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اين عورتكم ياحكومة


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:12
المحور: كتابات ساخرة
    


كانت هناك "خركة"قماش تستر جزء من مؤخرة الحكومة ولكنهم قررت ان تزيلها بعد ان وافق رئيس الوزراء على شمول مزوري الانتخابات بالعفو العام.
ولأنهم رؤوفين بالعباد فقد استثنوا من حصل على درجة مدير عام فما فوق بسبب التزوير.
المشكلة الان ان 99.9% من المدراء العامين معرضين للفصل وهذا بحد ذاته تجاوز عليهم فهم تابعون الى كتل سياسية وهذه الكتل تملك ميليشيات وهذه الميليشيات تملك احدث الاسلحة ، منها الرجمات والمضادة للطائرات ، ولن يقبلوا ابدا.. ابدا.. ابدا بهذا التعسف قي تفسير قانون العفو.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟.
ستكون الفرصة ذهبية - او فضية لااعرف – امام الكتل المظلومة متمثلة بمديرها العام لكي تمارس دورها القتالي لتغيير هذا القانون.
واخبرنا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امس عن شمول بعض موظفي هيئة الانتخابات بتزوير الانتخابات بقانون العفو العام.
وهذه الكارثة تعني ايها السيدات والسادة ان معظم الذين تم انتخابهم لتولي السلطة جاءوا عن طريق التزوير.
وهذا يعني ايضا ان وجودهم غير شرعي حتى هذه اللحظة.
قرّت عين العبادي وحكومته..
وللحكومة اجتماع كل يوم ثلاثاء،وفي هذا الثلاثاء قال العبادي في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة ، إن المجلس "أعاد التصويت على تعديل قانون العفو العام" وان"المفوضية بذلت جهدا كبيرا في كشف بعض من زوروا في الانتخابات من موظفيها"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الموظفين شملوا بقانون العفو العام"..
ويعّقب قاضي محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون، إن "قانون العفو العام (رقم 27 لسنة 2016) شمل مرتكبي جريمة تزوير المحررات الرسمية المؤدية إلى حصول المزور على وظيفة في دوائر الدولة.
اذن ايها الاخوان التزوير صارت تهمة من الدرجة العشرين ويمكن التغاضي عنها.
فاصل مو طبيعي: خطفوا الزميلة افراح شوقي فقامت الدنيا ن فقد امر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية ثم اعقبه رئيس مجلس النواب ثم معظم الكتل السياسية ثم وزارة الداخلية ثم قيادة عمليات بغداد..ثم...ثم...
شنو القصة؟ لم تستنفروا حينما استشهد 294 صحفيا خلال الفترة الماضية ولم يتحرك احدكم ولو بتصريح اعرج فهل تعلمتم تكيلوا بمكالين ام انكم تعرفون المختطفين وتريد توريطهم مع كتلهم التي خلصت اوراقها وبات عزلها.
فاصل "قف لن ينجيك الهرب" فقرة كنّا نحفظها في الابتدائية ايام زمان ولكن يبدو انها عادت مع فوضى المرور في البصرة.
فقد سجلت 33 ألف غرامة بحق سائقي المركبات الذين ارتكبوا المخالفات في الطرق الخارجية والداخلية في القاطع الممتد من ناحية الدير جنوبا وحتى حدود ناحية العزير شمالا فضلا عن مناطق قضاء المدينة).وأضاف إن( الغرامات التي سجلت في القاطع بلغت 24864 غرامة آجلة و8500 غرامة فورية وتم حجز 57 دراجة نارية و12 سيارة مخالفة وغير مسجلة في لوائح مديرية المرور العامة.
فاصل رقم 2 مبكي: اجتاز كامل محمد مرحلة الشباب بعد ان حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع بتقدير جيد جدا ولأنه ليس مؤيدا للكتل السياسية "المحنطة" فلم يجد فرصته في التعيين ولم يجد امامه غير بيع الخضار في قضاء الحمزة التابع لمحافظة الديوانية.
حظكم طاح لو بعده يا خرفان السلطة.





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محمد الرديني

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - اين عورتكم ياحكومة