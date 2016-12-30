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كلُّ لَيْلَة


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:20
المحور: الادب والفن
    


كلُّ لَيْلَة

كلُّ ليلةٍ يَخلَعُ أسْوَدَهُ
و يضَعُهُ على مشجَبِ الإنتِظارْ
فَهوَ لا يُجِيدُ وَصْفَهُ
إلّا غِيبَةً
وَ بِقَدرِ ما يهرُبُ مِنه
بِقَدْرِ ما يتفادى تجَاهُلَهُ
فلا حياةَ لهُ بِدونِه
ثمّ يَخلُو إلى أَلَمِهِ الأخرَسْ
وَ يَدفَعُهُ إلى الكلامِ
بِعَزَاءٍ غَزِيرْ
لكنَّ ألمَهُ
يفشَلُ في ارتِقَاءِ أَجَمَةِ البَوحْ
وَ يُعلِنُ اِنكِسَارَهْ
فيُعلِنُ قَلَمُهُ اِنتَصارَهْ.





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وليد الأسطل

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