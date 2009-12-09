

شه مال عادل سليم

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 16:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









اجرى الحوار ـ شه مال عادل سليم





بعد ان اعلن الحزب الشيوعي الكوردستاني عن قرب اغلاق ( فضائية ريكا ـ REGA ) لسان حال الحزب الشيوعي الكوردستاني بسبب (الازمة المالية ) , التقينا بالناشط اليساري المعروف السيد (علي محمود) وهو مقدم برنامج ( منبر اليسار) في فضائية ريكا , وكان لنا معه هذا اللقاء السريع :





س / السيد علي محمود ـ يمتلك مخزونا كبيرا يحتاج إلى التأمل ليقدمه لمشاهديه بأفضل صورة، فهو يستلهم ابداعاته من التراث والفكر اليساري , اضافة الى انه يحاول دائما أن يطور قدراته الفكرية وينمي إبداعه، وبخطوات رصينة، نأمل أن تكلل بالنجاح دائماً ....

في هذا اللقاء السريع , حدثني عن تجربتك الاعلامية في فضائية (ريكا ) واختلافها عن محطاتك السابقة ؟



ج / اولا وقبل كي شيء , فضائية ريكا كانت لي فضاءا ومجالا رحبأ , تحدثت من خلالها عن جميع المحضورات السياسية بكل حرية ودون تحفظ أو رقابة قمعية, كما وثقت من خلال برنامجي ( منبر اليسار ) كثير من الاحداث المهمة في حياة ونضال الحزب الشيوعي العراقي منذ تاسيسه الى الان ,على سبيل المثال لا الحصر: اسباب بعض الانشقاقات في صفوف الحزب الشيوعي العراقي , نضال وتاريخ قيادة الحزب الشيوعي العراقي , دور الحزب الشيوعي العراقي في الاضرابات والثورات و الانتفاضات الجماهيرية في العراق وكردستان , اسباب الصراعات بين الاحزاب العراقية , فترة الكفاح المسلح والمعارك التي خاضها قوات بيشمركة الحزب الشيوعي العراقي منها ( معركة جبل هندرين ) الشهيرة في (ايارعام 1966 ), مجزرة شياط الاسود 1963 ,تحالف الحزب الشيوعي العراقي مع النظام العراقي البائد في السبعينات من القرن الماضي , واحداث كثيرة اخرى بتفاصيلها وتشعباتها .



س / كيف كانت بداية عملك في فضائية ( ريكا ) ؟

ج / في البدية عملت في قسم الاخبار , وثم قمت باعداد برنامج ( دوا روز ـ المستقبل ) , ,وثم قدمت برنامج ( سه كوي جه ب ـ منبر اليسار ) وقمت من خلاله بارشفة وتوثيق قسم كبير من تاريخ اليسار العراقي المتمثل بالحزب الشيوعي العراقي للاجيال القادمة ـ هذا التاريخ الذي تم تحريفه عمدا وللاسف , ولهذا كان مهما جدا ان تظهر الحقيقة وتنجلي الامور وبالأدلة الموثوقة .....



س / ماذا تريد ان تقول من خلال هذا اللقاء لفضائية (ريكا ) ولمشاهدي ومتابعي برنامجك ( منبر اليسار ) ؟

ج / اقول وبكل صراحة ـ إغلاق فضائية (ريكا ) خسارة كبيرة للجميع ولي شخصيا لاني افقد منبرا حرا وصوتا مدويا ضد القمع والتهميش الذي يلاحق الشعب ,( ريكا ) تعبر من خلال برامجها صوت الشعب المقموع , صوت الناس المهمومة والمحرومة من ابسط الحقوق ...

هي فعلا جريمة ان تتوغل البرجوازية الكوردية الى جميع القطاعات ومفاصل الحياة العامة ومنها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ايضأ ...

في الختام اقول : شكرا ( ريكا ) , لقد منحتني مزيدًا من الاحترام للحرية والتعبيرعن الرأي أكثر من أي شيء آخر.

(ريكا ) منحتني أجنحة , فحلقت في فضاء الحرية ....!!

( ريكا ) منحتني حرية التعبير والتفكير ...... !!

اخيرا ومن خلال هذا اللقاء أود تقديم شكري وتقديري وامتناني لجميع مشاهدي ( منبر اليسار ) الذين كانوا خير حافز لي على مواصلة العطاء والاستمرار لاظهار الحقيقة وابراز الأحداث كما هي . واعدا الجميع بأنني سأظل عند حسن ظنهم , كما اشكرالزميلات و الزملاء العاملين في (ريكا ) الذين أكنُ لهم كُل الإحترام والتقدير .





انتهى





