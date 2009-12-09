

عبد الحكيم عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 17:14

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









وأمركم,ليس بغريب أخ سيفاو؟

السلام عليكم:

تداخل الاخ سيفاو على مقالي(الكراهية فريضة إسلامية هكذا قوله وليس قولنا,مين هذا بلا قافية؟) تحيت الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542289

متهما الديانة الاسلامية بديانة التوحش- اعتراضنا منه على قولي ان الديانة الاسلامية لاتقبل بالاعتداء وهذا نص تعليقه رقم 28:

سيفاو

يقول الأخ عبد الحكيم عثمان. في الرد رقم:19 -وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ-..فلايجوز للمسلم أن يعتدي على الآخرين مهما كانت ديانتهم مالم يعتدوا ويقاتلوا المسلمين

هذا هو النهج الإسلامي فعندما كانت الجيوش الإسلامية تذهب للقتال تُؤمر أن لاتبدأ بقتال مالم يبدأها احد بقتال- انتهى كلام السيد عبد الحكيم عثمان.

غريب أمر هؤلاء المثقفين العرب.صدقت الأخت نوال السعداوي عندما وصفت المثقف العربي بالمثقف في جبة الفقيه.أسمح لي أسألك يأخي عثمان هل القبائل الأمازيغية،الفرعونية،الفارسية وقبائل بلاد الرافدين هي التي جهزت جيوشا جرارة وقامت بحصار مكة والمدينة أم العكس هو الذي حصل.من البادئ بالظلم والعدوان؟هل بدو الصحراء الصعاليك أم قبائل شمال إفريقيا وفارس والعراق. لم تذكر لنا كتب التاريخ كم هو عدد حفظة القرآن ولا عدد شُراح الوحي المرافقين للجيوش العربية الغازية.كل ماذكرته كتب التاريخ هو عدد السبايا والغنائم التي استولى عليها الغزاة بالقوة وبتفويض إله الصحراء.

. تحياتي للأخت زينة السمحي.-------------------

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فيصفنا بالمثقفين العرب- العفو منك انت والسيدة منال السعداوي مثقفين اجانب؟

واذا كنا نرتدي (جبة فقيه) فاي جبة انتم ترتدون؟

اخي سيفاو اي معادلة رياضية تتكون من طرفين, فان كنت انت والاخ منال السعداوي تصفون الاسلام بديانة التوحش وانسانين هوايه بالعراقي(انسانين كثير) كون دولتهم غزت الشعوب ,فلماذا تتجاوزن خطية القبائل العربية في بلاد اليمن وبلاد مابين النهرين عندما غزاهم الفرس , فهل هذه القبائل العربية في اليمن وبلاد مابين النهرين جهزت جيوش جرارة وقامت بحصار آيوان كسر وعاصة الامبراطورية الفارسية حتى تغزوهم فارس وتحتل بلادهم وتسبي نسائهم وتنهب خيراتهم؟ ولماذا لاتصف الديانة الزرادشتية بديانة التوحش



واذا كنت جنابك والاخت منال السعداوي متعاطفين مع القبائل الامازيغية والعربية لماذا اخفيتم تعاطفكم عندما غزا الرومان البزنطينين مسيحي الديانة بلاد المغرب الافريقي وبلاد النيل وبلاد الشام وحكموهم عدة قرون ونهبوا خيرات بلادهم وسبوا نسائهم واستعبدوهم. فهل قامت القبائل الامازيغية في المغرب الافريقي(المغرب تونس الجزائر وليبيا وغيرها من بلاد افرقية بتتجهيز جيوش وحاصرت روما عاصمة الامبراطورية الرومانية حتى تغزوهم روما؟ وهل قام المصريون وقبائل بلاد الشام بتجهيز جيوش وحاصرت عاصمة روما حتى تغزوهم جيوش الامبراطورية الرومانية البيزنطية وتحتل بلادهم وتستعبدهم وتنهب خيراتهم ؟ ولما لاتصف الديانة المسيحية بديانة التوحش؟

ولماذا لم تهتز انسانيتكم, لتعرض القبائل الامازيغية للاستعمار الاوروبي الحديث(الاسياني والفرنسي والبرتغالي والهولندي والايطالي) وخاصة في بلاد المغرب العربي وليبيا ومتاعرضت لها القبائل الامازيغية والعربية فيها الى القتل بابشع صوره والى الاضطهاد ونهب خيرات بلادهم ومن قطع لرؤوسهم واخذ صور التذكرايه معها واللعب بها كرة قدم ابن كانت انسانيتكم العفو منك كانت نايمة وتعلم انهم اي المستمرين الاوربيين يدينون بالمسيحية فهل حاصرت هذا القبائل عواصم هذه البلاد حتى تستعمرهم, ولماذا لم تصف الديانة المسيحية بديانة التوحش اذا كان لديك المعيار هو الغزو واستعمار البلاد والتوسع على حسابها

واين كانت انسانيتكم عندما استعمر الاوربيون ولوقت ليس بالبعيد القبائل في مصر وبلاد الشام وفي بلاد الرافدين وفي بلاد الخليج وهم مسيحيو الديانة وايضا قبائل امريكا الجنوبية وقبائل الهنود الحمر ومن قام بغزوها مسيحيو الديانة- الانسانية واحدة مافي انسانيه هيك وهيك الانسانية مسطرة لاتنحاز لطرف على حساب طرف اخر ولاتنحاز لديانة على حساب ديانة اخرى- فذا كانت ثقافتكم على هذا النحو فعذرا منك ومن الست منال السعداوى فبئسا لهكذا ثقافة

اين كانت انسانيتكم من اسرائيل ومن الديانة البهودية عندما في زمن موسى غزت فلسطين وفي زماننا الحالي اين كانت انسانيتكم عندما هاجمت وغزت قطعان المستوطنين اليهود وعصابات الهاغانا وشتيرين القبائل الفلسطنية وارتكبت بحقها مجاز مروعة لم يسلم منا لا الاطفال ولاحتى النساء الحوامل فمن هدم ممالك اسرائيل القديمة ليس الفلسطينين بل البابلين ومن سباهم السبي الاول والثاني ليسو الفلسطنين بل البابليون والرومان والفراعنة, فلماذا لم تهتز انسانيتكم ولم تصفوا اليهودية بديانة التوحش؟

النظام المعمول به قبل ظهور الدولة العربية الاسلامية وبعدها لدى كل الشعوب الارض هو نظام التوسع ونظام الامبراطوريات حتى في ماقبل التاريخ وحتى فيما بعد الميلاد هكذا هو النظام المعمول به ولادخل للديانات به حتى نتهم هذه الديانة بالتوحش او تلك قبل ظهور الديانات هذا ماكان معمول به كنظام اممي التوسع واقامة الامبراطوريات- وليس العرب المسلمين خارج هذه المنظومة او بدعا من الامم.

اما تكونون انسانين بمعنى الكلمة غير منحازين ولاتنظرون بعين واحدة ولا بأتجاه واحد ولا تتغافلوا التاريخ الانساني- وما اتركوا الانسانية جانبا- فمن تخطبوهم عالمين بتاريخ الامم واتباع ديانتها بدون استثناء



لكم التحية