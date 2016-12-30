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ملك الحروف غير السعيد


أديب كمال الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:12
المحور: الادب والفن
    


شعر: أديب كمال الدين

اجتمعَ ملوكُ الأرضِ السعداءُ في احتفالٍ عظيم.
جاءوا من الشرقِ والغرب،
من الشمالِ والجنوب،
مُتوّجين بتيجانِ الذهبِ والفضّة،
أو بتيجانِ الفواكهِ والريش.
أو بتيجانِ الجماجم والعِظام .
كانوا بِيضاً وسُوْداً،
حُمْراً وصُفْراً،
شيباً وشبّاناً.
وبعدَ أن ألقوا خطاباتهم السقيمة
صعدتُ المنصّةَ لألقي خطابي،
أعني قصيدتي الحروفيّة التي تحتجُّ على الرؤوس
إذ تتدحرجُ عبثاً في الحروب،
وعلى الحروبِ التي أجّجتْ براكينَ الحقدِ والدم،
وعلى الدمِ الذي يفيضُ في شوارعِ الفقراءِ والمُعْدَمِين،
لكنَّ ملوكَ الأرضِ السعداء
منعوني من إلقاءِ خطابي
أعني قصيدتي الحروفيّة
لأنّي لستُ ملكاً مثلهم كما يَزعُمُون
ولستُ سعيداً كما يَدّعون.

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www.adeebk.com





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أديب كمال الدين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أديب كمال الدين - ملك الحروف غير السعيد