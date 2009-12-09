

ميلاد المكصوصي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 21:40

المحور: الادب والفن









حينما يصبح قلبك كصفيحه فارغه .

لا تعرف للحزن او للفرح معنى ...تصبح ملامح الحياه كلها رماديه ...وتقابل الوجوه التي تعودت منك الابتسامه بلا اهتمام .

تكون قد ضللت الطريق للأبد ...

ولن تعرف طريق العوده ...

ما هو طعم الحياه في القادم من الايام يا ترى .

هل ستتسلل اشعة الشمس صباحا لتدغدغ بصعوبه خديك المكفهرين وبشرتك القاسيه بما يتناسب وقسوه قلبك .

كيف سيرقص قلبك على انغام شحروره الصباح وهو مجرد صفيحه تصدر قرقعه لاي نسمه هواء تؤذي كل من كان قريب ويستمع لذلك النشاز .

هل ستحزن الطيور وهي تفتش عن عصفوره كانت تزقزق بسعاده كل صباح باكرا على شرفه منزلها الدافئ .

وللتساؤلات بقيه