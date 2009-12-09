

حسين الجوهرى

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:11

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









نبش فى التاريخ:

حسين الجوهرى.

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التاريخ المسيحى. حروب صليبيه, حصلت ولكن ليس بالصوره اللى اتنقلت لنا عليها. محاكم تفتيش فى القرون الوسطى فى أوروبا وازدراء اديان برضه حصل. كل ده خد وقته وتم اصلاحه "من الداخل" وبرزت لنا فى النهايه مجتمعات آخر عظمه. حريات أفراد, دساتير ماتخرش الميه, فصل سلطات حقيقى, ابداع فى أنتاج وتطوير الادوات, قدرات متزايده على تلبية الأحتياجات, فنون على كل الاشكال والالوان.

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التاريخ الأسلامى. حروب وصراعات دمويه على السلطه من أول نشأة الدعوه, حصل. مفيش أنجاز واحد (على وجه الأطلاق) لا فى العلم ولا فى الفلسفه (فيما عدا 30 سنه فى بغداد فى اوائل الالفيه الماضيه بواسطة ناس اتهموا بالزندقه والألحاد وتم أغلاق جامعتهم وحرق كتبهم). مجموعات بشريه عايشه فى أمكنه مختلفه مفاهميهم (طول الوقت) ان ماضيهم كان ياما هنا ياما هناك. شعر ونثر وخطابه وكله كذب وعلى فاشوش. مفيش اشكال واحد حصل لأى مجموعه منهم فى اى مكان الا وكان ولاد الكلب الناس التانين الاشرار همه السبب. وصلنا للعصر الحاضر اللى الشمس طلعت فيه لقينا خيبه ما صابتش حد. نقول لهم "ياأخوانا كده حتضيعوا ونهايتكم قرّبت الا اذا عقلتوا وشلتوا الهباب اللى فى دماغكو وفهمتو الدنيا على حقيقتها زى بقية الناس".