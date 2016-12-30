

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:20

المحور: الادب والفن









كلُّ لَيْلَة



كلُّ ليلةٍ يَخلَعُ أسْوَدَهُ

و يضَعُهُ على مشجَبِ الإنتِظارْ

فَهوَ لا يُجِيدُ وَصْفَهُ

إلّا غِيبَةً

وَ بِقَدرِ ما يهرُبُ مِنه

بِقَدْرِ ما يتفادى تجَاهُلَهُ

فلا حياةَ لهُ بِدونِه

ثمّ يَخلُو إلى أَلَمِهِ الأخرَسْ

وَ يَدفَعُهُ إلى الكلامِ

بِعَزَاءٍ غَزِيرْ

لكنَّ ألمَهُ

يفشَلُ في ارتِقَاءِ أَجَمَةِ البَوحْ

وَ يُعلِنُ اِنكِسَارَهْ

فيُعلِنُ قَلَمُهُ اِنتَصارَهْ.