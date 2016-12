محمود سلامة محمود الهايشة

• "هانز كريستيان أندرسون": أفضل من كتب للأطفال.

• تغذية الحيوان - Animal Nutrition

• مركز البحوث الزراعية - Agriculture Research Center

• الانتقاء الجنسي sexual selection

• تلوث البيئة Environmental Pollution

• جودة الأعلاف Feed quality

• الفكر الفلسفي philosophical thought

• المستقبليات futures

• التمثيل الغذائي Metabolism

• رعاية الحيوان Animal Care

• الطب البيطري Veterinary Medicine

• الحمل والولادة في الأبقار pregnancy and childbirth in cattle

• البرسيم المصري Egyptian clover

• تغذية الأرانب feeding rabbits

• المخلفات الزراعية agricultural waste

• الأواني المستطرقة

• أمراض الإبل camel diseases

• تطعيم الدواجن poultry vaccination

• قصة قصيرة مثيرة للاهتمام interesting short story

• تبسيط العلوم للأطفال simplify the science for kids

• كتاب إلكتروني في تربية ورعاية الأرانب، تأليف أ.د. حسين عبدالحي قاعود "الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة".

• بدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية في 31 مايو 1934بالإتفاق مع شركة ماركوني.

دور الأسرة في إعداد القائد الصغير

صفحة الباحث/ محمود سلامة الهايشة، على موقع أكاديمي



• عبير ناصف: مقال بشأن ما أثير مؤخرا عن التعديلات الاخيرة بقانون الاحوال الشخصية، جريدة الجمهورية ، العدد (23007)، الجمعة 23 ديسمبر 2016 .

آخر صيحة .. بذور المورينجا تقضي علي سموم محصول الأرز



• حضور ومتابعة المؤتمر التعريفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتوقيع بروتوكول التعاون بينها وبين مؤسسة الإبداع للتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني (ite)، بقاعة المؤتمرات بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، مساء الخميس 22 ديسمبر 2016.

اكلات شعبية اليوم بحلايب وشلاتين

كتب: محمود سلامة الهايشة:

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع " جهاز شئون القبائل" ووزارة الثقافة من أجل مصر برئاسة علاء فاضل بدأت اليوم الجمعة السادس عشر من ديسمبر الجاري بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور " امل جمال " " ادارة الفتاة" برئاسة آمال حسن علي مدير ادارة الفتاة و هيئة قصور الثقافة برئاسة دكتور سيد خطاب الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتور " حنان موسي" ومحمية جبل علبة بدأ التحضير اولا في التاسعة والنصف صباحا "لكل ما يلزم من أدوات الطبخ وتعريف فتيات الشلاتين بها" بوجود كل من "اللواء/ وجيه محمد المأمون رئيس منطقة شلاتين، وأشرف سالم مدير محمية جبل علبة، وعلاء فاضل رئيس مجلس امناء من اجل مصر، و دكتورة/ حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، و ضياء عبدالرازق مدير قصر ثقافة الشلاتين.

ورشة تصنيع الكشري المصري من الظهر مع المدربات " ميرفت حامد وآمال حسن " بالتوازي مع ورشة تصنيع الجلود للمدربة "منال الخولي"؛ وقد قدم اللواء وجيه محمد المأمون رئيس مدينة الشلاتين الشكر لكل المشاركين من مدربين ومتدربات ومؤسسات وهيئات وقال إنه عمل ممتاز اشكركم عليه والحرص علي عدم تضييع الدقيقة وتبادل الثقافات حيث أنه في الشلاتين ثقافة معينة فرح انهم سيتعلمون الجديد من مجموعة العمل المتواجدة واتمني تكرار الزيارة وعمل مثل هذه الورش واشاد بعدد الفتيات في اليوم الأول 104 فتاة واشاد بمدى الذكاء وقدرتهم علي الاستيعاب، كما صرح أن الشلاتين يوجد بها العديد من المناطق منها سفاري ومحمية جبل علبة ومحمية أبرق وان الجبال هنا مليئة بالثروات المعدنية كالذهب وايضا جبال بودرة التلج .

