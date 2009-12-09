

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:11

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









اخبرتك انك سترتجف قلت لك لكنك لم تتراجع وفضلت الفضول على الرحيل .رفعت احدى قدميها على الاريكة ساعدها حتى اعتدلت فى جلستها اطلقت زفره راحة ..تأملها لايزال ذلك الوجه يحمل بعض النضرة لاتزال التفاصيل القديمة قابعة فى مكان ما على قسماتها ..لسنوت احتفظ بصورتها خفية عن اعين الجميع كانت فتاة احلامه ..لم يخبر احد انه سرق العملات الفضية من ملابس ابيه بانتظام لاجل رؤيتها دائما فى تلك السينما القريبة ..وهو صغير اعتقد انها تستحق السرقة لاجلها ..كان ينصت لكلماتها يحفظها يخرج مرددا اياها حتى لاينسى..انها لاتعرف انه ترك وفاء لاجلها وانه احبها لاجلها ..لقسماتهما التى تتشابه فى عينيه ولكلماتهما المختلفة ترك ..قالت انا لست صورة من اللواتى تحتفظن باحداهن من مراهقت كيف اخترت مجهولا مثلك ..كيف فضلتك على من يمكن فتح بيت حقيقى ؟

يراقبها ويراقب الصغيرة وهى تبكى ترفع يدها الصغيرة نحوها بينما هى مشغولة فى هاتفها واوانيها ينهض يرفعها يضمها اليه تصمت ينصت لها لكلماتها الصغيرة

الان لم يعد عليه الاقتراب منها لو فعل لربما تأذت الصغيرة ،يعرف انه راحل قريبة لم يقترب احد من وهج النجمة الا ورحل هو من انصت لحياتها وكان شاهدها على من احترقوا منها ورحلواكانت تردد ولدت لعنة تأذت امى وهى تحضرنى وتركها ابى

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اقسمت ان اراه بعد ان رحل ،اخبرونى انه من قتل نفسه بالحقن ولكن انا اعرف انهم من جعلوا يفعلها عندما اخذوا كل الاماكن ولم يتركوا له ان يتنفس لم يجد بابا ليطرقه اخبروه ان لااحد سيذكره اخفوه عنه نحته كسروا اصابع يديه فلم تعد تحسن النحت اخبروه ان لاصوت له ترك لهم صوت ورحل.

كانت الامطار غاضبة تضرب على الارض بقسوة ارتجف من تحتها وانا اركض اتبعه ..اراه كانه يرقص فاتبع خطواته .

دفنوه ليلا فى مدينته حيث ولد جوار البحر تعثرت فى خطواتى وانا اسير وسط الاتربه حتى اصل لمقبره من دون شاهد ..كان هناك وحيدا لم يتذكره صاحب ..تذكرته انا وحدى..لااعرف كلماته لاافهم كل احرفها ولكن اعرف انها قوية لانه رحل بسببها..كان يحب الجمال يقول كل شىء جميل لكنهم افسدوه افسدوه عليهم ان يحاسبوا .

فى ذلك القبو تعرفت عليهم يتحدثون طيلة الليل على حساب الرجل الكبير ..اى رجل .خفت ان أسأل وان يجيب .. ذهبوا ..بقيت اوراقه منذ سنوات عرفت انها لاتزال محفوظة وجدها اخر بالصدفة لكنه قرر الاحتفاظ بها ..كان ذلك منذ سنوات عدة حينها كنت اجرى اولى احاديثى كان الكل يتحدث عن الجمال فاجبت بل الحب ..قالوا انها نبية الحب الجديدة ..كان حصولى على لقب يعنى عملا دائم ومال ..ليس عليه ان اقلق من جوع وليس عليه ان اتدرب احدهم من جديد..اتذكره يسألنى لما اخرج من الرجل الثانى يمكننى ان اعيش معه هنا حيث القبو وساحصل على ما احتاج..الم اقل انه الحب ؟ صرخ غاضبا خفت ركضت..كلاهما جميل هو والثانى ايضا خفت ان اخبره بذلك ..

خفت ان اخبره انه لايكفى .كان مزاجيا ومعتل طيلة الوقت ..يصرخ لان لااحد يقدر الجمال الذى يصنع بما يجنى السماسرة المال ..اخبرنى كيف طرد شقيقه الاكبر عندما عرض عليه وظيفة ثابتة باحدى الشركات ..لقد سخر من فنى اتعلمين سارحل من هنا ولن اعود ابدا ..

الى اين؟

ايطاليا صدقينى هناك سيقدرون ما اصنع وساحصل على المال سأتين للعيش معى هناك يمكن الرقص دون خوف

هناك؟!

نعم ما بك اهناك يخيفك بقدر هنا؟!

لاادرى هناك تعلمت كيف اعيش هنا

انا احبك صدقينى



هل صدقته؟

لم اتعلم ان اصدق فالكل يرحل اخيرا لكنه كان صادق اراد الرحيل لاادرى من بدل رايه؟ من ابقاءه لاجل حدفه؟ لكنه رفض الرحيل ..هل يشعر الان بما حدث لمنحوتاته هل يعلم انهم حطموها ولم يبقوا على شىء منها هل يبكى هل يشعر بالحزن ؟ام بالرضى بالهدوء يراقب فحسب من بعيد اه لو يخبرنى احد كيف يفعل الان؟

ظل البيت على حاله ،هذا ما نجامن يدهم ،اراقب تلك الشجرة عمرها من عمر هذا البيت ،تسلقت جدرانه نوافذه كانت فى كل مكان تحميه .كان الجمال فى كل مكان لكنه رحل الان ..الشجرة حزينة اسمع صوت حشرات تتجول ..الصدأ يملىء المكان.

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قال لى اتعلمين انها كانت هناك معهظ اليست شقيقتك الا تعرفيها الان ؟اليس هذا من تدافعين عنه؟ قتله عشقه.

ارتجفت من عليه ان اصدق الان؟!