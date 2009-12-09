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طريق اللا عوده


ميلاد المكصوصي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 21:40
المحور: الادب والفن
    


حينما يصبح قلبك كصفيحه فارغه .
لا تعرف للحزن او للفرح معنى ...تصبح ملامح الحياه كلها رماديه ...وتقابل الوجوه التي تعودت منك الابتسامه بلا اهتمام .
تكون قد ضللت الطريق للأبد ...
ولن تعرف طريق العوده ...
ما هو طعم الحياه في القادم من الايام يا ترى .
هل ستتسلل اشعة الشمس صباحا لتدغدغ بصعوبه خديك المكفهرين وبشرتك القاسيه بما يتناسب وقسوه قلبك .
كيف سيرقص قلبك على انغام شحروره الصباح وهو مجرد صفيحه تصدر قرقعه لاي نسمه هواء تؤذي كل من كان قريب ويستمع لذلك النشاز .
هل ستحزن الطيور وهي تفتش عن عصفوره كانت تزقزق بسعاده كل صباح باكرا على شرفه منزلها الدافئ .
وللتساؤلات بقيه





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ميلاد المكصوصي

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