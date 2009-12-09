

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 21:38

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لُغز :الإسلام الصحيح

إسلامهم لا يماثل إسلامنا وإسلامنا غير إسلامهم...

المشكلة في الكتاب ..؟

كُتبهم مشترك فيما بينهم

في الحلم

والحلم ( في الخلافة أو تطبيق شرع الله) هو هو

في التاريخ

والتاريخ نفس التاريخ

في فهم اللغة

واللغة ذاتها

في تأدية الفرض

والصلاة والصوم وباقي الفرض لم يتغير فيهم شئ

الهدف من الوحي

ليس هناك إختلاف علي وحي الكتاب أو أركان الفرض( كالصلاة والقبلة والصوم والزكاة والشهادة والحج)

في معطيات النبوة

ظرف وضرورة غزوات النبوة أو فهم الحديث من أمهات الكتب لا جديد

الوعاء الذي ينهل منه الجميع

واحد

محتوي الوعاء الذي يُبْصق علي بعضه كل منهم متهماً الآخر بفساده و بإفساده لم يتغير

اللُغز

صحيح الإسلام...!!!!

خرافة وأوهام.