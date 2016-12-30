

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:20

المحور: الادب والفن









الفراقُ

يَجعلُ منَّا رُؤوساً

أشبهُ بِرؤوسِ البَصل

يُقشِّرُنا بِسَكاكينِ الإشتياق

حتَّى إذا جَرَّدَنا من كلِّ صَلادةٍ

تَيسَّرَ لهُ الذَّبح !!



فَكم من مَرة

ذَبحَنا وهو يَبتسم

وَحالما تَبلغُ سَكاكينهُ صُلبَ الحَاجة

يَنهمرُ دَمعهُ العَصيّ

بِعلاقةٍ طَرديةٍ

تَبتغي كلَّ شيءٍ

إلا المُساواة…



أيَّة مُساواةٍ

في زَمنٍ لا يَعرفُ الكَفَّتين

كونهُ اعتادَ على مِيزانٍ أحادي الألم

ذي كفَّةٍ وَاحدةٍ

بِيَدِ سُلطانٍ أعورٍ

يَلتذُ الخَيبات !!



