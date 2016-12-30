

المكان كجوهر ذاتي ..لدى القاص باسم شريف

مقداد مسعود

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:12

المحور: الادب والفن







المكان ...كجوهر ذاتي ..لدى القاص باسم الشريف ..

مقداد مسعود



الورقة المشاركة في الجلسة النقدية، أقامها اتحاد الأدباء في البصرة ( سعادات الأمكنة المضاعة ) للقاص باسم الشريف..



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يثبّت القاص باسم الشريف إجناسية (قصص قصيرة )، على مجموعته الثانية (سعادات الأمكنة المضاعة )..لكن المكوّن السردي حاضنة لإجناسيات عدة ، فهناك سرود تحت عنوان (نصوص ) وهي ثلاثة

(1) سطوة الوجوه والمطر

(2) أطياف نظران

(3) البوابة والأساطيل .

يلي ذلك إجناسية سردية أخرى :(قصص قصيرة جدا) ، بعدها إجناسية ثالثة

(شهادة قصصية) وعنوانها الذرائعي (جماعة البصرة أواخر القرن العشرين شاهد على العصر..) ويستقبلنا المطبوع بتسع قصص قصيرة ..ومن خلال قراءتي المنتجة ، رأيتُ بعض هذه القصص متوفرة على جماليات جنس (النص ) وليس القصة القصيرة ،كما هو الحال في (الزمن الحميم) (صانع الرؤى)( بورتريه)..أما قصته (الكتاب الجامع) فهي منشورة في مجموعته القصصية الأولى (شواهد الأشياء)..

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إذا أجتهد القاص باسم الشريف ،وأعتنى أكثر بإجناسية (النص) فمن الممكن أن تكون نغمته السردية الأجمل ..فمن خلال التمعن فيما كَتَبَ في هذا المضمار ، ثمة قدرات كامنة لدى باسم الشريف ،وعليه أن يبذل كدحا سرديا مضاعفا في هذا الخطاب السردي الماتع والصعب أصطياده في الوقت نفسه، وبالطريقة هذه يحرث سردا في أرض بكر ..وينشغل / يشتغل في إجناسية لم تتوقف لديها طاقات الآخرين ..

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حين أعاود قراءة المجموعة ، بالكشط ، ستتخلخل مفردة : سعادات ، ثم تتحول (أسى الأمكنة المضاعة)..في قصة (صوامع الجند) ستكون الإستعادة ، إنتباذ الواحد عن الكثرة في لحظتنا المعيشة ، والإنجذاب إلى المفتقد لدى الواحد في كثرة متشظية مع قنابل وقنابر وصواريخ حروب العراق ..واللائذ هناك (يكفّر بعض الشيء عما أقترفه ابان تلك الحرب الطاحنة) في حين يعلن السارد (أدعو الحرب لأن تكفّر هي عن آثامها 33) وكلاهما هو ، ومايجري بينهما هو تراسل مرآوي ،بتوقيت زمن نفسي مصاب ب ثبيتات التعاسة في ذات عراقية مشروخة..كأننا مع نسخة عراقية من ذلك الكونت المشطور لدى الروائي الإيطالي إيتالو كالفينو..فالسارد في قصة (صوامع الجند) هو المكان والمكين ،من خلال ذاكرته المشروخة، هو الراسخ في ذاكرته وهو الآفل ميدانيا..وفعل التذكرهو فعل بحث أيضا وبشهادة السارد..(تجولت بين المواضع بحثا عن ذلك المقاتل المتنسك ) وربما سيكون هذا البحث محاولة علاجية لإنتزاع ماتبقى من تلك الذات المتشظية في (جنود وحدات الميادين الذي يحصون الضحايا ويرسلونهم إلى المراكز الخاصة بإيصالهم لذويهم34) ذات تحاصرها ..(فرق الإعدامات المكتظة بها خلفيات الوحدات والجسور، والتي قتلت أكثر مما أخذته الحرب..)

ومن شراسة الحرب المؤدية إلى تفريغ الأزقة من البيوت وساكنيها..من هذا الفراغ المدوي العنيف : ستشهد الأزقة غرائبية الحرب (مضاجعات جماعية لسائقي سيارات الإسعاف مع المسعفات، على مرأى ومسمع الجثث التي لم يبرد لحمها بعد..) هكذا ينبجس الانزياح في القيّم والسلوك وفق مقياس البغي المقدسة : الحرب (الكل يمارس حضوره وواجباته الخاصة )!! بشهادة السارد..وفي طريقه

للبحث عن ذاته ، أعني عن المشطور من ذاته ، سيوقظ الزمان الآفل خلاياه الميتة

في النظام الفلسجي للمكان – إذا جاز القول – (كانت أصداؤهم تصلني عبر أكياس التراب، المحيطة بالمواضع وهي من أعطتني هذا الدفق الذي استفز الذاكرة..) ثم يتمرحل تقدم السارد نحو ذلك المقاتل المتنسك :

(1) رحت أتنصت ...