كما ذكرت د. " حنان موسي " أن هدفنا الصالح والعام وسوف نعمل للصالح العام وكل ما يتمناه أهالي الشلاتين لتطويرهم في مختلف المجالات. ايضا اكد علاء فاضل رئيس مجلس امناء المؤسسة اننا في منتهي السعادة لرسم البسمة علي وجوه اهالينا في شلاتين. تلاحظ تجاوب شديد من الفتيات وتعطش للتطوير والتعليم المستمر حيث تعاونوا اليوم مع المدربات بأيديهم لعمل الكشري المصري والبصارة والمصقعة صرحت بذلك "رباب عبدالعليم" مدير ادارة العلاقات العامة لمؤسسة من أجل مصر.



يونس على أحمد: تحليل و قياس الرفاهية و علاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدينة كركوك لسنة 2009 ، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 83، 2010، صفحات 278-307. https://www.researchgate.net/publication/311697897_thlyl_w_qyas_alrfahyt_w_laqtha_bdalt_twzy_aldkhl_fy_mdynt_krkwk_lsnt_2009

صرارمة عبد الوحيد: تدخل الدولة في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق.. مداه وحدوده، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2006/2007.

المطربة الموهوبة سارة شوكت

شجرة نظافة البيئة [قصة قصيرة]، بقلم/محمود سلامة الهايشة، مجلة دواجن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيروت – لبنان، العدد 218، ص 16، مارس/إبريل 2011.

A cleaner environment Tree [short story], By / Mahmoud Salama El-Haysha, Journal of Poultry Middle East and North Africa, Beirut - Lebanon, No. 218, p. 16, March / April 2011.

https://www.researchgate.net/publication/311706665_A_cleaner_environment_Tree

• خالد حسان الخولي، طارق سليمان توفيق: الموسوعة العلمية في تربية الأرانب، شركة تاما فايف للإعلام الدولي، القاهرة، مصر، 2009.

• خالد حسان الخولي، طارق سليمان توفيق: "دليلك في تربية الأرانب"، ضمن سلسلة اخترنا للفلاح، الصادرة عن مجلس الإعلامي الريفي، وزارة الزراعة، القاهرة، مصر، عدد فبراير 2012.

صدق بعد حين Believe it after a while

محمود سلامة الهايشة: "صدق بعد حين" (قصة قصيرة)، أخبار الأدب، صادرة عن دار أخبار اليوم، القاهرة، العدد (1148)، الأحد 10 شوال 1436هـ- 26 يوليو 2015م، ص 30.

Mahmoud Salama El-Haysha: "Believe it after a while" (short story), Akhbar Al-Adab, issued by Dar Akhbar Al Youm, Cairo, Issue (1148), Sunday 26 July, 2015, p. 30.

https://www.researchgate.net/publication/311716061_sdq_bd_hyn_Believe_it_after_a_while

نادي أدب قصر ثقافة المنصورة.. الأحد 18 ديسمبر 2016

قصيدة استميشن Astamishn للشاعر حسام العقدة Hosam ElOkda

نستمع لقصيدة استميشن Astamishn للشاعر حسام العقدة Hosam ElOkda، ألقى بها خلال لقاء نادى أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، مساء الأحد 18 ديسمبر 2016، اليوم العالمي للغة العربية، وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي.

#محمود_سلامة_الهايشة ؛ #حسام_العقدة ؛ #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

قصيدة استميشن Astamishn للشاعر حسام العقدة Hosam ElOkda



قصيدة كان ياما كان للشاعر حسن أبوعرب البهلول

نستمع لقصيدة "كان ياما كان" للشاعر حسن أبوعرب البهلول، ألقى بها خلال لقاء نادى أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، مساء الأحد 18 ديسمبر 2016، اليوم العالمي للغة العربية، وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي.

