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اكتمال الانصاف...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 22:52
المحور: الادب والفن
    



نصفٌ.. ونصفٌ لفراغ اللوحة
على نحو،
تندس غرزات الوهم
بلحم الحلم.
تنتظر ميعاد الاسلاك المتشعبة،
وفصلا من تيه
لعادة قمرية.
من ينزع نُصبَ اليتم
ونصف اللوحة؟
من يقتصر أمد خيول الجوع
ويدس الصحراء
بسابع مستحيل الصبر،
وينضو لبلاد الحد الأقصى؟
من يمسي في العذرية
حليب الشهقة،
ويبذر، عكس التيار،
شذى الليل؟.
لعل خشب الخوض يمدُ توزعه،
وبلحظةِ بكرٍ،
يتمنون بواكير الباقي
تردد لهاث الطلق،
وعصارة فجر البحري، يجيءُ.
من ينده نوّام الانساب
يغذون السير بمشيمة حاجتها
لبذرة صوت المضغ، رويداً،
على فرعٍ يبكي،
لحنين يبكي ..
للساكن يبكي..
لفراغ الجزء يبكي،
لطعم السعد الأسود.
بطعم السماق
وشتاء غناء؟!،
يداوون الخيبة
بالترياق،
ويجنون الحاطب، وتجني،
هرمون الشمس..
فجاج الاسماء،
ووهج القداح.





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يعقوب زامل الربيعي

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