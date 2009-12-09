

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 16:19

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









مخلص بني إسرائيل .. سفر القضاة ..الإصحاح 13



الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة



1 ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين اربعين سنة* 2 و كان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح و امراته عاقر لم تلد* 3 فتراءى ملاك الرب للمراة و قال لها ها انت عاقر لم تلدي و لكنك تحبلين و تلدين ابنا* 4 و الان فاحذري و لا تشربي خمرا و لا مسكرا و لا تاكلي شيئا نجسا* 5 فها انك تحبلين و تلدين ابنا و لا يعل موسى راسه لان الصبي يكون نذيرا لله من البطن و هو يبدا يخلص اسرائيل من يد الفلسطينيين* 6 فدخلت المراة و كلمت رجلها قائلة جاء الي رجل الله و منظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا و لم اساله من اين هو و لا هو اخبرني عن اسمه* 7 و قال لي ها انت تحبلين و تلدين ابنا و الان فلا تشربي خمرا و لا مسكرا و لا تاكلي شيئا نجسا لان الصبي يكون نذيرا لله من البطن الى يوم موته* 8 فصلى منوح الى الرب و قال اسالك يا سيدي ان ياتي ايضا الينا رجل الله الذي ارسلته و يعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد* 9 فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله ايضا الى المراة و هي جالسة في الحقل و منوح رجلها ليس معها* 10 فاسرعت المراة و ركضت و اخبرت رجلها و قالت له هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء الي ذلك اليوم* 11 فقام منوح و سار وراء امراته و جاء الى الرجل و قال له اانت الرجل الذي تكلم مع المراة فقال انا هو* 12 فقال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي و معاملته* 13 فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمراة فلتحتفظ* 14 من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تاكل و خمرا و مسكرا لا تشرب و كل نجس لا تاكل لتحذر من كل ما اوصيتها* 15 فقال منوح لملاك الرب دعنا نعوقك و نعمل لك جدي معزى* 16 فقال ملاك الرب لمنوح و لو عوقتني لا اكل من خبزك و ان عملت محرقة فللرب اصعدها لان منوح لم يعلم انه ملاك الرب* 17 فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء كلامك نكرمك* 18 فقال له ملاك الرب لماذا تسال عن اسمي و هو عجيب* جدي المعزى 19 فاخذ منوح و التقدمة و اصعدهما على الصخرة للرب فعمل عملا عجيبا و منوح و امراته ينظران* 20 فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء ان ملاك الرب صعد في لهيب المذبح و منوح و امراته ينظران فسقطا على وجهيهما الى الارض* 21 و لم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح و امراته حينئذ عرف منوح انه ملاك الرب* 22 فقال منوح لامراته نموت موتا لاننا قد راينا الله* 23 فقالت له امراته لو اراد الرب ان يميتنا لما اخذ من يدنا محرقة و تقدمة و لما ارانا كل هذه و لما كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل هذه* 24 فولدت المراة ابنا و دعت اسمه شمشون فكبر الصبي و باركه الرب* 25 و ابتدا روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة و اشتاول*







تعليق...



بعد أن عمل بني إسرائيل الشر بعين الرب سلط عليهم الفلسطينيين أربعين سنه ... فظهرت بشائر رحمته على زوجة رجل من بني دان وسمه منوح......

منوح داني من مدينة صرعه. كانت امرأته عاقر فجاءها ملاك الرب ليبشرها بصبي مخلصا لبني إسرائيل من الفلسطينيين فقال لها لا تشربي خمرا و لا مسكرا و لا تأكلي شيئا نجسا فذهبت مسرعة الى زوجها وأخبرته فصلى منوح لما سمع بذلك... قال سنعمل له عقيقه جدي من المعز.. فقال ملاك الرب لمنوج عوقتني بان لا أكل من خبزك وان عملت محرقة فللرب اصعدها... فاخذ منوح التقدمة وصعد بها الى صخرة الرب فعمل عملا عجيبا حيث صعد اللهيب من المذبح نحو السماء فصعد معه ملاك الرب ..فقال منوح لامرأته نموت لو رأينا الله فقالت امرأته لو أراد الرب أن يميتنا لما اخذ من يدنا محرقة و تقدمة فولدت المرأة ابنا وسمته شمشون كبر الصبي و باركه الرب ... واخذ روح الرب يرعاه في محلة دان بين صرعة و اشتاول*









الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 13



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