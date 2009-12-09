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توالي الليل!!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 04:32
المحور: الادب والفن
    


لَوَن تعرف رفيف الروح
من تخفك بالمحنّه
جا عذريت
بس العذر
أدري يندل الدرب
ونته عمرك
لا عذرت
اولا دريت!!
ونته تدري اشكد عذرتك
وانا أدري ..
موش انا ..
بس مو بيدي
عشكتك..ونته ما ادري
تدري؟!
بس انا أحلفلك
دربت ..!
انا تالي العمر
عمر ..
مر مثل دخان الجكاير
اوتنشدني ! وكلّك
دورت كل محطات العمر
مثل عشكك
ما لكيت ..!!!!
اخ لو كلبي ينطيني
اولوٓن روحي ترضى
جا عكدتً الخيط
اعلا شباج الحمزه
ابواحزامين
يمكن ! عليك
اودعيت ....!!

27 .. ك1 .. 2016





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طالب الجليلي

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