!!
- مواطنو بلوتو .. ليسوا على ما يُرام
- أخبار اقتصادية سعيدة ، من بلدانٍ أكثر سعادة ، من العراق -الس ...
- في الوقت بدل الضائع
- نظامنا الاقتصادي بكلّ بساطة
- اكتُبْ شيئاً لا يشبَهَكْ
- لا تُكابِرْ .. و لا تُبالِغ .. و أهدأ قليلاً
- ما يَسْرُدُهُ الرواة عن قصص الجنيّات في الموازنة العامة للدو ...
- و يبقونَ هُمْ .. بينما نحنُ نمضي
- لا عصفورَ في اليد .. لا عشرة على الشجرة

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- هيومن رايتس تدعو الإمارات للإفراج عن صحافي أردني
- موسكو: الامم المتحدة تدعم نتائج المحادثات الثلاثية بشأن سوري ...
- الأردن: الإعدام والسجن لـ21 -داعشياً-
- مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير ال ...
- مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير ال ...
- استمرار حملة سعودية لإغاثة الشعب السوري
- السلطات البحرينية أعادت اعتقال الحقوقي نبيل رجب!
- فرنسا.. اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة
- اعتقال قاتل مواطن بالكوفة متلبساً بقيادته لسيارة الضحية
- عودة 190 عائلة نازحة الى منازلها في السعدية واستعدادات لاغلا ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي
- حق المسجون في معاملة انسانية / محمد ثامر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عماد عبد اللطيف سالم - أنا أكتبُ .. لأنّني خائف