#محمود_سلامة_الهايشة ؛ #حسن_أبوعرب ؛ #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة ؛ #الشعر_المصري ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

قصيدة كان ياما كان للشاعر حسن أبوعرب البهلول



قصيدة قيامة للشاعر أحمد خميس غلوش

نستمع لقصيدة "قيامة" للشاعر أحمد خميس غلوش، ألقى بها خلال لقاء نادى أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، مساء الأحد 18 ديسمبر 2016، اليوم العالمي للغة العربية، وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي.

#محمود_سلامة_الهايشة ؛ #أحمد_خميس_غلوش ؛ #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة ؛ #الشعر_المصري ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

قصيدة قيامة للشاعر أحمد خميس غلوش



قصيدة مال للجمال للشاعر عبدالرحمن محمود حمزة

نستمع لقصيدة "مال للجمال" للشاعر عبدالرحمن محمود حمزة، ألقى بها خلال لقاء نادى أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، مساء الأحد 18 ديسمبر 2016، اليوم العالمي للغة العربية، وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي.

#محمود_سلامة_الهايشة ؛ #عبدالرحمن_محمود_حمزة ؛ #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة ؛ #الشعر_المصري ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

قصيدة مال للجمال للشاعر عبدالرحمن محمود حمزة

قصيدة الهلال والصليب للشاعر إبراهيم النفيلي

نستمع لقصيدة "الهلال والصليب" للشاعر إبراهيم النفيلي، ألقى بها خلال لقاء نادى أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، مساء الأحد 18 ديسمبر 2016، اليوم العالمي للغة العربية، وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي (elhaisha@gmail.com).

وقد أنشد تلك القصيدة بمناسبة الحادث الإرهابي المؤسف الذي حدث في الكنيسة البطرسية بالعباسية، بالقاهرة، بجوار الكاتدرائية المرقسية، صباح يوم الأحد 11 ديسمبر 2016.

#محمود_سلامة_الهايشة ؛ #إبراهيم_النفيلي ؛ #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة ؛ #الشعر_المصري ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

قصيدة الهلال والصليب للشاعر إبراهيم النفيلي



قصيدة يقولون الوليدة جاهلية للشاعر السيد الخياري

نستمع لقصيدة باللغة العربية الفصحى بعنوان "يقولون الوليدة جاهلية" للشاعر السيد الخياري، ألقى بها خلال لقاء نادى أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، مساء الأحد 18 ديسمبر 2016، وهو اليوم العالمي للغة العربية، وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي.

#محمود_سلامة_الهايشة ؛ #السيد_الخياري ؛ #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة ؛ #الشعر_المصري ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

قصيدة يقولون الوليدة جاهلية للشاعر السيد الخياري



محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو.. الأحد 18 ديسمبر 2016

صور من داخل محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو - دمياط، التابعة لمعهد بحوث الانتاج الحيواني - مركز البحوث الزراعية، صباح الأحد 18 ديسمبر 2016

https://www.facebook.com/pg/elhaysha/photos/?tab=album&album_id=1472753202749841

زيارة إدارة معهد بحوث الإنتاج الحيواني لمحطة السرو، الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

في اطار زياراته الميدانية الي محطات معهد بحوث الانتاج الحيواني للوقوف علي طبيعة العمل ومحاولة حل المشاكل علي ارض الواقع قام اليوم الاستاذ الدكتور/علاء الطحان مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، والاستاذة الدكتورة/ نسرين سليم وكيلة المعهد للإنتاج وكذلك الاستاذ الدكتور/ كامل رئيس قسم الطيور المائية والارانب بزيارة الي محطة بحوث الانتاج الحيواني بالسرو وتفقد سيادته افرع المحطة واشاد بجهود العاملين فيها.

https://www.facebook.com/mahmoud.elhaysha/media_set?set=a.10154391398878621.1073742050.701803620&type=3

محمود سلامة الهايشة: حتى ننقذ أبناءنا من سلبيات المشاهدة التليفزيونية، صحيفة اليوم السابع، القاهرة، الخميس 14 أغسطس 2014.

