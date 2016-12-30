أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد المجيد طعام - الكلاسيكو / قصة قصيرة





اخر الافلام











المزيد.....

الكلاسيكو / قصة قصيرة


عبد المجيد طعام
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 14:08
المحور: الادب والفن
    


إلى روح والد صديقي محمد درويش...روح زكية عانق الثقافة في وقت كانت الثقافة حكرا على النخبة
تحدى خوفه ، قلقه و هواجسه، انتظر عودة أبيه من العمل فقال له:"..أريد أن أخبرك بشيء مهم.." كعادته لم يثر اهتمامه ،تجاهله و اتجه نحو الغرفة ليستلقي أما شاشة التلفاز ..لا يريد أن يزعجه أحد هذا اليوم فهو يستعد لمشاهدة "ميسي" يلعب ضد "رونالدو"..إنه الكلاسيكو الإسباني استأثر به قرابة الشهر في يقظته و منامه،في حله و ترحاله...كم تمنى أن تتعطل الحياة من حوله..كره أن يسمع كلاما أو مطالب تزعج نشوة تمتعه بأهداف "ليونيل ميسي".
لم ييأس وحيد من محاولة لفت انتباه أبيه، تبعه إلى الغرفة و قال له:"أريد أن أخبرك بشيء مهم...الموضوع متعلق بحياة أو موت ! ! " رفع الأب عينيه نحوه،مستصغرا الأمر و قال له:"لديك دقائق معدودات... قبل أن يبدأ "الماتش" أخبرني بما لديك.." نظر إليه وحيد نظرة فيها الكثير من الألم ممزوجا باللوم و العتاب و قال له:"لقد خضعت لتحاليل طبية...قالوا لي إنني أحمل الفيروس.."حدق فيه أبوه ورد عليه بنبرة مستهزئة:" أنت كلك فيروسات ! !...أي فيروس متهوّر قبل أن يسكن جسدك البئيس؟؟ "
انصرف الأب بعينيه نحو التلفاز مبديا اهتماما أكبر بصفارة حكم المقابلة و هو يعلن انطلاق نزال الكلاسيكو بينما واصل وحيد حديثه المتقطع:" لقد زارت حملة طبية مؤسستنا التعليمية... أجرت تحاليل طبية على من شاء من التلاميذ والتلميذات...كنت من بينهم.."
أدرك وحيد أن أباه لا يبدي اهتماما بكلامه لكنه رغم ذلك واصل حديثه وأخبره أن طبيبا استقبله بمكتب المدير وقال له:"أنت حامل لفيروس نقص المناعة المكتسبة" و أضاف الطبيب:" لا تخف...عليك فقط أن تتبع الإجراءات العلاجية السليمة...ستتمكن من التعايش مع الفيروس و تعيش حياة شبه طبيعية..لا شك أن أسرتك ستتفهم الأمر و تساعدك على تجاوز وقع الصدمة..."
كلام وحيد لم يمنع الأب من التفاعل مع "الكلاسيكو" بل كان يحتج على اختيارات حكم المقابلة وكان يضرب برجله اليسرى كرة وهمية محاولا توجيه تسديدة ميسي نحو الهدف.. عندما أحس بانتهاء ولده من سرد حكايته استغل توقف اللعب و مال بعينيه نحوه و قال له:" ألم تجد إلا هذا اليوم لتخبرني بأنك أصبت بالسيدا ؟!...هذا الأمر لا يهمني ! !...اذهب أنت و سيداك إلى الجحيم...لا أريد أن أراك هنا مرة أخرى ...احمل حقيبتك و غادر البيت فورا.."
لا زال وحيد يتذكر كل تفاصيل تلك اللحظة القاسية رغم مرور أربعين سنة...تعايش مع الفيروس و انتصر على مضاعفاته لكنه لم يستطع أن يتعايش مع وحدته و عزلته.. ظل يعاني من آثار جرح لا يندمل..زاد الجرح اتساعا و ألما عندما وصلته رسالة من مجهول تقول:"أبوك يحتضر...يجب أن تزوره قبل أن يفارق الحياة..."
صباح 28/12/2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد المجيد طعام

إجمالي القراءات: 13,115
المقالات المنشورة: 24
- رحل جدّي وأخذ الشمس معه / قصة قصيرة
- حب أول نظرة / قصة قصيرة
- أكيد التحاليل كانت خاطئة / قصة قصيرة
- تفاحة آدم / قصة قصيرة جدا
- يونس المثْليُّ / قصة قصيرة
- زوجي حامل .. ! ! / قصة قصيرة
- الطفلة العاهرة / قصة قصيرة جدا
- حبيبي أصبح سمكة / قصة قصيرة
- قصة قصيرة / أنا أرفض...
- قصة قصيرة / بُعَيْدَ آذان الفجر بدقائق...
- قصة قصيرة جدا / شجرة حب غير عادية
- قصة قصيرة / حزام ناسف و ثلاثة أقراص فياغرا
- قصة قصيرة / الحاج لزرق و السياسي المحنك
- قصة قصيرة / الوزير و الحلم
- قصة قصيرة/ صلاة مع الجماعة
- قصة قصيرة / أنا بحاجة إلى هواء نقي
- أريدك في الأرض ...قبل السماء....
- هو أم هي .. ؟؟؟
- فتوى امرأة / خمس قصص قصيرة جدا
- القرار و مزبلة النسيان…

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مغردون ينعون الممثلة الأمريكية كاري فيشر
- قراءة في مذكرات هاشم الشبلي: الوطنية، النزاهة، والكفاءة -
- مصر: مكتبة ديوان تستضيف حفل التوقيع الخاص برواية -صوفي-
- معهد الدوحة يناقش لغة الضاد واللسانيات التطبيقية
- تنظيم وقفة في وزارة الثقافة احتجاجاً على اختطاف الصحفية أفرا ...
- رواية -الصفار- تصعد إلى قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر ...
- الكاتب الأردني عاصف الخالدي يقدم رواية «مئة حاسة سرية»
- وفاة ريتشارد أدامز مؤلف رواية -ووترشيب داون- عن 96 عامًا
- تأسيس اتحاد دولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين
- سكارليت جوهانسون الممثلة الأعلى أجرا في عام 2016

المزيد.....
كتب ودراسات
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد المجيد طعام - الكلاسيكو / قصة قصيرة