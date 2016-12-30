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قصيدةٌ كالماء


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:13
المحور: الادب والفن
    


قصيدةٌ كالماء
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يزورُني في اللّيلِ...
صوتٌ مخمَليُّ اللّوْنِ حلوٌ كالشّذى
مثلَ الغيومِ والنُّجومِ والمُنى
مثلي أنا... وقد تَبرعمتْ بداخلي
فسيلةُ الغناءْ
يزورُني
كالحُبِّ... كالغريبِ يأتي فجأةً
فترقصُ الأغصانُ تحتَ نسمةِ المساءْ
يزورُني السُّهادُ ليلاً... ليّنًا
يقولُ لي:
« في السَّمتِ نجمٌ مُنتشٍ من رقّةِ الضّياءْ !
فلا تنمْ يا نهرُ كنْ هَسهسةً
... قصيدةً كالماءْ ! »
----------------
عبد الرزاق الميساوي
2016/12/28





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - قصيدةٌ كالماء