Mahmoud Salama El-Haysha: Up to save our children from the negative aspects of television viewing, the newspaper on the seventh day (alyawm alssabie), Cairo, Thursday, August 14, 2014

Mahmoud Salama El-Haysha: Up to save our children from the negative aspects of television viewing, the newspaper on the seventh day (alyawm alssabie), Cairo, Thursday, August 14, 2014

أنا وأرانب ال فيلاين بمزرعة راشد

I "Mahmoud Salama El-Haysha", rabbits Vilayn "V Line" the farm Rashid

#راشد_نصر_راشد

#محمود_سلامة_الهايشة

أنا وأرانب ال فيلاين بمزرعة راشد

I "Mahmoud Salama El-Haysha", rabbits Vilayn "V Line" the farm Rashid

قصة القصيرة ( سؤال ) بقلم القاص/ محمود قنديل

يسألني فتاكِ التائه في ميادين كلماتكِ عن أوراق فقدها ، ودفاتر نسيها ، فأعود إلى أعوامي الأولي ، فأرى محارق تُنْصَب ، ومخالب تُنْشَب ، وأدخنة تتصاعد .

والفتى يسأل ، والجواب في الصدور والحناجر ، وعلى الشفاه ، وفوق الألسنة .

والفتى يخجل كلما رآكِ في الماء أو الهواء أو بين كلمات الكتب .

- مقصرون .

- سهلة هي الحروف المأمولة .

- مجرمون .

- يسيرة هي الأقوال المهجورة .

- مغيرون .

- ساقطة هي الأختام المزعومة .

ويخرج انفعالك النابع من طيب نفس ، وصفاء روح ، ليصافح الأيادي ، ويعانق القلوب ، ويسامر الرؤى ، ويجيب الفتى عن سؤاله الحائر .

بقلم الروائي/ محمود قنديل

تحليل القصة بقلم / محمود سلامة الهايشة:

- العنوان مكون من كلمة واحدة، سؤال

- عدد كلمات القصة (107) كلمة.

- حوارية ذاتية، الحوار النفس بالنفس.

- جملها قصيرة خاطفة، أقرب ما تكون لجمل قصيدة النثر الموزونة.

- تبدأ بالفعل " يسألني" وتنتهي " سؤاله الحائر".



كيف تعرف أن أرنبك بصحة جيدة وسليم؟!



لمعرفة العلامات الصحية على الأرنب؟.. مع المهندس/ راشد نصر راشد

مدير مؤسسة راشد لمشروعات الأرانب

بمحافظة الدقهلية – جمهورية مصر العربية

ت محمول: 01005787959



تصوير ومونتاج: محمود سلامة الهايشة

elhaisha@gmail.com

#العلامات_الصحية_للأرانب ؛ #الأرنب_السليم ؛ #رعاية_الأرانب ؛ #تربية_الأرانب ؛ #مؤسسة_راشد_للأرانب ؛ #راشد_نصر_راشد ؛ #محمود_سلامة_الهايشة

كيف تعرف أن أرنبك بصحة جيدة وسليم؟!

برضاك .. أداء المطربة سارة شوكت

#برضاك

#سارة_شوكت

#المنصورة_2016

برضاك .. أداء المطربة سارة شوكت

Editor: Mahmoud Salama El-Haysha

https://www.youtube.com/watch?v=WHh6ASgtt_E&feature=youtu.be

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمنصورة

كتب: محمود سلامة الهايشة – المنصورة:

بدعوة من مؤسسة الإبداع للتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني (ite)، نظمت لقاءا تعريفيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بقاعة المؤتمرات بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، مساء الخميس 22 ديسمبر 2016، وذلك بمناسبة توقيع برتوكول تعاون شامل بين مؤسسة الإبداع والأكاديمية العربية لاستضافة الأكاديمية بحيث يكون لها فرعاً جديدا يضاف لفروعها الموجودة بالإسكندرية وبورسعيد والقاهرة والوادي الجديد بجمهورية مصر العربية، وبعد فرع عجمان بالإمارات العربية المتحدة وفرع اللاذقية بالجمهورية العربية السورية.

