

يجب على الشباب اتقان العلوم

عليه اخرس

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:18

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية







يجب على الشباب اتقان العلوم III

المهمة الثالثة تتعلق بمسألة تنظيم كوادر جديدة للبناء الاشتراكي.

ايها الرفاق، من اهم المهمات التي تواجهنا هي إعادة بناء اقتصادنا الوطني بأكمله. في المجال الزراعي، المطلوب منا وضع أساس موحد للمؤسسات الاقتصاديه الاجتماعيه الضخمة .

من نداء الرفيق مولوتوف اليوم. يجب ان يكون معلوما لديكم بأن الحكومة السوفييتية تضع المهمة الأكثر صعوبة الا وهي توحيد المزارع الفلاحية الصغيرة المبعثرة في مزارع جماعية وإنشاء مزارع سوفياتيه جديدة ضخمة للحبوب. هذه هي المهام التي يتعين انجازها والتي لا يمكن أن يكون هناك تقدم جاد وسريع بدونها.

إذا كانت السلطة السوفياتية تعتمد على أكبر كمية وأكثر تركيزا في عملية الإنتاج في المجال الصناعي، فانها في المجال الزراعي تعتمد على الاقتصاد الفلاحي على نطاق ضيق، والذي يعتبر نصف سلعي الذي يعطي أقل بكثير انتاجا من الحبوب للتسويق من اقتصاد ما قبل الحرب، برغم إنجازات ما قبل الحرب وحجم المساحات المزروعة



بهذا -يكمن أساس أية صعوبات محتملة في مجال تامين الحبوب في المستقبل. وللخروج من هذا الوضع، فمن الضروري أن ننكب على تنظيم الإنتاج الزراعي الجماهيري على اوسع نطاق

ولكن لتنظيم الزراعة على نطاق واسع، فمن الضروري الالمام بالعلوم الزراعية.

وللمعرفة -ينبغي التعلم. والناس الذين يعرفون علم الزراعة، لدينا عددهم قليل بشكل فاضح. من هنا تأتي مهمة تاهيل كوادر جديدة شابة ، رواد بناء زراعة عامة جديدة

اما في المجال الصناعي فإن وضعنا أفضل بكثير.غير أن عدم توفر كوادر جديدة متخصصه بشكل كاف يعيق تقدمنا.

يكفي أن نتذكر قضية عمال المناجم لكي نفهم مدى خطورة كامل جوانب قضية الكوادر الجديدة ، مشيدي الصناعة الاشتراكية . بالتأكيد، يوجد لدينا خبراء قدامى في البناء الصناعي. ولكن، أولا، هم قلة في بلدنا، وثانيا، أنهم ليسوا جميعا يريدون بناء صناعة جديدة، ثالثا، كثير منهم لا يفهمون مهام البناء الجديدة، رابعا، جزء كبير منهم شاخ واصبحوا بالفعل خارج الخدمه ولا يواكبوا التطور . ومن أجل دفع الأمور قدما ، ينبغي تاهيل كوادر جديدة متخصصه بسرعة قصوى من جمهور الطبقة العاملة، من الشيوعيين ومن الكومسومول

ان الباحثين يقومون بالبناء وقيادته ،على الاقل عندنا زيادة على ذلك سواء في مجال الزراعة اوالصناعة.

اما الناس، الذين يستطيعون البناء وإدارته، فعددهم قليل بشكل فاضح عندنا.من ناحية أخرى، إن الجهل الذي نعانيه في هذا المجال هو في غاية السوء . بالإضافة إلى ذلك، يوجد عندنا أشخاص على استعداد لاغناء افتقارنا للثقافة. فإذا كنت أميا أو لا تستطيع الكتابة نحويا وتفتخر بتخلفك - فانت عامل " "في مكان الإحتياط " ، لك التكريم والاحترام .

وإذا حصل واستطعت الخروج من الجهل، وتعلمت القراءة والكتابة وتتقن العلوم - أنت غريب "انسحبت" من صفوف الجماهير، وقد وتوقفت عن أن تكون عاملا.

