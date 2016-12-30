

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:20

المحور: الادب والفن









قصة قصيرة ـــ وطن

لم يخبر أحداً من قبل , حين اقترب أجله , طلب منه أحد الجالسين أن ينطق الشهادتين , لفظ أنفاسه الاخيرة وهو يردد حلمه ( وطن حر وشعب سعيد )

حيدر الهاشمي