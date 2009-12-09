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من أوراق الخريف 57


روني علي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 21:40
المحور: الادب والفن
    



لن أبحث في الطرقات
وبين قمامة القبلات
عن مخالب ديك
كان صيحتي
حين كل فجر .. كل مساء
فصوته .. لم يزل
يقلّم تجاعيد الزمن
في بوصلة التوقيت
كلما ..
خانت الشمس موعد اللقاء
مع أجنحة العصافير
فلنمتطي غمامة الصيف
ببطاقة دخول .. خروج
وهبتها لنا
قيامة الساعة
من حد السيف
ولنسكن خيم الخريف
في حضرة كوردي
يقرأ الحب من جدائل العشق
ليغزل منها في مهب الريح
حبالاً
تشد الأوتاد إلى وطن
قرأ فيه كل الأبجديات .. إلا
أبجدية
تقيس الخيمة بعمر السيف
وتكتب في محرقة الحلم
كل الابتسامات
ما لم تبتسم للحب

27/12/2016





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روني علي

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