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|الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - يعقوب يوسف - كلنا افراح شوقي .. وكلكم داعش
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كلنا افراح شوقي .. وكلكم داعش
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|الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - يعقوب يوسف - كلنا افراح شوقي .. وكلكم داعش