(2) تقهقرت بعض الشيء

(3) ثم أويت إلى خندق

(4) ثم رحت أتنصت من عمق الشق لم يعد بمقدوري التقاط أي شيء ممايدور هناك....ثم يشعر السارد أنه خارج السيطرة ،فقد أكتملت يقظة : تلك اللحظة الآفلة وأنطلق الحشر المصنّع عسكريا بقيامته العراقية ..(كنت أشبه بجهاز تنصت تم السيطرة عليه عبر إغراقه بموجات عالية التردد موجات تضرب مدياتها في الأبدية، هناك حيث يسخر الجند، وضحايا الحروب من كوميديا معارك طاحنة35)...والكوميديا السوداء أن مواد إنتاج الحروب هي دائما لا حول ولا قوة ، أعني الذين يتقاتلون ،كما حدث بعد 8/ 8/ 1988 في تلك الجبهة المتطاحنة وبعد أقل من شهر، خلع المقاتلون قمصانهم وجرت مباراة في كرة القدم بين فريق عراقي من سرية الحجاب وفريق من الجنود الإيرانيين في قاطع سيف سعد وحين تتأخر سيارة حانوتهم، يهرولون نحو الإيفا التي تجلب الحانوت لنا..وحين يتأخر (تنكر الماء) نملأ جلكاناتنا من (تنكر) الجنود الإيرانيين ..إذن الأمر كما يقول الشاعر الفرنسي بول فاليري..(الحرب مجزرة بين أناس لايعرفون بعضهم البعض من أجل أناس يعرفون بعضهم البعض لكنهم لايقتلون بعضهم البعض..)...

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ثم تتكشف لعبة السرد في هذه القصة الماتعة (صوامع الجند) أعني لعبة التراسل المرآوي للذات العراقية التي شطرتها أمزجة الطاغية ..(من بعيد لمحت شخصاً قادماً نحوي، يمشي بخطى هادئة مطمئنة، له نفس ملامحي، غير أن ملامحه أكثر سماحة مني ، سمعته يدعوني بصوت يشبه صوتي، داعياً إياي للدخول إلى صومعته 35)

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قصة (المسفن ) و (صوامع الجند) ..المشترك الاتصالي هو الانتباذ المجتمعي بقرار شخصي ،جماليات سردنة الشعر ،تكون ذروتها في الصفحة الأول من قصة المسفن (ص40) وأرى الرائحة شخصية رديفة لشخصية البطل اللامسمى ،فالرائحة في السطور ومابين السطور، وكلاهما :الشخصية اللامسماة في المسفن / والمقاتل المتنسك في في صوامع الجند تنشط لديهما (الغدة التخيلية ) إذا جاز التعبير، وإذا كان المتنسك يتماهى بذاكرته التذكارية ، فأن بطل المسفن ينشّط مخياله بتعاطي الترياق فيرى ما لايراه سواه .ومثلما كانت الحرب العراقية الإيرانية حاضرة بشراستها التي أمحت الحاضر الذي يعيشه السارد ،فأن المسفن يعيدنا ، إلى الحرب العالمية الثانية، حيث انتشر الجنود الهنود الكركة في البصرة..

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المخيال هو الرابط التفاعلي بين قصة (سعادات الأمكنة المضاعة ) وقصتيّ : المسفن وصوامع الجند..، أن السارد يسعي إلى توسيع الفضاء النصي ذاته من خلال متغيرات الموضع ، فالمقهى التي كانت بيتا منذ قرن من الزمان ،تستفز أحدهم (لا أفقه تماماً لماذا نأوي إلى هذا المكان الحزين والضاج بالمجانين 11) ثم يختار السارد شخصا يلائم شعرية قدامة المقهى ، كما أختار المقاتل المتنسك في / صوامع الجند ..وشخصية اللامسمى الحشاش ، فأنه في هذه القصة يختارشخصية(تنتمي لأزمنة المسرات والرضا..في الآونة الأخيرة أخذت حالة الرجل بالتدهور وراح يتفاقم لديه إحساس عميق بالعزلة والفقدان. كنا نلمس ذلك في الحوارات الوهمية التي كان يجريها مع شخوص مفترضين يظن أنهم مازالوا يقطنون هنا12)..أن المخيال كمشترك إتصالي بين القصص الثلاث ،هو بوظيفة

: (رؤية وطريقة خاصة ومختلفة في إدراك العالم59- بول ريكور)



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في (برناردشو..صديق والدي) أستلمتُ كقارىء سردين لهذه القصة، حدث ذلك بتوقيت قراءتي للنص المكتوب.. إذا تذكرتُ النص الشفاهي الذي أخبرني به الشاعر الفقيد سلام الناصر حين قصدته ُ في بيته معزيا بعد أيام من مقتل ولده علي برصاص الامريكان ..لكنني الآن وبتوقيت قراءتي للنص القصصي الذي لايكتفي بالتوثيق بل يمزجه بمخيال قصصي لابد منه .لايمكنني أن أحذف الصوت الشفاهي للشاعر المفجوع بولده ، وهكذا تمتاز قراءتي عن قراءات الآخرين بهذا الامتياز الموجع ..إذن وحدي من يمتلك نصين مختلفين تمام الإختلاف ولا يلتقيان إلاّ بمقتل علي سلام الناصر..

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السرد : شبكة ينسجها السارد الذي ينتجه المؤلف ، وهذه الشبكة تحاول أصطياد المفتقد المثنوي : الزمكاني : وقت / موضع ..وأجمل مافي هذه الشبكة أن عيونها الواسعة لاتحتفظ بأي شيء ..(وحده الحزن أخذ يقدم مظهراً متشابهاً تتوحد فيه الملامح من خلاله / 9)..

*المقالة منشورة في / طريق الشعب / 28/ 12/ 2016

*باسم الشريف / سعادات الأمكنة المضاعة / قصص قصيرة / 2016/ الروسم / اصدارات اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة

*ريتشارد كيرني / دوائر الهير مينوطيقيا عن بول ريكور/ ترجمة سمير مندي / أزمنة للنشر والتوزيع / عمان / ط1/ 2009









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