قام بشرح مميزات البرامج التعليمية والتدريبية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتدريب المهني المتخصص الأستاذ الدكتور/ محمد علي – نائب رئيس الأكاديمية ورئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد ومستشار وزير النقل، وقد أجاب على كافة الأسئلة التي طرحت من السادة الحضور.

كما تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن الأكاديمية ونشاطاتها وفروعها وكلياتها، بدأ بكلمة أ.د. إسماعيل عبدالغفار – رئيس الأكاديمية ، والفيلم من إنتاج وإخراج مركز القمة السماوية التابع للأكاديمية العربية.

https://www.facebook.com/mahmoud.elhaysha/media_set?set=a.10154398081153621&type=3

نهرو أبو الخير والعمل التطوعي

تصوير ومونتاج الفنان المصور/ أحمد العقاد "عقاد المنصورة":

كلمة المفكر السياسي والاقتصادي المصري "نهرو أبو الخير"، خلال مشاركته في مؤتمر العمل التطوعي، والذي أقيم بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، ظهر يوم الخميس 22 ديسمبر 2016.

وجاءت المداخلة تحت عنوان "مصر تستطيع ولكن علينا التنفيذ" ، جاء المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين الدى اقامه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية مع مكتبة مصر العامة برعاية مديرة المكتبة أ/ أمنية سعد الدين ود/محمد ربيع ناصر رئيس أكاديمية الدلتا ، وحضور عدد كبير من قادة الجمعيات الاهلية بالدقهلية، دارت الاحتفالية كالآتي: الترحيب بالسادة المتواجدين، عرض إنجازات رابطة الاخصائيين الاجتماعيين والاعمال الخيرية لهم، عرض طلاب الخدمة الاجتماعية لأعمالهم التطوعية بالدقهلية، وعرض كلمات لجميع القادة الحاضرين وكيفية المساهمة بنهضة بلدنا المحبوبة مصر.

#نهرو_أبوالخير ؛ #العمل_التطوعي ؛ #اليوم_العالمي_للمتطوعين ؛ #أحمد_العقاد ؛ #محمود_سلامة_الهايشة ؛ #قمة_المعرفة ؛ #مشروع_مفكر

https://www.youtube.com/watch?v=DR5V0VkHIXc&feature=youtu.be



# نهرو محمود ابو الخير.. الكلمة امانة في عنق المثقف:

https://www.youtube.com/watch?v=D8ITeoCiqNg



قصيدة الحقيقة للشاعرة رشا الفوال

ألقت الشاعرة/ رشا الفوال بقصيدتها "الحقيقة"، من ديوانها "ألف حيلة وحيلة" الصادر عام 2015، خلال احتفال اتحاد كُتاب مصر فرع الدقهلية ودمياط بالشاعر الكبير/ علي عبدالعزيز، وذلك يوم 24 ديسمبر 2015.

#رشا_الفوال ؛ #قصيدة_الحقيقة ؛ #محمود_سلامة_الهايشة ؛ #قمة_المعرفة

https://www.youtube.com/watch?v=FURs5TIYwBQ&feature=youtu.be

الشاعر السيد الخياري .. الأحد 4 ديسمبر 2016

ألقى الشاعر الكبير/ السيد الخياري بإحدى قصائده الشعرية، خلال اللقاء الأسبوعي لنادي أدب قصر ثقافة المنصورة مساء الأحد 4 ديسمبر 2016، برئاسة الشاعر الكبير/ #فتحي_البريشي، الاحتفال والاحتفاء باللغة العربية مع بداية شهر ديسمبر، وذلك خلال حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية والذي حددته الأمم المتحدة، وهو يوم 18 ديسمبر من كل عام، وقد أدار الورشة الشعرية واللقاء الثقافي الأديب/ #محمود_سلامة_الهايشة (سكرتير نادي أدب قصر ثقافة المنصورة).