أعتقد أننا لن نمضي قدما خطوة واحدة حتى اجتثاث هذه الهمجية والوحشية وهذا الموقف الحيواني البربري اتجاه العلم ورجال الثقافة.

ان الطبقة العاملة لا يمكن أن تصبح سيدة البلد الحقيقية ، اذا فشلت في التخلص من الجهل، إذا لم تتمكن من صناعة فئةالمثقفين الخاصة بها، إذا لم تتقن العلم، واذا لم تتعلم كيفية إدارة الاقتصاد على أساس العلم

يجب علينا أن نستوعب ، ايها الرفاق، بأن ظروف النضال مختلفة الآن مما كانت عليه خلال الحرب الأهلية.

إبان الحرب الأهلية كان من الممكن اتخاذ موقف من الاعتداءات وضغط العدو، الشجاعة، الجرأة والفرسان.

اما الآن، في مجال التنمية الاقتصادية السلمية، اعتداءات الفرسان تستطيع فقط ان تفسد الصفقة

ان الشجاعة والجرأة مطلوبة الآن بنفس الطريقة كما كانت في السابق ولكن بالشجاعة والجرأة وحدها فقط لن تذهب بعيدا. للتغلب على العدو الآن، يجب أن تكون قادرا على بناء الصناعة والزراعة والنقل والتجارة، أنه من الضروري التخلي عن سلوك الغطرسه والتكبر إزاء التجارة.

ان عملية البناء تتطلب المعرفه ، ومن الضروري إتقان العلم. والمعرفة تتطلب التعلم. التعلم بإصرار وصبر

التعلم من الجميع - الأعداء والأصدقاء، وخصوصا من الأعداء.

التعلم، بأسنان مطبقة بأحكام، دون الخوف من أنه سيضحك علينا ألاعداء ، من جهلنا، ومن تخلفنا

ان أمامنا تقف قلعة تسمى العلم، مع العديد من فروع المعرفة. هذه القلعة، يجب علينا حيازتها والحصول عليها بجميع الوسائل وبأي ثمن.

هذه القلعة يجب أن تؤخذ بواسطة الشباب إذا ارادوا بناء حياة جديدة، إذا أرادوا أن يكون هناك تغيير حقيقي للحرس القديم

لا يمكننا الآن حصرها بالكوادر الشيوعية والكوادر البلشفية بشكل عام، القادره على التحدث قليلا عن كل شيء.

ان الهواية والمعرفه - الآن هي ألاغلال بالنسبة لنا. ما نحتاجه الآن خبراء بلاشفة بكل المجالات بالمعادن ،بالمنسوجات ،بالوقود، بالكيمياء، بالزراعة، بالنقل، بالتجارة، وبشأن المحاسبة، الخ الخ

نحن بحاجة الآن الى مجموعات كاملة، ومئات الآلاف من الكوادر الجديده من البلاشفة ،القادرة على أن تكون سيدة ألعمل في مجموعة متنوعة من الاختصاصات

دون ذلك، لا يوجد شيء نقوله عن سرعة وتيرة البناء الاشتراكي في بلدنا. وبدون ذلك، لا يوجد شيء يمكن قوله بإننا سنتمكن من اللحاق بالركب، ونتفوق على البلدان الرأسمالية المتقدمة.

ان إتقان العلم، وتدريب كوادر جديدة من البلاشفة - المتخصصين في جميع فروع العلم، تعلم، تعلم، وتعلم بطريقة مستمرة - الآن هي المهمة.

مسيرة جماهيريه حاشده من الشباب الثوري من اجل العلوم - هذا ما نحتاجه الآن، ايها الرفاق. (تصفيق حار صراخ صاخب. "مرحى!" "برافو" وقف الجميع .).

يوسف فيساريونوفيتش ستالين

البرافدا العدد "№ 113،

17 ايار، 1928

مقتطف من كلمة ستالين المقدمه في المؤاتمر الثامن

ايار16 1928

ترجمة عليه اخرس









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