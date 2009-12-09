

علي دريوسي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 15:43

المحور: الادب والفن









سجّلت آلة البحث "غوغل" لأول مرّة مصطلح "الهارب المُضاعَف" بتاريخ 07.12.2016.

براءة اختراع لغوية أصابت الهدف وأوجعت.

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عليك أيها الهارب المُضاعَف أن تتوقف عن الحياة في عالم الظلمة والمجاري كجرذٍ أسود!

اِفتح فمك كي تتنفس هواء نظيفاً، لم تعتاد عليه.

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الهارب المُضاعَف هو الشخص الذي صار يتناول الأومليت والزيتون اليوناني في وجبة فطوره.

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غالباً ما يتَكَنَّى الهارب المُضاعَف باسْمٍ اِمرأة يلائِمُه.

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عندما تشتمك الجرذان القميئة في السر وبأسماء غبية، فاعلم أنّ رسائلك الساخرة قد وصلت.

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هِرٌّ

هِرٌّ هِرٌّ

هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ

هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ

هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ ...

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بلا رَحْمَة تأكلُ الهِرَرَة عشاءَ الهاربِين بلا رَجْعَة.

ما أفقرهم!

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للعَمَى أنواع:

عَمَى الأَلْوَانِ، العَمَى الثلْجيّ، اللَّيليّ، القِرائيّ، الكُلِّي، الحركيّ!

هناك أيضاً ما يُسمّى بالعَمَى المَعمّليّ والعَمَى الأُسريّ!

ولاَ عَمىً كَعَمَى الْقَلْبِ وَالْبَصِيرَةِ.

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يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة الثوار الهاربين من حلب إلى حلب!

وثوار إدلب إلى إدلب.

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فلوشتلينغ من أكثر الكلمات انتشاراً في عام 2016!

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تعميق الوَعْي بضرورة مكافحة الهروب إلى جنة الغرب مشروع، لا يجوز تناسيه.

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يفتقر الفيسبوك اللئيم لوظيفة "بحث" في الصفحة!

ما هي مصلحته في ذلك؟

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يفرح الأسد مع أولاده!

بينما تبكي آلاف النساء والرجال فقرهم، جوعهم وأولادهم المخطوفين والمقتولين والمغدورين والمعاقين.

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الرجل الحقيقي هو ذاك الذي يكون قدوة للآخرين في المعارك (الوطنية).

هو الذي يرسل أولاده وأقربائه للحرب التي يؤمن بها!

أقصد رجالات النظام بالدرجة الأولى.

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أتمنى لو أقرأ شيئاً عن رأي الشاعر والمفكر أدونيس بالسيدة المحترمة رندة قسيس!

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سنفترض جدلاً أنّ س أو ص قام بطرح اِسمه للترشيح لاستلام منصب سياسي ما!

أين المشكلة؟

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بدون مُيُوعَة

بلا سَخَافَة

لا داع(ي) لاِسْتِعْراض العَضَلات!

بلا جرذنة

مِنْ أجمل المفردات.

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