

دراسة السمات الخاصة من اجل تحقيق الهدف الكوردستاني

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 21:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







عندما نتمعن في التاريخ القديم و ما فيه عن مسيرة الكورد في منطقتهم، و نستخلص منه السمات التي ينفردون به دون غيرهم، يمكن ان نستفيد منه على الارض لتحديد ما يمكن الاعتبار من سرنا عليه في التاريخ، و نرى كيفية تحقيق الاهداف الصعبة من خلال تشخيص نقاط ضعفهم و قوتهم من زاوية التاريخ و السمات الموجودة و من ثم يمكن تحديد كيفية التقدم معتمدما على ما نكشفه بهم و من خلال خصوصياتهم فقط بعيدا عن اي اتكالية على الاخر و من اجل ابعاد اي احتمال للفشل في تحقيق الهدف الكبير لهم، و هذا امر صعب جدا و ليس بمستوى عقلية و عمل القيادة الحالية و لا يمكن لهم ان يقتربوا منه اصلا، و الدليل وجود هذا التراجع في حال اشعب الكوردستاني و ما هو موجود فيه من الخلافات و الازمات المستعصية التي خلقتها هذه العقليات المتحكمة بامور الشعب رغما عنهم .

اننا الان في مرحلة يمكن ان نعرفها على انها ماساوية استنادا على ما نعيشه من الخلافات و الازمات المتراكمة و التصارع غير المفيد مع سيطرة بعض المصالح الضيقة الحزبية و الشخصية على اهم مصلحة او هدف عام يمكن ان يتحقق لو كانت الظروف التي خلقتها العقليات القيادية المتخلفة على غير ما هي عليه . انهم مشتتين و متفرقين لاخر درجة و متبعين لخطوات المتربصين بهم و بقضيتهم سواء نتيجة اخطائهم المتفرقة و استسلامهم لهم تلقائيا نتيجة الاخطاء المتراكمة و تمسكهم باهداف مرحلية على حساب الاستراتيجة المصيرية لهم .

ان اهم الاسباب التي يمكن حصرها سياسيا واجتماعيا و ثقافيا، يمكن تلخيصها في اعتماد القبلية عقليا و تركيبا سياسيا و فكرا في ادارة السلطة سواء في الحكومة كانت ام الحزب المهيمن الان على زمام الامور كليا وهو بديل للحكومة . هؤلاء نتاج التاريخ الذي يتضمن حروب و ثارات و ثورات و قصاص من هنا و هناك . وان اعتمدنا فكرا و فلسفة ان الاكثر ما تجسدت في كيانهم كان بعد مجيء الاسلام وسيطرة الشيوخ على زمام الامور في كوردستان سواء بالاسماء الصريحة للعشيرة او المشيَخَة و الان باسم الحزب، و لازلنا نعاني من خلقهم للنزاعات و الاقتتال و الاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب من قبلهم و الابتعاد عن سماتهم الاصيلة على الرغم من وجود عوامل مساعدة لتحقيق اهدافهم، من حيث التركيز السكاني في منطقة واحدة و الحب للذات كتعصب فطري متوارث و عدم الرضوخ لحكم و سيطرةالتمرد عن المحتل و الاخرمن غير العرق و الاستعصاء عن التذويب و عدم الانفتاح الكبير لامور الاخر و البقاء على السمات الخاصة اجتماعيا و اخلاقيا و ادبيا .

العوامل المؤثرة على عقلية من يدير الحكم نابعة من سلبيات حكم التاريخ و مورورثاته التي ترسبت في كيان و نظرة القيادة الحالية المتمسكة بتلك السلبيات المنتشرة في تركيبة المجتمع الكوردستاني في التحكم بامور الاقليم و المبتعد كليا عن السمات الايجابية الموجودة اصلا في تركيبتهم، جاءت وقراراتهم المصيرية الخاطئة مما ابعدنا عن تحقيق المهام بالشكل المطلوب، و هذا ما دفعنا الى التراجع كثيرا في نهاية الامر، و يمكن ان نعود كليا الى المربع الاول و تعيد الاعداء الكرة من اجل ابقائنا على ما سرنا عليه خلال القرون الماضية دون ان يدرك القيادة الكوردية الخطورة التي تلاقي الكورد باي شكل كان .

ماهو الحل في هذه المرحلة و بهذه التركيبة و كيف يمكن القفز على ماهو الموجود لدينا، و من هم الذين يمكن تغيير المسار بهم كليا بعيدا عن هذه القيادات المتهالكة و المبتذلة التي اوصلت حال كوردستان الجنوبية الى هذا الحضيض .

لو تكلمنا بصراحة و بدقة متناهية و بواقعية يعيدا عن التحليل الخيالي و الكلام النظري، اننا امام خيارين لا ثالث لهما، اما انتفاضة شعبية عارمة يمكن ان يقوم بها الشعب المنهار و المتذمر و المعترض باكثريته جارفا من على دفة الحكم بشكل مطلق، و هذا يحتاج الى تخطيط و قيادةاخرى لا يمكن ان يتسع الوقت لانبثاقها في الوقت المناسب المطلوب ، او بالاستعانة بقوة خارجية، و لا توجد من هذه القوة التي يمكن ان تفيدنا و قضيتنا بشكل يمكن الاعتماد عليها، الا من لها المصلحة في المنطقة و منهم ما توافق مصلحته مع ما نهدف و هي اقل تضررا بنا، و هذا ايضا صعب الاختيار في ظل وجود هذه القيادات المتسلطة . اذا الفرصة ليست مؤآتية للاعتماد على القوة الذاتية النابعة من ايجابيات السمات الخاصة بنا من جهة، و لا يمكن بما لدينا ان نزيح من يتسلط علينا من جهة اخرى . اي نحن الشعب الذي اوقعنا انفسنا بين نارين مشتعلتين و لا يمكن ان نرى بشكل واضح ما ورائهما و ما تسير عليه الامور و ما تظهر من النتائج حتى بعد اخمادهما لما يمكن ان يبين لنا ما يمكن ان نقع فيه في النهاية، و هذا لا يحتمل اي فكر او تفسير علمي عقلاني مناسب يمكن ان نجد ماوراء المرحلة الحالية كي نستشف منه ما نصل اليه وباية طريقة كانت، اذا اين المفر؟









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