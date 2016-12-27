

دموع نادية مراد و تصفيقات القادة الى اين ؟

فهد الداود

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 20:06

المحور: الصحافة والاعلام







دموع نادية و تصفيقات القادة الى اين ؟

مسرحية ام ماذا يا سادة !



نادية الشجاعة التي تستحق الدعم منا جميعآ ،



نادية مراد التي وقعت سبية بيد تنظيم داعش الإرهابي عندما غزت مناطق سكن الديانة الايزيدية في قضاء شنگال و مناطق اخرى في سهل نينوى ، نادية تلك الفتاة الايزدية الناجية من سجون همجية التطرّف الاسلامي ( داعش الإرهابي ) ، نادية تلك الفتاة الشجاعة التي عادت للحياة مرة اخرى بصورة تدريجية بعد فك أسرها ، تلك الشابة العشرينية من عمرها التي لم تستسلم بل حاولت جاهدةً لإظهار حقيقة داعش و إيصال صوت الضحايا من جرائمهم البشعة الى كل جهة مهتمةً بحقوق الانسانِ في كل مناطق المعمورة حسب امكانياتها رغم كتل و براكين الجروح الغاضبة في قلب و فكرها ، نادية بكت في مجلس الأمن و أبكت الحضور ، نادية صرخت في الامم المتحدة و صفق الحضور ، نادية تحدث عن قصتها بكامل تفاصيلها المؤلمة في الاتحاد الاوربي و جعلت من الحضور في اجواء محزنة و هدوءٍ يخيم قبة برلمانهم !

نادية التي دموعها أبكت حكومة نرويج و اعلامها ، نادية التي أبكت السيسي ، الأزهر و الكويت ، نادية التي جعلت من بان كي مون يعيش قلق أبدي ، نادية التي زارت برلمانات و حكومات أعظم و اغلب دول العالم . ماذا فعلوا كل هؤلاء بعد كل هذه الدموع و البكاء !!! كيف تحركوا تجاه قضية هذا الشعب الذي وقع ضحية لسياسات حكومات العراق و ابشع جرائم تطرف الأفكار الاسلامية تحت تسمية سخيفة تدعى ب( تنظيم الدولة الاسلامي ) ؟

اغلب الجهات المذكورة أعلاه استمعوا لقصة نادية و غيرها من الناجيات و كأنهم امام عروض مسرحية او شاشات تلفاز لقصص خيالية ليكتفوا بالتصفيق و كأنهم في مهرجان كان السينمائي و ما شابه ذلك !

تلك الجهات اغلبها لم تحرك ساكنً بل اكتفوا بدور المتفرج من هذه الإبادة ك مكتوفي الايادي ليشاهدوا مسلسل الجرائم التي تحدث يوم بعد اخر و أكثر بشاعة !

تلك الامم و البرلمانات كانت باستطاعتهم وقف هذا النزيف الحاد و وضع حد لمعاناة هذه الأقلية الدينية المغلوبة على امرها ، تلك الامم و البرلمانات تستطيع مراقبة ابسط و أصغر الأشياء في الشرق الأوسط عن بعد بل عبر القارات و لم توقف حركات داعش العلنية و الواضحة لتدمير مناطق سكننا و العودة بها الى العصور الحجرية حتى و بعد الإبادة و السبي !

تلك الامم و البرلمانات انقذت المئات من عملائها و جواسيسها من أخطر المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش كما في رقة السورية ، رمادي و مناطق اخرى مختلفة من العراق و سوريا بعمليات خاصة منها إنزالات جوية و كذلك التفاوض دون ان يساهموا في إنقاذ طفل ايزيدي واحد يعاني في سجون همجية التطرّف الاسلامي ( داعش ) !

تصفيقاتكم هذه لا و لن تفيد هذه الديانة المسالمة بشيءً ،

تصفيقاتكم هذه لن تعيد البسمة لنادية و لن تعيد عائلتها ولا قريتها التي أبيدت تحت أنظار طائرات التحالف و عملائهم في العراق و كوردستان !

تصفيقاتكم هذه الى يومنا هذا لم تحمي مقبرة جماعية واحدة و لم تلملم بقايا عظام مقابر أهل نادية و أقاربها قط ، تصفيقاتكم هذه الى يومنا هذا لم تفتح شبه محكمة لإحالة المجرمين و المسببين بما جرى لنادية و غيرها من الناجيات الى القضاء و العدالة ! تصفيقاتكم هذه لم ترسم اي بسمة أمل على وجوه اليتامى بإعلان الدلائل لنقل ملف شكاوى أفرادٍ فقدوا كل ما يمتلكون للمحاكم الدولية و لم تساهم بعودة نازح واحد الى بيته الطيني وهو يشعر بالامان بل يشعر بانه انسان أسوةً بكم !

يا لعار برودة أعصابكم هذه و يا لعار تصفيقاتكم هذه و يا لعار تسممياتكم هذه التي تدعون انها حماة حقوق الانسان

في الوقت الذي نلاحظ فيه الاتجار بالبشر و كرامته !

مهلا ، نتوسل إليكم يا قادة ، لا تصفقون هكذا ف عظام شهدائنا نائمة تحت ظل اجنحة طائراتكم في مقابر شمال و جنوب شنگال !

عذرا يا سادة فلا يسعني الا ان ابصق بوجه عدالتكم التي أسست على اساسها مجالسكم و برلماناتكم هذه التي تستقبل الضحايا للتصفيق لا أكثر !

عذرا يا قادة ، فهناك الكثير من النساء تبكن ألمً على فلذات أكبادهن في المقابر ، فنحن لسنا بحاجة لدموعكم هذه التي تذكرنا بدموع التماسيح !

عذرآ اختي ، عذرآ نادية

انهم يستقبلوكِ للتصفيق لا اكثر

اخبريهم كفاكم تصفيقآ ، كفاكم دموعآ

اخبريهم ان عظام اهلك باتت تضمحل اثرها بفعل السيول و الأمطار ، اخبريهم ان إنقاذ او محاولة إنقاذ اكثر من 3000 مختطف ايزيدي و مختطفة ايزيدية تهمنا اكثر من تصفيقاتكم هذه !

نادية التي أصبحت حمامة للسلام تحمل على أجنحتها رسالة

في كل حرف منها الف قصة و رواية من الالم و المعاناة

نادية الإنسانة التي تبحث عن الانسانية في كل مكان

نادية التي تسلم رسالة السلام لكل من يدعى نفسه بالمسالم

و المدافع عن حقوق الانسان ، نادية التي لم تشعر بالتعب بتاتآ

لمحاولة تحريك ضمير العالم المستسلم لسبات ازلي و أبدي !

للاسف لا يستقبلوها سوى للتصفيقات و الدموع في الوقت الذي تتمنى هي و نتأمل نحن جميعا انهم بصيص الأمل الذي قد يضع نقطة نهاية لهذه الأفكار الهمجية و وضع حد لجروح و إبادة هذه الأقلية الدينة المسالمة !









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