يوجد باللغة العربية 34 صوتا وليس 28 كما يظن البعض، فبها 28 حرفاً بالإضافة إلى 6 حركات يصبح إجمالي الأصوات باللغة العربية 34 صوتاً. كما تناول الحاضرون قضية الطباعة للكتب المختلفة بدون رقابة لغوية أو مراجعة إملائية حفاظا على اللغة العربية.

وكان ضيوف شرف هذه الأمسية الأستاذ/ إيهاب ماهر إبراهيم – أمين عام حزب مصر القومي بالدقهلية، ورئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام، ورئيس مجلس إدارة البركة للتنمية وحقوق الإنسان، ومدير الإعلام بمصر للتسويق التجاري والبحث والتطوير. وكذلك السيد المستشار/ جمال إسماعيل – رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي على مستوى الجمهورية، بالإضافة للشاعرين الكبيرين أحمد زهان السعيد "قصيدة أنا ثائرة" و عطا جبر "قصيدة الله أكبر".

كما حضر العديد من أعضاء النادي العاملين والمنتسبين، السيد الخياري "قصيدة الكتاب"، محب أيمن محب "أنا القلب"، أحمد محسن الحديدي "فلا حبذا"، هشام الألفي، إبراهيم النفيلي، فريد المصري، خالد عبدالنبي "سمع همس"، عبدالرحمن محمود حمزة، عبدالحكيم إبراهيم، محمود حسني "آخر بنت حلوة"، عوض محمد السيد، علاء الدين محمد البسيوني، القاص والروائي/ إبراهيم عبدالباسط "عضو مجلس إدارة النادي"، ... وآخرون.

https://www.youtube.com/watch?v=zSurM4VsA1c&feature=youtu.be

أيقونات الإدراك ..كتاب جديد للكاتب والباحث محمود الهايشة

صدر مؤخراً عن دار الإسلام للطباعة والنشر، الطبعة الاولى 2016 من كتاب "أيقونات الإدراك" للكاتب والباحث محمود سلامة الهايشة، ويعد هذا الكتاب هو العاشر للمؤلف، منها خمسة كتب علمية، وخمسة في مجال الأدب والعلوم الإنسانية، وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات الصحفية والدراسات والآراء في كافة نواحي الحياة الأدبية والاجتماعية والعلمية، فهو عبارة عن "أوراق ثقافية أدبية بنكهة علمية.. قراءة ميكروسكوبية فلسفية للواقع وما ورائه"؛ ولوحة الغلاف للفنان التشكيلي الكبير حمدي الزيني.

وقد صدر له؛ أولا: في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية: (1) كتاب "1-2-3 (123)!! حكايات علمية للطلائع"، العام 2015، دار الإسلام للطباعة والنشر، المنصورة، مصر. (2) كتاب "سطور من صفحات الزمن اللي فات"، العام 2015، دار الإسلام للطباعة والنشر. (3) كتاب "الأدب الجميل بين الفهم والتفسير.. دراسات وقراءات نقدية"، العام 2013، مؤسسة مبدعون، دار الإسلام للطباعة والنشر. (4) كتاب (إنها حبيبة!!.. مجموعة قصص قصيرة)، العام 2010، سلسلة أدب الجماهير، دار الإسلام للطباعة والنشر. ثانياً: في مجال العلوم الزراعية: (1) كتاب (إنتاج ورعاية الجاموس في العراق والمنطقة العربية)، العام 2008؛ الناشر: جامعة ذي قار -العراق، رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق "المكتبة الوطنية" ببغداد 362/2008. (2) كتاب (تفريخ بيض الطيور الداجنة)، العام 2007؛ دار الإسلام للطباعة والنشر. (3) كتاب (تربية ورعاية الدواجن والأرانب تحت ظروف الإجهاد الحراري)، العام 2006؛ دار الإسلام للطباعة والنشر. (4) كتاب (تكنولوجيا حفظ الأعلاف الخضراء.. السيلاج)، العام 2006، دار الإسلام للطباعة والنشر. (5) كتاب (إنتاج وتصنيع الألبان في الوطن العربي)، العام 2005، مكتبة الدار العلمية، 19 ش 26 يوليو – وسط البلد- القاهرة، مصر.

