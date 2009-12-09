أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي دريوسي - بيض أومليت





اخر الافلام











المزيد.....

بيض أومليت


علي دريوسي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 15:43
المحور: الادب والفن
    


سجّلت آلة البحث "غوغل" لأول مرّة مصطلح "الهارب المُضاعَف" بتاريخ 07.12.2016.
براءة اختراع لغوية أصابت الهدف وأوجعت.
*****

عليك أيها الهارب المُضاعَف أن تتوقف عن الحياة في عالم الظلمة والمجاري كجرذٍ أسود!
اِفتح فمك كي تتنفس هواء نظيفاً، لم تعتاد عليه.
*****

الهارب المُضاعَف هو الشخص الذي صار يتناول الأومليت والزيتون اليوناني في وجبة فطوره.
*****

غالباً ما يتَكَنَّى الهارب المُضاعَف باسْمٍ اِمرأة يلائِمُه.
*****

عندما تشتمك الجرذان القميئة في السر وبأسماء غبية، فاعلم أنّ رسائلك الساخرة قد وصلت.
*****

هِرٌّ
هِرٌّ هِرٌّ
هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ
هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ
هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ هِرٌّ ...
...
.....
بلا رَحْمَة تأكلُ الهِرَرَة عشاءَ الهاربِين بلا رَجْعَة.
ما أفقرهم!
*****

للعَمَى أنواع:
عَمَى الأَلْوَانِ، العَمَى الثلْجيّ، اللَّيليّ، القِرائيّ، الكُلِّي، الحركيّ!
هناك أيضاً ما يُسمّى بالعَمَى المَعمّليّ والعَمَى الأُسريّ!
ولاَ عَمىً كَعَمَى الْقَلْبِ وَالْبَصِيرَةِ.
*****

يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة الثوار الهاربين من حلب إلى حلب!
وثوار إدلب إلى إدلب.
*****

فلوشتلينغ من أكثر الكلمات انتشاراً في عام 2016!
*****

تعميق الوَعْي بضرورة مكافحة الهروب إلى جنة الغرب مشروع، لا يجوز تناسيه.
*****

يفتقر الفيسبوك اللئيم لوظيفة "بحث" في الصفحة!
ما هي مصلحته في ذلك؟
*****

يفرح الأسد مع أولاده!
بينما تبكي آلاف النساء والرجال فقرهم، جوعهم وأولادهم المخطوفين والمقتولين والمغدورين والمعاقين.
*****

الرجل الحقيقي هو ذاك الذي يكون قدوة للآخرين في المعارك (الوطنية).
هو الذي يرسل أولاده وأقربائه للحرب التي يؤمن بها!
أقصد رجالات النظام بالدرجة الأولى.
*****

أتمنى لو أقرأ شيئاً عن رأي الشاعر والمفكر أدونيس بالسيدة المحترمة رندة قسيس!
*****

سنفترض جدلاً أنّ س أو ص قام بطرح اِسمه للترشيح لاستلام منصب سياسي ما!
أين المشكلة؟
*****

بدون مُيُوعَة
بلا سَخَافَة
لا داع(ي) لاِسْتِعْراض العَضَلات!
بلا جرذنة
مِنْ أجمل المفردات.
*****





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
علي دريوسي

إجمالي القراءات: 529,853
المقالات المنشورة: 259
- جمعة الكهرباء
- شخصيات يهودية مهمة -1-
- تأثير الفراشة
- حصة رسم وأشغال
- برج بابل
- الهارب المُضاعَف
- خربطة
- همينغوي جبل الجليد
- برج حبيبي برام
- الهارِبُ الْيَهُودِيُّ
- السيد جُرْذ
- الهارب النَّقَّاق
- الهاربون الخمسة
- للهارِب المُبتدِئ
- الهاربون في حَيْص بَيْص
- صَرِيرُ الجُرْذَان
- رقصة هارب
- حدائق للهاربين
- ثقافة التَّهَارُب
- صَوت الهاربين

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني يعلق اتصاله بحزب شباط
- هل تعاني من -فومو-؟ كلمات جديدة في اللغة السويدية
- إصدارات -قطر الخيرية- لنشر ثقافة العمل الإنساني
- تعرف على قائمة الروايات المرشحة لأفضل رواية في 2016
- تعرف على أبرز الأحداث الثقافية في 2016
- رواية -خاتون بغداد- تعيد الاعتبار لشخصية مس بيل
- “الرحلة العجيبة للفقير الذي ظلّ حبيسًا في خزانة إيكيا” مغامر ...
- هؤلاء الفنانين رحلوا في 2016
- شخصيات غادرتنا عام 2016
- هؤلاء الفنانين رحلوا في 2016

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي دريوسي - بيض أومليت