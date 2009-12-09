

هيثم بن محمد شطورو

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 04:09

المحور: المجتمع المدني









ربما يكون المسرح الروماني هو الحل لمشكلة الإرهابيـين التونسيـين المزمع إعادتهم.. سيكون مصيرهم شبيها بمصير المصارعين في المسارح الرومانية.. تقاتل حتى الموت.. قرع للرؤوس بالفئوس و بقر للبطون بالسيوف و أمعاؤه تتدلى أمامه في لحظات رعب قصوى في حمئة و فوران شديد و عيناه زائغتان في مشهد جحيمي يغطي الأرض و السماء و كل الوجوه المجهولة.. دماء تنفر كالنوافير من الأنوف و الحناجر و الصدور و رقصات القتل و بعض فنون الإخراج الدموي التي تجعل من القتل رقصة فرعونية صاخبة و مهولة و تحيل إلى سكينة في النفس مخدرة..

جمهور الإرهابيين المتبقي من حلبات الصراع الدموية.. سيكتشف بالواقع و الملموس عبثية القتل بعدما يتشبعون بمنظر الدماء. لكن ليس لأحد بقادر على ضمان الموت الكلي لرغبة سفك الدماء..

يتلمسون أمامهم بكل وضوح أن المسالة في جوهرها إرادة قتل و توحش و ليست إرادة احتكام إلى الله و شريعته و محاربة الطاغوت و غيرها من الكليشيهات الوهابية التي استخدمت بكثافة عبر الشيوخ الزائرين لتونس في فترة حكم حركة النهضة الاخوانية الإسلامية، أو خطباء المساجد النهضاويين ساعتها، اللذين أوثقوا الرباط بين الإسلام الحق و بين سفك الدماء في سوريا و محاربة الطاغوت. فما علاقة العائلات السورية التي تم طردها من منازلها و افتكاك أملاكها أو إرهابها لتهرب من بيوتها بمحاربة الطاغوت؟ و الطاغوت أساسا بالنسبة لمن؟ لعوائل الخليج و إسرائيل و أمريكا و أوربا الحقيرة المنافقة و الرجعيات الإسلامية المنضوية في مشاريعها الاستعمارية أم الاستبداد و الدكتاتورية و التفقير و الطبقية الاقتصادية الاجتماعية المجحفة؟؟

لأحدهم ( يعتـقد أن الرب يحارب المفسدين في الأرض المتاجرين بدينه)، أن يتمنى سقوط الطائرات التي ستطير بالإرهابيـين من تركيا في البحر.. أوه.. هل لا تصيب مصائب الطيران إلا الفنانين الروسيـين المفعـمين بالحياة؟

المسرح الروماني له دلالة تاريخية و رمزية كبرى. تاريخيا انه انبثـق في عمق الشخصية التونسية المسرحية التي تعتـقد في الحياة مجرد لعب ادوار في عـمقها. الدلالة الرمزية الهامة هو تراوح المسرح الروماني بين الإخراج و العرض و ابتهاج الجمهور و بين العروض الحقيقية في ذاتها. صراع و تـقاتـل حقيقي و دماء و موت حقيقي و انبعاث بهجة و سكينة حقيقية في السيكولوجية الجماهيرية العامة. فالعرض لا ينتهي بحكم امتداده بالكلمات الواصفة له بعده..

هذا المسرح الواقعي هو الشارع. القـتل الرمزي بما أن البشرية ارتـقـت إلى عصر الرمز و الوجود الافتراضي و التوجه نحو تـقـاتـل الإرادات و الأفكار و الرموز بدل التـقاتـل الدموي الجسداني..

تونس أثبتـت منذ اللحظة الانفجارية للثورة أنها توغلت مباشرة في ما بعد الحداثة بحيث تجاوزت أوربا نفـسها التي لا تـزال متراوحة بين الحداثة و ما بعد الحداثة.

المسرح الروماني الرمزي هو احتلال الشوارع و ضجيجها و شعاراتها القاتلة للإرهاب الإسلامي و الواضعة حجم المسئوليات التاريخية و المعلنة للتاريخ بهجة التـقـدمية العظمى التي تجر حتما جل الإرهابيـين الإسلاميـين الذين لم يـبرحوا تونس كذلك و اللذين أبهجتهم أخبار سقوط الطائرة الروسية.

إنها الحرب بين المستـقبل بما هو حياة و الماضي الجثة المتعفنة الذي أرادوه أن يغطي على الماضي النبيل الذي لا يزال حيا..

يجب أن تـقـرع الحناجر حتى يعلو صداها إلى القمر. يجب أن يعلم الإرهابيون أنهم ملعونين إلى يوم الدين. يجب أن تكتسح الجداريات الفنية الجميلة الحرة الشوارع. يجب أن تـتـأنـق الأنـثى التونسية أكثر فأكثر فهي رمز الحياة الحي في وجه الموت.. الحياة بما هي حرية و كرامة إنسانية.. الموت بما هو إرهاب و تغيـيب للإنسان بحريته و كرامته و وجوده بما هو حي واقعي و رمزي..

نحاربهم بالرمز كمجتمع مدني عقلاني متوازن. نطردهم من بلادنا و أرضنا.. نطردهم أساسا كوجود رمزي و واقعي..

المهم أن جزءا هاما من التونسيـين يرفضون عودة الإرهابيـين و يرفضون الإرهاب الإسلامي الذي لا يزال يعـشش في كثير من العـقول التي تعيش بينـنا..المسرح التونسي في الشارع هو الذي سيعلن الهوية الحقيقية لتونس في العالم. تونس ليست إرهابية بل ثورية حرة تعشق الحياة و قافـزة إلى ما بعد الحداثة. الساحات و الشوارع و الأغاني و المواقف المسرحية و الخطب الثورية و الحوارات الجماعية و الشعارات المزلزلة التي من شانها قـتل الإرهاب و سفك دمائه في الساحات رمزيا..اخرجوا جميع ما لديكم من ألوان لتكتسح الجداريات الجدران.. جداريات الشعب الفنان الواهب للحياة و ليس الموت.. ساعتها ربما لن يعود الإرهابيون و إن عادوا..