والمؤلف عضو عامل بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة؛ عضو عامل بأتيلييه المنصورة للفنون والثقافة؛ عضو مجلس إدارة جمعية ثقافة الطفل بالدقهلية؛ عضو مجلس أمناء قصر ثقافة الطفل بالمنصورة؛ عضو جمعية رواد قصر ثقافة المنصورة؛ عضو مختبر سرديات المنصورة؛ ومشرف نادي علوم طفل المنصورة.

perception icons .. book by Mahmoud Salama El-Haysha

You cannot live among the people, without grasping the art of communication 50% of the change happens when you realize that you have a problem in communicating with the outside world, and perception have completed 50% of the solution to the problem Perception here is similar to diagnose the disease correctly by the doctor, So be a doctor yourself, take your medicine properly at the right time, Age is short and fast life more constraints and problems in this time has no-limit-s !!



Often blind us to see details about the bigger picture and trees -dir-ectly in front of us to recognize the woods surrounding it, the daily distract us from identifying historical.

Thinking + work = human being exists

Thinking + = man without a job does not exist

Do not think about + = work like beasts.

this book

A package of articles, studies and view, in all that surrounds us, events and places and things and people, I wrote a philosophical way scientific, literary flavor collected to live !!

Researchgate: perception icons .. book by Mahmoud Salama El-Haysha: https://www.researchgate.net/publication/304148699_perception_icons_book_by_Mahmoud_Salama_El-Haysha



Academia: perception icons .. book by Mahmoud Salama El-Haysha: https://www.academia.edu/30598915/perception_icons_.._book_by_Mahmoud_Salama_El-Haysha.pdf



بتسأل ليه عليا .. أداء المطربة سارة شوكت

نستمع لأغنية "بتسأل ليه عليا" .. أداء المطربة #سارة_شوكت

#المنصورة_2016

Editor: Mahmoud Salama El-Haysha elhaisha@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=nYYBlTvVUEk&feature=youtu.be

د.شعبان عرفات: اللغة العربية كمال وجمال.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة

ضمن احتفالات الثقافة باليوم العالمي للغة العربية، أقام نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، محاضرة بعنوان "اللغة العربية كمال وجمال"، أعدها وألقاها أ.د. شعبان عرفات – أستاذ الأدب العربي الحديث بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنصورة، علما بأن الدكتور شعبان عرفات هو عضو مؤسس لنادي أدب قصر ثقافة المنصورة منذ عام 1977، وذلك في السادسة مساء الأحد 25 ديسمبر 2016 واستمر اللقاء حتى التاسعة مساء وسط حضور كوكبة من الأدباء والشعراء والنقاد كان على رأسهم الأستاذ الدكتور/ علي الغريب – أستاذ الأدب الأندلسي ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنصورة .

أقيمت الندوة تحت رعاية د.سيد خطاب – رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د.إيهاب الزهري – رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وتحت ريادة أ. أسامة حمدي- مدير عام قصر ثقافة المنصورة. وقد أدار الأمسية الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير نادي أدب قصر ثقافة المنصورة.

