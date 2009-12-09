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ما الجديد في انتظار عام جديد ؟!!


صموئيل ميشيل نسيم
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 22:52
المحور: الادب والفن
    


في انتظار العام الجديد ... فما الجديد ؟؟
ما الجديد في النقطة الأصلية التي تعاود الأرض منها دورانها حول الشمس !!!
ما الجديد في الامنيات والأحلام الوردية البسيطة !!!
ما الجديد في العهود والوعود التي تُكسر في صبيحة اليوم الثاني !!!
ما الجديد في عبارات التهنئة الملونة وأنوار الزينة المعلقة على حائط مشروخ !!!
أنت في نفس مسارك .. تعود لتنطلق وتنطلق لتعود فما الجديد ؟!!
ستتذوق العام الجديد فقط حينما تحطم مدارك الدائر كل عام ..
حينما لا تعاود السير في دروبك القديمــة .. هنا ستبدأ عامك الجديد ... وإن كنت في نهاية عامك الشمسي ....





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صموئيل ميشيل نسيم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صموئيل ميشيل نسيم - ما الجديد في انتظار عام جديد ؟!!