مازال للتغطية والصور والحديث عن هذه الندوة بقية..؛

https://www.facebook.com/mahmoud.elhaysha/media_set?set=a.10154408206968621.1073742055.701803620&type=3

السيرة الذاتية للدكتور شعبان عرفات: http://artsfac.mans.edu.eg/images/files/drshaabancv.pdf

Book scientific tales 1-2-3 "123" !! Writer Mahmoud Salama El-Haysha

Newly issued by the Association of Child Culture Dakahlia, in collaboration with Child Culture Palace in Mansoura, headed by Sameh Attrose, the first edition, from the book "1 - 2 - 3 (123)!! .. Tales science for children", writer Mahmoud Salama El-Haysha, the book is the fifth in a series spinning girls for boys and girls, which is edited by writer Fouad Hijazi.

Cover plate and some of the internal graphics that accompany the stories of the book quill artist Hosni Ghazi, was reviewed and linguistically well known.

Mahmoud Salama El-Haysha, is a researcher Agricultural Research Center, Central minutes of the General Authority for Cultural Palaces, Musharraf club kid Mansoura Sciences, member of the Board of Trustees of the Children s Palace culture in Mansoura, a member of the Governing Council of Child Culture Association in Dakahlia, a member of laboratory narratives Mansoura, member of the Literature Club Palace of Culture Mansoura and secretary of the club for the Council session administration 2016-2018, and member of Mansoura Atelier of the Arts and culture.

L.S.B.N: 978-977-732-371-0

كتاب حكايات علمية 1-2-3 "123"!! للأديب محمود سلامة الهايشة

صدرت حديثا عن جمعية ثقافة الطفل بالدقهلية، بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، برئاسة سامح العطروزي، الطبعة الأولى، من كتاب "1 - 2 - 3 (123)..حكايات علمية للأطفال"، للأديب محمود سلامة الهايشة، والكتاب هو الخامس ضمن سلسلة غزل البنات للبنين والبنات، والتي يرأس تحريرها الأديب فؤاد حجازي.

لوحة الغلاف وبعض من الرسومات الداخلية المرافقة للقصص بالكتاب بريشة الفنان محمد حسني غازي، وراجعه لغويا حسن معروف.

محمود سلامة الهايشة، هو باحث بمركز البحوث الزراعية، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مشرف نادي علوم طفل المنصورة، عضو مجلس أمناء قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، عضو مجلس إدارة جمعية ثقافة الطفل بالدقهلية، عضو مختبر سرديات المنصورة، عضو نادي أدب قصر ثقافة المنصورة وسكرتير النادي لدورة مجلس الإدارة 2016-2018، وعضو أتيلييه المنصورة للفنون والثقافة.

دار الإسلام للطباعة والنشر – المنصورة - مصر

رقم الإيداع بدار "الكتب والوثائق القومية" بالقاهرة 8272/2015 ،

الترقيم الدولي L.S.B.N: 978-977-732-371-0

Researchgate:

https://www.researchgate.net/publication/304452051_Book_scientific_tales_1-2-3_123

Academia:

https://www.academia.edu/30610013/Hekayat_1-2-3_123_by_Mahmoud_Salama_El-Haysha.pdf

المؤتمر الدولي للتربية الخاصة

والذي سيعقد في الشارقة - الإمارات العربية المتحدة في الفترة 7 - 9 فبراير 2017 / 10 - 12 جمادى الاولى 1438

يمكنكم التسجيل للحضور والمشاركة من خلال الرابط:

http://www.confse.com/

للمزيد من استفساراتكم والمساعدة في التسجيل وارسال الأبحاث/ أوراق العمل ( اذا كانت مشاركتكم ببحث/ورقة عمل)

من خلال التواصل مع اللجنة التنظيمية للمؤتمر

موبايل و وتس اب : 00962798099768

ايميل: seconf1@hotmail.com

الموقع الالكتروني للمؤتمر: http://www.confse.com/



آملين منكم اعادة توجيه هذه الدعوة الى الزملاء والأساتذة وطلبة الدراسات العليا والمهتمين في مجال التربية الخاصة



متمنين لكم التوفيق



اللجنة التنظيمية للمؤتمر

00962798099768

seconf1@hotmail.com



===========================================